صد محاولة اقتحام سياج سبتة من لدن مهاجرين

ياسين العشيري من الفنيدق*

أعلن مصدر مسؤول أن قوات الأمن تمكنت، اليوم الإثنين، من صد محاولة اقتحام أزيد من 200 مهاجر، من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لسياج ثغر سبتة، الرازحة تحت السيادة الإسبانية بأقصى شمال المغرب.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية المغربية، طلب عدم كشف هويته، إن "عناصر القوات المساعدة منعت نحو 200 مهاجر غير شرعي من اقتحام سياجسبتة". وأضاف: "هؤلاء اضطروا إلى العودة أدراجهم صوب الغابات الواقعة في بلدة بليونش".

وتأتي محاولة الاقتحام الجديدة هذه غداة شن قوات الدرك الملكي حملة تمشيطية مكثفة في المنطقة المتاخمة لثغر سبتة، لإبعاد مئات المهاجرين عن السياج.