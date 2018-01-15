24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:4215:2217:4519:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. التدافع الشديد يودي بحياة مغربيتين في معبر باب سبتة المحتلة (5.00)

  2. احتفاء رواندي بطرح البوليساريو يغضب سفارة المغرب في كيغالي (5.00)

  3. مركز الذاكرة المشتركة يخلد "إيض يناير" بمكناس (5.00)

  4. جماعة الصويرة تتحرّك ضد المقطورات السياحية (5.00)

  5. جمعية حقوقية: المثلية ظاهرة مَرضية تحتاج العلاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | صد محاولة اقتحام سياج سبتة من لدن مهاجرين

صد محاولة اقتحام سياج سبتة من لدن مهاجرين

صد محاولة اقتحام سياج سبتة من لدن مهاجرين
ياسين العشيري من الفنيدق*
الاثنين 15 يناير 2018 - 17:15

أعلن مصدر مسؤول أن قوات الأمن تمكنت، اليوم الإثنين، من صد محاولة اقتحام أزيد من 200 مهاجر، من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لسياج ثغر سبتة، الرازحة تحت السيادة الإسبانية بأقصى شمال المغرب.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية المغربية، طلب عدم كشف هويته، إن "عناصر القوات المساعدة منعت نحو 200 مهاجر غير شرعي من اقتحام سياجسبتة". وأضاف: "هؤلاء اضطروا إلى العودة أدراجهم صوب الغابات الواقعة في بلدة بليونش".

وتأتي محاولة الاقتحام الجديدة هذه غداة شن قوات الدرك الملكي حملة تمشيطية مكثفة في المنطقة المتاخمة لثغر سبتة، لإبعاد مئات المهاجرين عن السياج.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.