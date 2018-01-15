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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بأصيلا

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بأصيلا

تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بأصيلا
هسبريس من طنجة
الاثنين 15 يناير 2018 - 19:10

فكّكت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة عصابة إجرامية مختصة بالسرقة بالكسر من داخل المنازل، وجرى إيقاف ثلاثة من أفرادها، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة، وهم بصدد تنفيذ عملية سرقة من داخل فيلا بإحدى الإقامات السياحية وبحوزتهم وسائل تنفيذ عمليات السرقات؛ من مفكات البراغي وحبال وأسلحة بيضاء ومفاتيح ميكانيكية.

وتبين من خلال الأبحاث أن الموقوفين كانوا وراء اقتراف مجموعة من السرقات بداخل منازل في ملكية أشخاص يقطنون بالديار الإنجليزية والهولندية والإسبانية. ليتم إخضاعهم، وهم من ذوي السوابق العدلية، لتدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - montasser الاثنين 15 يناير 2018 - 20:20
هذا 20 سنة وعندو سوابق!!!!لاحول ولا قوة الا بالله...في غادي هاذ الشباب ديالنا...وهاد السجون اذا ما كانتش تردع ..لابد من التفكير في مقاربة بديلة ..مثلا الاعمال الشاقة ..وشوف تشوف...الله يجعل السلامة ...
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16
2 - مصطفى الطويل الاثنين 15 يناير 2018 - 21:42
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاد النموذج من الشباب لوثوا سمعت البلاد بالدرجة باغيينها فابور. عائلتي سرق منها أغراض في أصيلة بالضبط في شهر أبريل 2015 ولم تظهر لا أغراض ولا مسك باللصوص.
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6
3 - حياة الاثنين 15 يناير 2018 - 23:25
يجب أن تكون العقوبة قاسية حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر السجن أصبح فندق خمسة نجوم الزيارات والتواصل بالهواتف والتلفزة والزيارات المتكررة الحاملة جميع انواع الملأكولات والمشروبات وعلب السجائر احيانا الحشيش .المدسوس وسط الخبز او داخل دجاجة ووووو.الخ الاشغال الشاقة اظن انها ستهدهم....
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