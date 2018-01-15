تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل بأصيلا

هسبريس من طنجة

فكّكت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة عصابة إجرامية مختصة بالسرقة بالكسر من داخل المنازل، وجرى إيقاف ثلاثة من أفرادها، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة، وهم بصدد تنفيذ عملية سرقة من داخل فيلا بإحدى الإقامات السياحية وبحوزتهم وسائل تنفيذ عمليات السرقات؛ من مفكات البراغي وحبال وأسلحة بيضاء ومفاتيح ميكانيكية.

وتبين من خلال الأبحاث أن الموقوفين كانوا وراء اقتراف مجموعة من السرقات بداخل منازل في ملكية أشخاص يقطنون بالديار الإنجليزية والهولندية والإسبانية. ليتم إخضاعهم، وهم من ذوي السوابق العدلية، لتدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.