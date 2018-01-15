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الرئيسية | حوادث | تحقيق قضائي يطال وفاة داخل سيارة الإسعاف

تحقيق قضائي يطال وفاة داخل سيارة الإسعاف

تحقيق قضائي يطال وفاة داخل سيارة الإسعاف
هسبريس من مراكش
الاثنين 15 يناير 2018 - 18:09

باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بشيشاوة، اليوم الاثنين، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة شخص في عقده السادس أثناء نقله عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة.

وفور إخبارهم بالحادث انتقل محققو الدرك الملكي إلى مكان الحادث، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، في حين نقلت جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي ينحدر من دوار آيت لحسن بالجماعة القروية سيدي غانم التابعة لتراب مدينة امنتانوت، كان في طريقه إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة عبر سيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدنية، من أجل إخضاعه للعلاجات الضرورية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مصطفى الاثنين 15 يناير 2018 - 18:28
على من تضحكون وماذا سيفعلون لروح ان اجلها ولو انه نقل على مثن سيارة اسعاف او هيليكوبتير فالاسعافات الاولية واضحة وضوح الشمس. اذن يجب توفير طبيب مسعف على مستوى الاسعاف وتوفير المعدات اللوجيستيكية لمعرفة مدى خطورة الاصابة عند المصاب....
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29
2 - من امريكا الاثنين 15 يناير 2018 - 18:30
لاحول ولاقوة الابالله انظروا اولا الى شكل سيارة الاسعاف كيف شكلها من الخارج. اما داخلها فهي اسوأ..
هنا في امريكا سيارة الاسعاف مجهزة بانواع التكنولوجيا المتطورة ولقد رأيتها بعيني . والله المستعان.
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21
3 - kamal الاثنين 15 يناير 2018 - 18:32
سيارة الاسعاف فيها قرعة ديال العافية و باياص ،هاديك سميتها نقل الموتى حشومة و عار
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28
4 - NOUMRI الاثنين 15 يناير 2018 - 18:48
السؤال المطروح هل قدمت المساعدة الطبية للضحية أثناء نقله عبر سيارة الإسعاف التي من المفروض فيها أن تتوفر على طاقم طبي لتقديم الأسعافات الأولية إلى حين وصوله إلى المستشفى أم أن سيارات الأسعاف عندنا و خاصة التابعة للوقاية المدنية تكتفي فقط بنقل المرضى
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15
5 - مصطفى أغادير الاثنين 15 يناير 2018 - 18:51
أي سيارة إسعاف في المغرب هذه سيارة نقل سري و خاااااااوية و النقالة اللي مكلفين بنقل المرضى و المصابين والوووو لا تأطير لا كفائة ولا خلاص زين آش من تحقيق مات الله يرحم ياك غير ولد الشعب
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12
6 - مغتربة الاثنين 15 يناير 2018 - 19:00
السلام عليكم. أبسط الأشياء لا توجد في سيارة الإسعاف. لازم يغير الاسم لسيارة الموت احسن لان هده هي الحقيقة التي عايشتها بنفسي مع ابي. لايوجد أكسجين في سيارة الإسعاف هل هذا يعقل وابي يبلغ من العمر 82 سنة ومسافة وقت من سيدي يحي الي القنيطرة ‏أزمة قلبية اجته وطلع راسو من قلة الأكسجين وننخنق وسرعة السيارة الإسعاف. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم بس.
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1
7 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 15 يناير 2018 - 19:01
حالات عديدة نسمعها من ناس الحومة في سيدي قاسم ماتو اثناء تنقلهم الى القنيطرة لعدم وجود المستعجلات بالمدينة .
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0
8 - rida الاثنين 15 يناير 2018 - 19:08
شوفو غير سيارة الاسعاف حالتها كي عاملة .تشفي لعدو.
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4
9 - محمد الزموري الاثنين 15 يناير 2018 - 19:10
لولا لونها الأحمر لظننتها سيارة النقل المزدوج والمرحوم انتهى أجله ولو حمل بواسطة مكوك رحمه الله تعالى وغفر لنا وله.
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3
10 - pithiviers الاثنين 15 يناير 2018 - 19:18
سيارة الإسعاف هو مجرد اسم تتلاعب به وزارة الصحة لايعقل ان سيارة الإسعاف لا يوجد بها اَي شيء هي عبارة على سيارة لنقل الناس فقط اتيحت الي الفرصة يوما في عطلتي بان أرافق مصاب الى المستشفى فكانت الصدمة لاشيء بالداخل سوى سرير غياب دكتور او ممرض للتدخل في حالة استعجال كنت وحيدا مع المصاب اما السائق ومرافقه يتواجدان بالإمام
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3
11 - مومو الاثنين 15 يناير 2018 - 19:25
الكل يعرف ان اامستوصف ﻻيوجد به طاقم طبي هناك ممرض إمكانيته و مهامه محدودة كما ان بعض المستوصفات يأتي اليها الطبيب مرة في اﻻسبوع و بعضها ﻻ يتوفر على سيارة اﻻسعاف فقط التي في ملكية ااجماعة اما بلدية المهدية بالقرب من القنيطرة و رغم إمكانيتها المادية فﻻ الجماعة و ﻻ المستوصف يتوفرون على سيارة اﻻسعاف
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1
12 - ابراهيم الاثنين 15 يناير 2018 - 19:40
ناس ما لقاو حتى اطباء في مستشفيات بقاو غير يلقاوهم في لابيلانص
شي ناس خاصهم عقل
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8
13 - Mohajir الاثنين 15 يناير 2018 - 20:26
سيارة اسعاف غير مجهزة وبدون طبيب وممرض اعتبرها سيارة الاموات ,
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5
14 - saood الاثنين 15 يناير 2018 - 21:43
الى الامريكي الذي يفتخر بسيارات الاسعاف الامريكية وتجهيزاتها هل عزائيل وملك الموت لا يقبض ارواح الامريكين وان تلك التجهيزات المتطورة طبيا تعفيهم من الموت وحسب هذا الامريكي المزور سكان امريكا لا يموتون ان
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-1
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