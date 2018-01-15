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كُتّاب وآراء
تحقيق قضائي يطال وفاة داخل سيارة الإسعاف
باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بشيشاوة، اليوم الاثنين، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة شخص في عقده السادس أثناء نقله عبر سيارة للإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة.
وفور إخبارهم بالحادث انتقل محققو الدرك الملكي إلى مكان الحادث، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، في حين نقلت جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي ينحدر من دوار آيت لحسن بالجماعة القروية سيدي غانم التابعة لتراب مدينة امنتانوت، كان في طريقه إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة عبر سيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدنية، من أجل إخضاعه للعلاجات الضرورية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
هنا في امريكا سيارة الاسعاف مجهزة بانواع التكنولوجيا المتطورة ولقد رأيتها بعيني . والله المستعان.
شي ناس خاصهم عقل