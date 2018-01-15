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كُتّاب وآراء
شبهة الابتزاز تطارد أمنيين ووسيطا في أكادير
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم الاثنين، شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ"الارتشاء والمشاركة".
وكان أحد الأشخاص قد تقدّم بشكاية ضد ضابطين للشرطة، يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، يتهمهما بتعريضه للابتزاز ومطالبته بمبلغ مالي، بدعوى تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، مكنت من إيقاف المشتبه فيه الذي قام بدور الوساطة وهو متلبس بحيازة المبلغ المالي المتفق عليه، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في القضية"، يورد البلاغ الذي توصلت به هسبريس.
كما كشف المصدر نفسه "إخضاع ضابطي الشرطة المشتكى بهما لبحث قضائي، للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء إجراءات المسطرة القضائية ليتسنى لها تحديد المسؤولية الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة".