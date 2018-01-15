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الرئيسية | حوادث | حادث سير يزهق روح تلميذ في إقليم سطات

حادث سير يزهق روح تلميذ في إقليم سطات

حادث سير يزهق روح تلميذ في إقليم سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 15 يناير 2018 - 21:10

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الاثنين، نتيجة إصابته بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادثة سير، بعدما صدمته سيارة أجرة من الصنف الأول، على مستوى الطريق الرابطة بين رأس العين الشاوية وسيدي حجاج، بالنفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد ناحية سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن التلميذ القاصر كان على مستوى أحد المنعرجات بالطريق الرابطة بين سيدي حجاج ورأس العين الشاوية، حيث صدمته سيارة أجرة من النوع الكبير، بعد مغادرته مجموعة مدارس سيدي حجاج القديم، التي كان يجري فيها الامتحان الموحد المحلي للدورة الأولى الخاص بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد أمراح سيدي حجاج سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، الذين قاموا بمعاينة الحادثة كل حسب اختصاصه، وعملوا على توجيه جثة القاصر الهالك إلى مستودع الأموات بسطات.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بأولاد أمراح فتحت بحثا تمهيديا مع سائق سيارة الأجرة، لتحديد المسؤوليات حسب ظروف ارتكابه الحادثة، في انتظار نتائج التشريح الطبي أو المعاينة التي سيجريها طبيب مختص على جثة التلميذ بقسم الأموات بسطات، تبعا لتعليمات النيابة العامة بابن أحمد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الله الاثنين 15 يناير 2018 - 22:02
كأم لممتحَن
من يتحمل المسؤولية
هل علي انتظار بنتي أمام باب المؤسسة حتى تخرج ، علما أن للممتحَن الحق في الخروج بعد انتهاء نصف المدة المخصصة الامتحان ،أم ان الدولة ممثلة في الإدارة التربوية هي من عليها تأمين و السهر على السلامة الجسدية لأبنائنا وأن عليها الاحتفاظ بهم داخل اسوار المؤسسة حتى انتهاء زمن الامتحان
المرجو التنوير (حبذا لو تصدر الوزارة بلاغا تعرض فيه الجوانب القانونية المؤطرة لتعامل الإدارة مع الممتحَن)
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2 - راشد الاثنين 15 يناير 2018 - 22:05
الله يرحمه ويغفر له ويصبر والديه انا لله وإنا اليه راجعون
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3 - عبداللطيف الاثنين 15 يناير 2018 - 23:30
اللهم ارحمه و ألهم ذويه الصبر و السلوان.
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4 - سارة. امريكا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:58
الذي اعرفه ان الأطفال يحتاجون وسيلة للنقل المدرسي وهذه مسؤولية الدولة اما ان يترك طفل يواجه الموت تحت عجلة سيارة من الحجم الكبير فهذا قمة الاستهتار بقيمة الانسان وأقول لكل مسؤول في الدولة من الملك الى اصغر مسؤول تخيل ان هذا التلميذ كان ابنك هل كنت تحب ان يكون هذا مصيره وانا لله وانا اليه راجعون.
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