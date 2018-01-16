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كُتّاب وآراء
نقل ضحيتي معبر سبتة نحو مستشفى تطوان
تم نقل جثتي السيدتين إلهام وسعاد، اللتين لقيتا مصرعهما صباح اليوم بمعبر "ترخال 2" بالحدود مع ثغر سبتة المحتل، نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، قبل أن يتم نقلهما مرة أخرى إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان بغية إخضاعهما للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
ووفق ما أوردته صحيفة "إلفارو دي ثيوتا" الإسبانية، فإن "الضحيتين فارقتا الحياة بسبب حالة الازدحام والتدافع الكبير بين ممتهني التهريب المعيشي بالجانب المغربي من المعبر الحدودي الفاصل"، مشيرة إلى أن ست نساء لقين حتفهن مند افتتاح ممر "ترخال 2" في شهر فبراير من السنة الماضية.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن التدابير الأمنية التي اتخذتها السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية غير فعالة، ولم تستطع إيقاف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها حمالو السلع المهربة بشكل متكرر، لاسيما أن العشرات أصيبوا أيضا بجروح متفاوتة الخطورة بسبب حالات الفوضى التي تعم المكان في أغلب الأوقات.
وأضاف أن السلطات الأمنية المغربية أمرت بفتح تحقيق لتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذه الحادثة المأساوية، رغم أنه لم يتم التعرف بعد على مستجدات وفاة امرأة أخرى بالمعبر ذاته شهر مارس الماضي، فيما أعرب ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، عن أسفه جراء حادثة وفاة المواطنتين المغربيتين.
وقال المسؤول الحكومي الإسباني ذاته، في تصريح لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن الوضع القائم بمعبر سبتة الحدودي غير مرض، وأنه يتعين على مدريد والرباط اتخاذ إجراءات عاجلة بغية تحسينه، في الوقت الذي حمل حزب "المواطنون" الإسباني المسؤولية الكاملة للمغرب، مضيفا أنه "يتعين عليه اتخاذ تدابير لمنع وقوع المآسي".
حري بالذكر أن فيدرالية اتحاد أرباب العمل بمدينة سبتة السليبة كانت قد طالبت نهاية الأسبوع الماضي بالعمل على إيجاد حلول ناجعة لواقع معبري "ترخال1" و"ترخال 2" بغية تفادي حالات الإغلاق المتكرر الناتجة عن الفوضى، التي تعيشها المنطقة بين الفينة والأخرى، وضمان عملية مرور سلسة للأشخاص والعربات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
إلى متى سوف تستمر هذه الأوضاع الم يكفيكم أنكم منذ الاستقلال و انتم تنهبون و تحلبون من هذه البقرة
كنت شاهد عيان في الأسبوع الماضي بمعبر مليلية / بني انصار، حيث السلطات المغربية ليست هي المشكل وإنما الذي يتسبب في الازدحام هو الطرف الآخر (السلطات الأمنية الإسبانية) التي تحتجز المغاربة العائدين إلى بني انصار في المساء لسبب وهدف لم يتسن لي فهمهما، وقد دفعني أمني إسباني محاولا حشري مع إخوتي المواطنين الذين يمتهنون هذه "التجارة" المعيشية لولا أنني عدت لأُشهِر جواز سفري الذي يحمل تأشيرة فأخلت سبيلي وسمحت لي بالمرور دون عناء. كانت الشرطة الإسبانية آنذاك لا تسمح بالعودة السريعة إلا للذين لا يحملون أمتعة، وكأنها لا تشجع القادمين للتبضع، مما يسبب الازدحام والتدافع في انتظار الإفراج في وقت متأخر.
المعبر الاول يهم الراجلين المسافرين العاديين الى اسبانيا او أوروبا عامة
المعبر الثاني يهم المسافرين العاديين
عبر السيارات الى اسبانيا او أوروبا
المعبر الثالث و هو الأهم حاليا يخص اصحاب و صاحبات التهريب المعيشي كما يطلق عليه
و بخصوص هذا المعبر الثالث يجب تكثيف المراقبة عليه و تنظيم المرور به تنظيما محكما بواسطة رجال الامن و القوات المساعدة و لم لا القوات المسلحة فهو معبر حدودي يجب حراسته مثل باقي الدول
يجب القيام بدراسة محكمة لتفادي مثل هذه الحوادث ... اما الان فالأمور تسير كيفما اتفق ... و كذلك الامر بالنسبة لباب مليلية المحتلة