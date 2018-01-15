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الرئيسية | حوادث | "الإعدام" يدخل المتهمين بمقتل مرداس في شجار بمحكمة البيضاء

"الإعدام" يدخل المتهمين بمقتل مرداس في شجار بمحكمة البيضاء

"الإعدام" يدخل المتهمين بمقتل مرداس في شجار بمحكمة البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 15 يناير 2018 - 23:50

ثار هشام المشتراي، المتهم الرئيسي في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولا رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، عقب سماعه مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

وقام هشام المشتراي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف، بضرب ابن أخته حمزة المتهم هو الآخر في الملف، والذي كان قد اعترف بأن خاله وراء مقتل مرداس.

وخاطب المشتراي ابن أخته، بعد رفع الجلسة خمس دقائق، قائلا: "ظلمتيني وبغيتي تغرقني، أنت اللي هربت". فرد عليه حمزة: "أنتم السبب في هادشي" قبل أن يضرب خاله بقنينة ماء.

وشهدت القاعة انخراط أرملة مرداس في نوبة بكاء شديدة، فيما بدا بعض أقارب المتهمين يصرخون ويبكون.

إلى ذلك، قام دفاع المتهمين الأربعة بتقديم مرافعات عملوا خلالها على دحض الاتهامات الموجهة إليهم وتبرئتهم منها.

وأكد دفاع المتهم هشام المشتراي أنه قدم خبرة مضادة على السلاح، بعدما تبين حدوث تغيير فيه، مضيفا أن الخبرة ''لم تقدم غير معطيات حول تطابق الخرطوش مع بنك المعلومات المتوفر لدى الدرك الملكي".

وأوضح دفاع المتهم أن موكله "ليس بالأحمق، فهو يعرف أن بصمته موجودة لدى الدرك، وبالتالي لم يقم بذلك"، متسائلا عن سبب عدم فحص السيارة المستعملة في الجريمة لتحديد ما إن كانت تحتوي على آثار البارود أم لا.

وتابع أن "تمثيل الجريمة ذهب عكس ما قاله حمزة مقبول، فكيف يستسيغ المنطق أن تكون سيارة الهالك في اليمين، والرصاص يطلق عليه من الشمال".

ولفت دفاع المستشار الجماعي إلى أنه "لو تم إخضاع هاتف الضحية للبحث المستفيض، خاصة أن الزوجة تحدثت عن قدوم شخصيات وازنة، كان سيكشف حقائق أخرى".

من جهته، أكد دفاع المتهمة وفاء بنصمادي، أرملة مرداس، أن موكلته "لو كانت على علم بتنفيذ الجريمة، وحاولت التبليغ ستكون بين نارين"،

مضيفا أنها "لم تكن على علم بالجريمة ولا بتفاصيلها أو التخطيط لها، وهذا يتبين من خلال ردها على مشتراي حين اتصل بها وأخبرها بأنه قتله".

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى العقوبة على المتهمين، حيث التمست إنزال عقوبة الإعدام على هشام المشتراي، المستشار الجماعي المتهم الرئيسي، وأرملة الراحل وفاء بنصمادي، وابن أخته حمزة مقبول، فيما التمست عقوبة السجن المؤبد للمتهمة رقية شهبون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مارة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:14
الروح عزيزة عند الله,كانو كيسحابوها ساهلة و ما كاين قانون في البلاد,غي لي دار الفلوس كينسى كلشي و كيطغى سرقة قتل,فساد....أعوذ بالله منكم و من أمثالكم. و لا حول ولاقوة الابالله من هادوك المحامين لي كيغطيو على الحق و كيجريو وراء الفلوس. اللهم ارزقنا القناعة,الفلوس كتعمي عيون أصحاب القلوب الضعيفة.
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15
2 - abdellatif الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:26
il fallait divorcer au lien d'arriver a cette shouha maintenet c'est fini pour vous
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1
3 - العاقبة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:34
اقول للنساء والرجال الذين يخونون ازواجهم..استغفروا الله ان الله غفور رحيم وتوبوا عن الزنى كي لا يقع ما لا يحمد عقباه.. اما حمل.. اما قتل.. اما يجري عليه كما جرى على الطرف الاخر من قبل..وكما تدين تدان الا اذا ستر الله بسبب اجر فعلته اوتفعله..او امهال لك لعلك تتوب...والله اعلم.
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8
4 - مالكي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:40
و تبقى بعض الاسئله بدون اجوبة
حكاية:
OMAR M'A TUÉ!!
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-1
5 - الى مارة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:50
المحامي يؤدي مهنته سواء كان المتهم برئ ام لا ..المتهم برئ حتى تثبت ادانته...هاد شي جاري بيه في معظم الدول الديموقراطية...ثقف راسك شوي العلم نور
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-2
6 - الحقيقة "الى من يرد عل مارة" الثلاثاء 16 يناير 2018 - 02:00
واش نتا قاري يا الكامبو..راه المكلخ ولد ختوا اعترف ومراتوا عتارفات والمكالمة اللي لقاو فهاتف زوجتو "قاليها هشام مشتاري بلا صفا معاه"والسلاح والخرطوش حتا هما ديالو سمعتي اولدي.
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