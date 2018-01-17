إحباط تهريب مهاجرين غير نظاميين نحو مليلية

متابعة من خالد ملوك

أحبطت عناصر الحرس المدني الإسباني المرابطة بمعبر "بني انصار"، في مدخل ثغر مليلية، محاولة تهريب أربعة مهاجرين من دول جنوب الصراء، ضمنهم امرأة، داخل تجويف محدث قرب محرك سيارة رباعية الدفع وتحت لوحة القيادة، فيما اعتقلت سائق السيارة المغربي ومرافقه.

وقالت مندوبية الحكومة المحلية بالثغر نفسه، في بيان نقلت مضامينه وسائل إعلامية إسبانية محلية، إن السيارة دخلت في البداية بشكل طبيعي عبر الممر الحدودي، لكنها حاولت بعد ذلك تجاوز نقطة المراقبة بسرعة فائقة.

وأضاف بلاغ المندوبية ذاتها أن الشخص الموقوف عرض حياة المارة وعناصر الأمن لخطر كبير، مشيرا إلى أن السائق قام بركن السيارة قرب محطة للوقود، محاولا الهروب رفقة صديقه، قبل أن يتم إيقافهما من قبل دورية للأمن بالمنطقة، ووضعهما تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات.

مصادر أمنية أوضحت، في تصريحات لصحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن عملية تفتيش السيارة مكنت من العثور على أربعة مهاجرين مختبئين في القاع المزدوج للسيارة وتحت المقاعد الخلفية ولوحة القيادة، مؤكدة أنه تم نقلهم جميعا نحو المستشفى المحلي بمدينة مليلية من أجل الخضوع للعناية الطبية اللازمة.