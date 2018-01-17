مداهمة منازل معدة لتقديم "الشيشة" بآيت ملول

هسبريس من أكادير

قامت المصالح الأمنية بأيت ملول، بتنسيق مع السلطات المحلية، بمداهمة منزل أعده مالكه كمقهى لتقديم النرجيلة، حيث تم ضبط مستهلكين لـ"الشيشة" به. كما تم حجز 15 نرجيلة، وكمية مهمة من "المعسل" المستعمل في تدخين "الشيشة".

وحسب مصدر أمني فإن سلطات أيت ملول داهمت، أيضا، منزلا آخر تم إعداده للغرض ذاته، حيث ضبطت المصالح الأمنية 10 مستهلكين بداخل المنزل، وحجزت 16 نرجيلة وكمية من "المعسل".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بمسير المحل الأول تحت المراقبة لأنه قاصر، فيما تم الاحتفاظ بالثاني تحت الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جاريا لإيقاف المالكين وتقديمهما أمام وكيل الملك.