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الرئيسية | حوادث | مداهمة منازل معدة لتقديم "الشيشة" بآيت ملول

مداهمة منازل معدة لتقديم "الشيشة" بآيت ملول

مداهمة منازل معدة لتقديم "الشيشة" بآيت ملول
هسبريس من أكادير
الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:10

قامت المصالح الأمنية بأيت ملول، بتنسيق مع السلطات المحلية، بمداهمة منزل أعده مالكه كمقهى لتقديم النرجيلة، حيث تم ضبط مستهلكين لـ"الشيشة" به. كما تم حجز 15 نرجيلة، وكمية مهمة من "المعسل" المستعمل في تدخين "الشيشة".

وحسب مصدر أمني فإن سلطات أيت ملول داهمت، أيضا، منزلا آخر تم إعداده للغرض ذاته، حيث ضبطت المصالح الأمنية 10 مستهلكين بداخل المنزل، وحجزت 16 نرجيلة وكمية من "المعسل".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بمسير المحل الأول تحت المراقبة لأنه قاصر، فيما تم الاحتفاظ بالثاني تحت الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جاريا لإيقاف المالكين وتقديمهما أمام وكيل الملك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - واديوها فراسكم الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:36
الشيشة مشي حرام وهي أصلا من الثقافة تاعنا
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-7
2 - Self rbat الأربعاء 17 يناير 2018 - 01:06
الخمر و المخدرات هانية و الشيشة لا علاش.......؟حيت ما تخلصوش الضراءب
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