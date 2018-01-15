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الرئيسية | حوادث | المحكمة توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على "قتلة مرداس"

المحكمة توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على "قتلة مرداس"

المحكمة توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على "قتلة مرداس"
هسبريس- عبد الإله شبل
الاثنين 15 يناير 2018 - 23:59

وضعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منتصف ليلة الاثنين، نهاية لقصة البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولا رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا شهر مارس من سنة 2017. إذ قضت المحكمة بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال، بالإعدام. كما أدانت الهيئة، التي يرأسها محمد عجمي، وفاء بنصمادي، أرملة الضحية، بالمؤبد، وهو ما جعلها تنهار وسط المحكمة بالبكاء.

وحكمت الهيئة نفسها على الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا. فيما أدانت المتهمة الرابعة رقية شهبون، المعروفة بـ"العرافة"، والتي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس، بالسجن لمدة عشرين عاما.

وعقب إصدار الحكم من طرف القاضي محمد عجمي، بدأ الصراخ يعتلي القاعة رقم 8 من طرف المتهمين، حيث انخرطوا في نوبة بكاء شديدة، خاصة أرملة مرداس.

إلى ذلك، اكتفى هشام المشتراي، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة قبل دخولها للمداولة وإصدار الحكم، بنفي ارتكابه الجريمة، قائلا: "لم أقم بأي شيء". فيما خاطب حمزة مقبول رئيس الجلسة، قائلا: "لا أعرف شيئا، وحياتي ستضيع، وسأندم لأني لم أخبر الأمن من البداية". أما أرملة مرداس فلاذت بالصمت، بينما نفت المتهمة رقية شهبون صلتها بالجريمة.

وعرفت الجلسة، في الفترة المسائية، توتر العلاقة بين هشام المشتراي، وابن اخته حمزة، إذ قام الخال بضرب ابن أخته، بعد أن اعترف الشاب حمزة مقبول بأن خاله وراء مقتل مرداس.

وخاطب المشتراي ابن أخته، بعد رفع الجلسة خمس دقائق، قائلا: "ظلمتيني وبغيتي تغرقني، أنت اللي هربت". فرد عليه حمزة: "أنتم السبب في هادشي" قبل أن يضرب خاله بقنينة ماء.

وشهدت القاعة انخراط أرملة مرداس في نوبة بكاء شديدة، فيما بدا بعض أقارب المتهمين يصرخون ويبكون.

إلى ذلك، قام دفاع المتهمين الأربعة بتقديم مرافعات عملوا خلالها على دحض الاتهامات الموجهة إليهم وتبرئتهم منها.

وأكد دفاع المتهم هشام المشتراي أنه قدم خبرة مضادة على السلاح، بعدما تبين حدوث تغيير فيه، مضيفا أن الخبرة ''لم تقدم غير معطيات حول تطابق الخرطوش مع بنك المعلومات المتوفر لدى الدرك الملكي".

وأوضح دفاع المتهم أن موكله "ليس بالأحمق، فهو يعرف أن بصمته موجودة لدى الدرك، وبالتالي لم يقم بذلك"، متسائلا عن سبب عدم فحص السيارة المستعملة في الجريمة لتحديد ما إن كانت تحتوي على آثار البارود أم لا.

وتابع أن "تمثيل الجريمة ذهب عكس ما قاله حمزة مقبول، فكيف يستسيغ المنطق أن تكون سيارة الهالك في اليمين، والرصاص يطلق عليه من الشمال".

ولفت دفاع المستشار الجماعي إلى أنه "لو تم إخضاع هاتف الضحية للبحث المستفيض، خاصة أن الزوجة تحدثت عن قدوم شخصيات وازنة، كان سيكشف حقائق أخرى".

من جهته، أكد دفاع المتهمة وفاء بنصمادي، أرملة مرداس، أن موكلته "لو كانت على علم بتنفيذ الجريمة، وحاولت التبليغ ستكون بين نارين"،

مضيفا أنها "لم تكن على علم بالجريمة ولا بتفاصيلها أو التخطيط لها، وهذا يتبين من خلال ردها على مشتراي حين اتصل بها وأخبرها بأنه قتله".

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى العقوبة على المتهمين، حيث التمست إنزال عقوبة الإعدام على هشام المشتراي، المستشار الجماعي المتهم الرئيسي، وأرملة الراحل وفاء بنصمادي، وابن أخته حمزة مقبول، فيما التمست عقوبة السجن المؤبد للمتهمة رقية شهبون.

من جهته، طالب دفاع المطالب بالحق المدني بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي، الذي ينص على الإعدام. كما التمس الحكم بـ"تعويض معنوي" يقدر بمائة ألف درهم، ومؤاخذة المتهمين بالأفعال الموجهة إليهم بأدائهم على وجه التضامن تعويضا إجماليا عن الأضرار التي لحقت بورثة الراحل مرداس وذوي الحقوق.

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميا برصاص بندقية أمام منزله بحي كاليفورنيا، بعدما وجهت إليه ثلاث رصاصات أردته قتيلا في سيارته، في السابع مارس من السنة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - ر.ن الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:13
يجب على الدولة العودة لحكم الله في القتل و السرقة كالقصاص في القتل و قطع اليد للسارق أما المؤبد و الإعدام فلا يجديان نفعا
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85
2 - ميساء الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:14
أحكام جد قاسية ....نعم لعقوبة المؤبد لكن لا لحكم الإعدام ...حكم الإعدام يتنافي مع قيم الديموقراطية و حقوق الإنسان
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-530
3 - hayat الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:14
انا اقول ان اكثر واحد خصو الاعدام هي مراة مرداس هي الرأس المدبر لكوشي
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208
4 - سعيد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:15
الروح عزيزة عند الله الي دار ذنب يستاهل العقوبة...الى أنه هناك ملاحظة الحكم بالإعدام لن يطبق في حق الجانؤ بل سيقتصرون فقط بالسجن المؤبد لكون المغرب صادق على إتفاقية تناهض الإعدام ..والإتفاقية بعد المصادقة عليها تصبح اسمى من جميع القوانين في البلاد و العلم عند الله
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62
5 - جنات الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:17
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. ...
لي دار الذنب يستاهل العقوبة وهدي هيا النهاية ديال الإنسان لي يقتل أخوه المسلم .....
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض برحمتك يا ارحم الراحمين
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100
6 - باعمراني الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:17
اتمنى تطبيق عقوبة الإعدام على الدواعش المغاربة و السلفيين العائدين من سوريا و العراق
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-47
7 - متابع الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:17
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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52
8 - Escobar الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:22
الحق يعلوولا يعلى عليه . الى ماشافكش العبد راه ماين رب رقيب
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31
9 - said 009 الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:22
لا حول ولا قوة إلا بالله
المجتمع المغربي لم يكن هكذا
الطمع والبشع جعل الناس أوسخ من الحيوانات ، هنيئا للقضاء المغربي
ليكونوا عبرة لمن يعتبر
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76
10 - مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:23
يحيا العدل يجب إنزال أشد العقوبات على المجرمين حتى يكونوا عبرة لأن هذا تفشى بشكل خطير داخل المجتمع ولأن حياة الضحية لا يمكن أن تعوض مرة أخرى يحيا العدل ولا للتساهل مع المجرمين وخصوصا في جرائم الدم يعيش المجتمع بخير ولا ثم لا لإلغاء عقوبة الإعدام والا وداعا للضعفاء في هذا البلد.
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51
11 - محمد الوجدي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:26
بسم الله الرحمان الرحيم
" ولعذاب الآخرة أشد و أهون" صدق الله العظيم
وكأنما قتلوا الناس جميعا فهدا أقل ما يجزون به
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31
12 - عجب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:29
عشرين عام هل فقط لانها شوافة ام ان تكون سبب تعارف شخصين جريمة تستحق 20 سنة سجنا? ساتوقف عن المساهمة في تعارف الناس.القضاء في المغرب خاصو بزاف التكوين والاستقلالية
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-33
13 - محمد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:31
مؤامرة خبيثة راح ضحيتها انسان مقتول رميا بالرصاص
لا حول ولا قوة إلا بالله
عندما يسكن إبليس النفوس تكون هده النتيجة
اللهم استرنا كن غدر الغادرين وكيد الكائدين
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41
14 - karim الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:34
Allah yRhm maRdas,Ma pensé vive À lui et À des enfants,est tous ça laisse à penser que les voies d'Allah azza wajal sont impénétrables, et celui qui creuse à son frère un troup tombe dedan,et que Allah taala est très grand et à lui là vengance.
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12
15 - العفاربت الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:37
الكل أنكر. ربما قتلته العفاريت. حتى مجرمي دول العالم متخلفين. قاموا بقتل الرجل حسب التحقيقات. و صاروا بندبون و يبكون. مثلكم في الدول المتقدمة يحكم عليهم و هم كلهم ثقة في النفس. يحيا العدل و تحيى المحكمة. و شكرا هسبريس على متابعة و استفاء الاخبار
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31
16 - Patriot الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:38
لا حول و لا قوة الا بالله ...أحكام تتنافى مع طبيعة المجتمع المغربي ...هادشي عمرن مشفناه و لا عشناه
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-54
17 - عمر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:39
حكم صائب.يبقى السؤال هل سيكون نفس الحكم لو كان الضحية مواطنا عاديااا.أعني مثلا الحارس الليلي بفاس رحمه الله!!!؟؟؟؟مثل هذه الأحكام صادرة من مكان غير المحكمة والله أعلم.
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41
18 - هاداك الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:46
ما غايفوتوش عام،مول الاعدام غيرجع موبد و مول الموبد غيرجع محدد و المحدد غياخد عفو ملكي،يعني من دابا عامين كاع كولشي غيخرج،و لفلوس غدور،بحال الا شفتوها بعينيكوم
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50
19 - BNADEN الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:46
والصراحة لي دار هاد الجريمة والله وثم والله يستحق عقوبة الاعدام واحسن حاجة فوسط الشارع
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23
20 - nabil الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:51
je suis pour des condanation lourd ,mais je me demande pourquoi on a une justice a double vitesse ,pourquoi lmcharmline s' en tire avec des comdanation moin lourde!!!!!
la repose le systme ne veut pas qu on s' attaque a ces symboles du mqadem jusqu au ministre ,mais pour lmcharmline l etat ne reagit pas pour que le citoyen vit dans la terreur,et demande de donner plain pouvoir a la police
..
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7
21 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 00:56
عقوبة الإعدام ستردع ايضا حتى الدواعش واخوانهم من الإسلامويين المتطرفين الارهابيين وستجعلهم يتراجعون عن افعالهم الجبانة في قتل الأبرياء من الناس ..
يجب ايضا تطبيق عقوبة الإعدام في حق المجرمين الدواعش الذين قتل الأبرياء من المغاربة ..
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9
22 - مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:10
الى السيدة ميساء ولين حق المرحوم من الحياة .
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13
23 - BACHIR الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:20
غر بيهم الشيطان الرجيم ومشاو ف الطريق الشيطان وهاهو الشيطان كيظحك عليهم اليوم ,دابا لي مات الله يرحموه ولي قتلوه يمشي يدوز حبيبيس حيت الروح عزيزة عند الله ,والصراحة هاد الناس لي خططو يقتلو هاد الانسان واش مراظ عقليين ولا مسطيين? لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ,والصراحة انا بقاو فيا كولشي حيت هادوك لي قتلوه راه كلهم غادي يندمو ف الحبس ولكن الندم ماغديش ينفعهوم وكنتمنا ليهوم الصبر ف الحبس ,انا ما كتمنى حتى لشي واحد الاعدام وكتمنى الخير لجميع المغاربة ومن الحسيمة للسنغال
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5
24 - ادومة الحساس الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:36
لا لحرمان الحرية . لا لاغتصاب حق الحياة. اللي مات مكتاابلو يموت. خليو الناس تعيش و باراكا من العقد!!!
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-58
25 - إيمان الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:44
سمحوليا الخوت أنا معاكوم بللي باين لي النزاهة و الشفافية و كل واحد تعاقب على حساب فعلتو فهاد القضية إوا والوزرااء و المافيات و الشفارة النهابة اللي حصدوا خيورات البلاد و زادو معا الطريق هادوك شنو ؟ زعما ما عليهوم تا حكم و لا ؟ اوا حسبنا الله و نعم الوكيل يا رب حنا بغينا حقنا فالدنيا قبل الآخرة يااا رب خذ الحق فالعدل قد سميت به نفسك !
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1
26 - ابو علي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:53
هكذا هي الأحكام التي كنا ننتظرها في كثيرا من الملفات خصوصا الإجرامية منها، والآن سأقول يحيى العدل، كما أقول لصاحبة التعليق رقم2 بماذا ستنفعك حقوق المجرمين والديمقراطية إن كان أحد أفراد أسرتك لا قدر الله هو من أصيب بمكروه أو أنت من تعرض للإغتصاب من طرف وحوش آدمية؟
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2
27 - كريم الثلاثاء 16 يناير 2018 - 01:58
حكم عادل !! على وزارة العدل تنفيد حكم الإعدام بحق السلفيين المدانين بقضايا الإرهاب و الدواعش ...فهم يبيحون دماء الأبرياء ويكفرونهم لمجرد انهم اختلفوا معهم في الرآي .
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-2
28 - hassan الثلاثاء 16 يناير 2018 - 02:25
عقوبة قاسية للشاب حمزة اانه كان صريح طوال المحاكمة و كان ضحية تهور خاله اما وفاء تستهل الحكم لانها لن تحمد الله على نعمته شكرا لكاتب المقال على تضحيته و صمود سعات طوال من اجل تنوير راي العام و البحت عن المعلومة حتى منتصف الليل
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3
29 - مواطن الثلاثاء 16 يناير 2018 - 02:43
الى تعليق رقم ١
شكرا يا اخي في الله
اما من ناحية السرقة وسعت في كل مكان
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0
30 - Hassan الثلاثاء 16 يناير 2018 - 02:47
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم
ألم يخطر ببال هؤلاء المجرمون وهم يخططون لهذا الفعل الخسيس مستقبل الأبناء؟
ماذنب الصغار الأبرياء أبناء الضحية وأبناء المجرمين؟
ماهو تفسيركم يامن تطالبون بإلغاء الإعدام؟
يجب تنفيذ الإعدام وعلى الزوجة كذلك بنفس العقوبة خلال الاستئناف حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم البشعة. ويتجنب المجتمع هذه الويلات
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2
31 - RAOUF الثلاثاء 16 يناير 2018 - 03:05
عقوبة الاعدام واجب احترامها .
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3
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