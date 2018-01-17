الدرك الملكي يضع حدا لمروج مخدرات بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات مشتبها بترويجه المخدرات على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المدينة، للنظر في المنسوب إليه، بعدما ظل مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية.

توقيف المشتبه فيه جاء بعد نصب كمين له ومحاصرته من قبل عناصر الدرك الملكي، على مستوى منطقة "الفقرا"، حيث كان ينشط بين سطات وبرشيد.

الموقوف في عقده الثالث، من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية، وظل موضوع ما يفوق 10 مذكرات ضبط.

المشتبه فيه أبدى مقاومة لرجال الدرك، إذ واجههم بأسلحة بيضاء قبل أن يتمكنوا من توقيفه، كما عرفت العملية حجز ما يقارب 50 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي، ودرّاجتين ناريتين استعملتا في ترويج الممنوعات.