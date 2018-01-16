إطلاق رصاصتين يوقف مغامرة جانح في مراكش

هسبريس من الرباط

اضطر شرطي يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من مسدسه الوظيفي لتوقيف جانح.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعني بالتدخل، البالغ من العمر 20 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير ووشيك بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة، أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بعدما تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض؛ وهو ما استوجب الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي لصد الخطر الناجم عن المعني بالأمر.

وخلص بلاغ المديرية إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.