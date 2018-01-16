غرق طفلتين في حفرة للصرف الصحي بالكارة

هسبريس ـ و.م.ع

قالت السلطات المحلية بإقليم برشيد إن أختين، تبلغان على التوالي 13 و8 سنوات، لقيتا مصرعهما غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، بحفرة للصرف الصحي في تجزئة فقيد الإنجاز بشارع الحسن الثاني في مدينة الكارة.

وحسب المعطيات الأولية فإن الفتاتين، القاطنتين بالقرب من التجزئة نفسها، كانتا تلعبان لتسقطا داخل حفرة الصرف الصحي التي كانت مغمورة بالمياه.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثتي الضحيتين وإيداعهما بالمستشفى رهن التشريح الطبي.

وتم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث الأليم..