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كُتّاب وآراء
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غرق طفلتين في حفرة للصرف الصحي بالكارة
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:55
قالت السلطات المحلية بإقليم برشيد إن أختين، تبلغان على التوالي 13 و8 سنوات، لقيتا مصرعهما غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، بحفرة للصرف الصحي في تجزئة فقيد الإنجاز بشارع الحسن الثاني في مدينة الكارة.
وحسب المعطيات الأولية فإن الفتاتين، القاطنتين بالقرب من التجزئة نفسها، كانتا تلعبان لتسقطا داخل حفرة الصرف الصحي التي كانت مغمورة بالمياه.
وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثتي الضحيتين وإيداعهما بالمستشفى رهن التشريح الطبي.
وتم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث الأليم..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - أم محمد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 21:28
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إن لله وإن إليه راجعون.
إن لله وإن إليه راجعون.
2 - abdou الثلاثاء 16 يناير 2018 - 21:39
لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون ،اللهم اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم.بعد الايمان بالقضاء و القدر اكيد هناك استهتار في تحمل المسوءولية بالتدريج حتى تصل الى ذالك العامل البسيط .و كذالك يجب تفعيل دورات تكوينة و تعليمية في كل ما يتعلق بالاخطار المعنية من الحفر والبناء ال الصناعة والطلاء والكهرباء بل وحتى النسيج كل حسب ظروف و مواد اشتغاله ،و ذالك للتحسيس بنسب الاخطار التي يمكن ان تصيب او يتسبب فيها اي عامل .
3 - مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:00
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهما وارزق الصبر لاهلهما . انها فاجعة بكل المقاييس . الى متى هذا الستهتار بارواح الاطفال. على الدولة ان تلزم الشركات باستعمال ما تغطي به الحفر وكل ما يمس سلامة المواطنين . هنا في اوروبا مستحيل ان تجد حفرة من دون ان تكون مغطات وان تعذر ذلك للاشغال مثلا تمنع اي شخص من المرور فوقها وذلك بانشاء عازل خشبي او معدني بين الحفرة والمارة. والله سيسأل المسؤولين عن هذا الاستهتار. ماذنب الطفلتين . انكم تقطعون قلوبنا كل يوم بهذه الاخبار والدولة ناىمة ولا حسيب ولا رقيب . اين ربط المسؤولية بالمحاسبة . من المسؤول عن سلامة الاشغال والناس في هذا الطريق ؟؟؟
4 - MATADOR الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:04
اقسم بالله العظيم ان ارواح هاتين الملائكة ستلاحق في الدنيا والاخرة المسؤولين على ترك حفرة للصرف الصحي مفتوحة ومغمورة بالمياه ...والله ثم والله هذا حادث اليييييييم جدا جدا ويجب اعدام من تسبب في هذه الفاجعة العظمى...هذا خبر كان ليكون في اخبار هيسبريس الرئيسية...لو حدث مثل هذا في اي دولة تحب شعبها لقامت الدنيا ولم تقعد
5 - NOUMRI الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:18
في البداية أقول اللهم إرحمهم و أرزق أهلهم و دويهم الصبر و السلوان أما عن التحقيق فالأمور واضحة يجب محاسبة الشركة المكلفة بالتطهير في حال وجدت أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و كدا الجماعة التابعة لها التجزئة نتيجة الإهمال و ترك بالوعة الصرف الصحي دون غطاء لكن بما أننا في المغرب فلن يحاسب أحد من المسؤولين لأن الضحيتين من البسطاء و هناك ضحايا كتيرون توفوا في حوادت متفرقة يتسبب فيها أصحاب الشركات و المعامل و كدا شركات التسيير المفوض و مسؤولي بعض الجماعات و على سبيل الدكر لا الحصر محرقة روزامور بالدارالبيضاء التي فارق فيه العمال الحياة حرقا أو إختناقا و كدا مركب أنوال بالقنيطرة إن لم أكن مخطئا في الأسم حيت سقط السقف على العمال ....
6 - sais11 الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:27
انا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله القدير أن يلهم الوالدين الصبر و السلوان. هذه الفاجعة تستدعي حدادا وطنيا. و يجب تحديد المسؤولية. كفانا استرخاصا للروح البشرية. ولا حول ولا قوة لا بالله.
7 - أبو نهب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:44
وتم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث الأليم..!!!!!!
راها باينة من أول وأغلظ مسؤول فالمغرب هو اللي خاصو يتحمل التبعات ديال هاد المصائب اللي تدمغ فينا.ها سماك الحسيمة ها مي فتيحة ها قايد الدروة ها جرادة ها الرضيع اللي توفى حيث الإسعاف معطوبة ها العيالات يولدو فالارصفة
توما اشمن تحقيق ؟؟؟
خاص الشجرة الخبيثة تحسك من الجذر ونغرسو غيرها
راها باينة من أول وأغلظ مسؤول فالمغرب هو اللي خاصو يتحمل التبعات ديال هاد المصائب اللي تدمغ فينا.ها سماك الحسيمة ها مي فتيحة ها قايد الدروة ها جرادة ها الرضيع اللي توفى حيث الإسعاف معطوبة ها العيالات يولدو فالارصفة
توما اشمن تحقيق ؟؟؟
خاص الشجرة الخبيثة تحسك من الجذر ونغرسو غيرها
8 - حسن المغترب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:51
لاحولة ولاقوة إلا بالله، هده الحادثة خايبة حتى فالتعويدة، نتمنى ان تصل هده الاحداث الى المنابر الاعلامية الدولية، لعلى المسؤلين يسارعون في تلميع الصورة،
يجب على اسر الضحايا ، محاكمة البلدية او الشركة المكلفة بهد الصرف ، لا تنتضر قضاء الله ، هدا ليس قدرا، كفانا ادانة القدر في كل شيء( قدر الله، قدر الله.....) هده اخطاء بشرية و يجب محاكمة المهندسين و كل من وضع يده في هدا الصرف الصحي،
يجب على اسر الضحايا ، محاكمة البلدية او الشركة المكلفة بهد الصرف ، لا تنتضر قضاء الله ، هدا ليس قدرا، كفانا ادانة القدر في كل شيء( قدر الله، قدر الله.....) هده اخطاء بشرية و يجب محاكمة المهندسين و كل من وضع يده في هدا الصرف الصحي،
9 - خديجة الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:08
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجعلهما فرطا لذويهما .وارزق اهلهما الصبر والسلوان
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