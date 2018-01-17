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الرئيسية | حوادث | حوادث بمدن المغرب تردي 17 قتيلا في أسبوع

حوادث بمدن المغرب تردي 17 قتيلا في أسبوع

حوادث بمدن المغرب تردي 17 قتيلا في أسبوع
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:20

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1296 آخرون بجروح، إصابة 59 منهم بليغة، في 1027 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 43 ألف و594 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و790 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 29 ألف و804 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و338 ألف و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و515 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و122 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف الى 153 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mbarek الأربعاء 17 يناير 2018 - 11:12
نحن في المغرب نعيش حرب بدون سلاح الله إلطف أوصافي
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0
2 - 3 جوازات مغربي فرنسي كندي الأربعاء 17 يناير 2018 - 11:53
la France avec ses 39 millions de voitures a eu 64 morts en 1 semaine

et le Maroc avec seulement 3.5 millions de voitures a eu 17 morts

Canada avec 34 millions de voitures a eu
a une moyenne de 38 morts par semaine

حلل و ناقش
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-3
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