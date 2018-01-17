حوادث بمدن المغرب تردي 17 قتيلا في أسبوع

هسبريس من الرباط

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1296 آخرون بجروح، إصابة 59 منهم بليغة، في 1027 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 43 ألف و594 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و790 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 29 ألف و804 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و338 ألف و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و515 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و122 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف الى 153 مركبة.