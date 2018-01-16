24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2912:4215:2417:4719:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. خدمة افتراضية تقرب تذاكر الحافلات من المغاربة (5.00)

  2. استياء من إلحاق ابتدائية وزان باستئنافية تطوان (5.00)

  3. مكتب الصرف: العجز التجاري يرتفع في المملكة (5.00)

  4. مغاربة وتعويم الدرهم (5.00)

  5. نيزك سقط بالمغرب يُعيد الأمل بمؤشرات حياة خارج كوكب الأرض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | بلفاع .. "تعنيف أستاذة" وراء توقيف تلميذ

بلفاع .. "تعنيف أستاذة" وراء توقيف تلميذ

بلفاع .. "تعنيف أستاذة" وراء توقيف تلميذ
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 22:10

أوقفت مصالح الدرك الملكي ببلفاع، اليوم الثلاثاء، تلميذا يُتابع دراسته بالسنة الأولى بكالوريا، على إثر شكاية تقدّمت بها أستاذة لمادة الاجتماعيات بالثانوية التأهيلية "النخيل"، تتهمه فيها بالاعتداء عليها جسديا وتهديدها بملاحقة خارج المؤسسة.

وتدخّلت السلطات المحلية بقيادة بلفاع، بمعية الدرك الملكي، إثر توصلها بشكاية الأستاذة المُعتدى عليها، حيث انتقلت إلى منزل التلميذ، وقامت بتوقيفه بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن التلميذ الموقوف من التلاميذ الذين يُتابعون دراستهم بالمؤسسة في إطار إعادة التمدرس، وله سوابق مماثلة في عدة مؤسسات تعليمية بكل من ماسة وإنشادن.

وتعليقا على هذه الواقعة قال مصطفى فتحي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة آيت باها، "نُندّد بهذا الاعتداء الشنيع على الأستاذة أثناء مزاولة عملها، ونعلن تضامننا اللامشروط معها. كما نُطالب الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية نساء ورجال التعليم، وإعادة الاعتبار لكرامتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - message dr rabat الثلاثاء 16 يناير 2018 - 22:36
سيبه دسارا لفوارق الاجتمايه تربيةرديئه البطاله الفقر غلاء المعيشة خوصصة تعليم ولستشفاء يولد لنفجاروالمصيبه الكبرى تحكم حزب لباجدا وديون لخارجيه وتعويم درهم سيحرق ليابس والاخضر سياسة تسير فاشل الف في المائه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - pithiviers الثلاثاء 16 يناير 2018 - 22:46
احترام رجال التعليم واجب على الكل واحترام القانون الداخلي للمدارس وكذلك على رجال التعليم احترام التلاميذ للان هنالك نوع لهم بعض المصطلحات تطيح بكرامة التلميذ ويجب الحذر من هاته الظاهرة وان لا نستغل الفرصة لتصفية الحسابات الشخصية وان يقول الانسان الحق ولو على نفسه لنتقدم ونخدم البلاد للان الشباب هو المستقبل وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - أستاذة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:27
نفس الأمر حدث هذا الأسبوع مع أستاذة للاجتماعيات بتامسنا هددها تلميذ تدرسه فأبلغت عنه الدرك فباغتوه داخل المؤسسة في حصة التربية البدنية ليفتشوه فيجدوا عنده سكينا ومخدرات بجيوبه فاقتادوه مكبل اليدين من داخل المؤسسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - الوجه الآخر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:41
من المعروف أن المراهقين لا يتحملون اللوم والعتاب والتجريح والانتقاد بسهولة وصبرهم قليل في الكثير من المواقف ومن المفروض أن يكون رجل التعليم ملما بعلم النفس التربوي. فإذا كان سلوك هذا التلميذ غير مقبول أخلاقيا فإن سلاطة اللسان والعنف اللفظي أمام الزملاء في القسم من طرف بعض المدرسين يعتبر أيضا غير أخلاقي وغالبا ما يواجه برد عنيف من طرف التلميذ.

. يبدو أن الاستاذة سليطة اللسان أو متسلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
5 - al wadeh الثلاثاء 16 يناير 2018 - 23:54
التلميذ الموقوف من التلاميذ الذين يُتابعون دراستهم بالمؤسسة في إطار إعادة التمدرس، وله سوابق مماثلة في عدة مؤسسات تعليمية بكل من ماسة وإنشادن.

هذا هو نوع التعليم والتلاميذ الذين تريدهم الدولة
حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - جاد الأربعاء 17 يناير 2018 - 00:42
اغلب المستفيدين مما يسمى اعادة التمدرس هم من اخطر التلاميذ، الدولة لا يهمها سوى محاربة الهدر المدرسي و لو اقتضي الامر ادخال مجرمين للمؤسسة و هم يشكلون خطرا على الاساتذة و التلاميذ انفسهم. هؤلاء مكانهم مراكز التكوين المهني ليتعلموا حرفة تعيلهم اما دراسة الاداب العصرية و العلوم الانساية لا يليق بهم لانهم في الاصل اشباه اميين و لا يملكون الكفايات الضرورية للتعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.