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كُتّاب وآراء
بلفاع .. "تعنيف أستاذة" وراء توقيف تلميذ
أوقفت مصالح الدرك الملكي ببلفاع، اليوم الثلاثاء، تلميذا يُتابع دراسته بالسنة الأولى بكالوريا، على إثر شكاية تقدّمت بها أستاذة لمادة الاجتماعيات بالثانوية التأهيلية "النخيل"، تتهمه فيها بالاعتداء عليها جسديا وتهديدها بملاحقة خارج المؤسسة.
وتدخّلت السلطات المحلية بقيادة بلفاع، بمعية الدرك الملكي، إثر توصلها بشكاية الأستاذة المُعتدى عليها، حيث انتقلت إلى منزل التلميذ، وقامت بتوقيفه بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التلميذ الموقوف من التلاميذ الذين يُتابعون دراستهم بالمؤسسة في إطار إعادة التمدرس، وله سوابق مماثلة في عدة مؤسسات تعليمية بكل من ماسة وإنشادن.
وتعليقا على هذه الواقعة قال مصطفى فتحي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة آيت باها، "نُندّد بهذا الاعتداء الشنيع على الأستاذة أثناء مزاولة عملها، ونعلن تضامننا اللامشروط معها. كما نُطالب الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية نساء ورجال التعليم، وإعادة الاعتبار لكرامتهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
. يبدو أن الاستاذة سليطة اللسان أو متسلطة
هذا هو نوع التعليم والتلاميذ الذين تريدهم الدولة
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