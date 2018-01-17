24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2912:4315:2417:4819:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. فحص طبي يؤكد سلامة بدن وعقل الرئيس ترامب (5.00)

  2. يهود يقتحمون باب المغاربة للصلاة في الأقصى (5.00)

  3. سقوط في بئر ينهي حياة ستيني ناحية ابن أحمد (5.00)

  4. لم أكن أتوقع أن يتربص بي الموت في جرعة ماء! (5.00)

  5. الدرك الملكي يضع حدا لمروج مخدرات بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | طفل متخلى عنه يستنفر عناصر الشرطة بوزان

طفل متخلى عنه يستنفر عناصر الشرطة بوزان

طفل متخلى عنه يستنفر عناصر الشرطة بوزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 17 يناير 2018 - 18:13

فتحت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لأمن وزان تحقيقا لمعرفة ظروف تواجد طفل متخلى عنه في الشارع العام بدار الضمانة، وفق ما قاله مصدر قريب من الحادث لهسبريس.

وحسب المصدر ذاته، فإن الطفل الذي وجد مغميا عليه بالشارع العام، وتم نقله على عجل صوب مستعجلات مشفى أبي القاسم الزهراوي. ورجح المصدر ذاته أن يكون الطفل مصابا بالتوحد.

وأضاف أن مشاكل رافقت توفير مكان لإيواء الطفل بعدما تعذر إدخاله دار الأيتام الموجودة بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى أن عدم تشخيص نوع مرضه قد يكون سببا رئيسا في التخلي عنه من قبل أسرته المجهولة.

وقد تم الاحتفاظ بالطفل بمشفى المدينة تحت الرعاية الصحية إلى حين عرضه على طبيب الأطفال وتوفير مكان له بدار الأيتام، بتنسيق مع النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رياض الأربعاء 17 يناير 2018 - 18:27
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ،ابائكم وابناءكم لا تدرون ايهم اقرب اايكم نفعا، صدق الله العظيم، قد لا تعلم من ارفع درجة عند الله، ان كان ابنك ارفع رفعك الله اليه بدرجته، والعاقبة للمتقين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
2 - فؤاد اعراب الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:07
الى صاحب التعليق رقم واحد ،الاخ رياض كلامك من ذهب ويذوب منه الصخر، والله كلامك صحيح وموزون بارك الله فيك يا اخي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - مغربي مسيحي الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:39
كيف يستطيع الإنسان التخلي عن طفله و هو يعرف أن الرب يراقبه؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
4 - معطلاوي الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:30
العرب لا كبد لهم اصلا فهم من مخلفات الانسانية ويتكلمون بالاسلام والدين وكانهم انبياء وفي قلوبهم غل وقال تعالى عنهم الاعراب اشد كفرا ونفقا فالكل في هاد المطن منافق وخاصة الفقراء والطبقة المتوسطة فهاؤلاء بسببهم لم نرى النجاح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.