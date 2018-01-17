طفل متخلى عنه يستنفر عناصر الشرطة بوزان

هسبريس من وزان

فتحت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لأمن وزان تحقيقا لمعرفة ظروف تواجد طفل متخلى عنه في الشارع العام بدار الضمانة، وفق ما قاله مصدر قريب من الحادث لهسبريس.

وحسب المصدر ذاته، فإن الطفل الذي وجد مغميا عليه بالشارع العام، وتم نقله على عجل صوب مستعجلات مشفى أبي القاسم الزهراوي. ورجح المصدر ذاته أن يكون الطفل مصابا بالتوحد.

وأضاف أن مشاكل رافقت توفير مكان لإيواء الطفل بعدما تعذر إدخاله دار الأيتام الموجودة بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى أن عدم تشخيص نوع مرضه قد يكون سببا رئيسا في التخلي عنه من قبل أسرته المجهولة.

وقد تم الاحتفاظ بالطفل بمشفى المدينة تحت الرعاية الصحية إلى حين عرضه على طبيب الأطفال وتوفير مكان له بدار الأيتام، بتنسيق مع النيابة العامة.