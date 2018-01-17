24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/01/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:43
|15:24
|17:48
|19:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- ببغاوات في تعليمنا!
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- مضامين أبرز الصحف الصادرة اليوم بالمنطقة العربية
- "مشارف" يرحب بالباحث الأكاديمي خالد التوزاني
- مهنيون يحذرون من آثار تضريب سلع تركيا على اقتصاد المغرب
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
طفل متخلى عنه يستنفر عناصر الشرطة بوزان
الأربعاء 17 يناير 2018 - 18:13
فتحت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لأمن وزان تحقيقا لمعرفة ظروف تواجد طفل متخلى عنه في الشارع العام بدار الضمانة، وفق ما قاله مصدر قريب من الحادث لهسبريس.
وحسب المصدر ذاته، فإن الطفل الذي وجد مغميا عليه بالشارع العام، وتم نقله على عجل صوب مستعجلات مشفى أبي القاسم الزهراوي. ورجح المصدر ذاته أن يكون الطفل مصابا بالتوحد.
وأضاف أن مشاكل رافقت توفير مكان لإيواء الطفل بعدما تعذر إدخاله دار الأيتام الموجودة بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى أن عدم تشخيص نوع مرضه قد يكون سببا رئيسا في التخلي عنه من قبل أسرته المجهولة.
وقد تم الاحتفاظ بالطفل بمشفى المدينة تحت الرعاية الصحية إلى حين عرضه على طبيب الأطفال وتوفير مكان له بدار الأيتام، بتنسيق مع النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - رياض الأربعاء 17 يناير 2018 - 18:27
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ،ابائكم وابناءكم لا تدرون ايهم اقرب اايكم نفعا، صدق الله العظيم، قد لا تعلم من ارفع درجة عند الله، ان كان ابنك ارفع رفعك الله اليه بدرجته، والعاقبة للمتقين.
2 - فؤاد اعراب الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:07
الى صاحب التعليق رقم واحد ،الاخ رياض كلامك من ذهب ويذوب منه الصخر، والله كلامك صحيح وموزون بارك الله فيك يا اخي
3 - مغربي مسيحي الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:39
كيف يستطيع الإنسان التخلي عن طفله و هو يعرف أن الرب يراقبه؟
4 - معطلاوي الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:30
العرب لا كبد لهم اصلا فهم من مخلفات الانسانية ويتكلمون بالاسلام والدين وكانهم انبياء وفي قلوبهم غل وقال تعالى عنهم الاعراب اشد كفرا ونفقا فالكل في هاد المطن منافق وخاصة الفقراء والطبقة المتوسطة فهاؤلاء بسببهم لم نرى النجاح .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4