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الرئيسية | حوادث | القضاء يمرّ إلى السرعة القصوى في محاكمة "الزفزافي ورفاقه"

القضاء يمرّ إلى السرعة القصوى في محاكمة "الزفزافي ورفاقه"

القضاء يمرّ إلى السرعة القصوى في محاكمة "الزفزافي ورفاقه"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 17 يناير 2018 - 06:00

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تخالف ركب دفاع معتقلي حراك الريف، وتعمق معاناة العديد منهم، باختيارها السير بسرعة قصوى عكس توقعاتهم.

ففي الوقت الذي طالب دفاع معتقلي حراك الريف القاضي علي الطرشي بتخصيص جلسة واحدة في الأسبوع بدل جلستين لمناقشة الملف، الذي يتابع فيه 54 معتقلا، قررت رئاسة الجلسة تخصيص ثلاث جلسات في الأسبوع للمحاكمة.

وأجلت رئاسة الهيئة، ليلة الثلاثاء، الجلسة إلى غاية يوم الخميس، على أن تعقبها بعد ذلك جلسة يوم الجمعة، في خطوة منها لتسريع المحاكمة، لا سيما أن مرحلة الاستماع إلى المتهمين سيستغرق وقتا طويلا.

وعبر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تذمرهم من هذه الخطوة، ملتمسين الاقتصار على جلسة واحدة، وهو ما رفضته الهيئة.

وأوضح محامو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وباقي المعتقلين في الملف، أن هذا الأمر يضر بهم وبالمعتقلين وأسرهم، مشيرين إلى أن ذلك يضر بمصالحهم ومكاتبهم وموكليهم في ملفات أخرى.

وكان المحامي الحبيب حاجي اعتبر، تعليقا على تسريع المحاكمة وتخصيص جلستين في الأسبوع، أن "المحامين المتواجدين خارج الدار البيضاء لن يكون بمقدورهم مواكبة إيقاع الجلسات نهائيا، وهذا سيؤثر على باقي الجلسات المهنية لديهم".

وأضاف عضو الهيئة، في تصريح لهسبريس، أن إقدام المحكمة على ذلك سيؤثر على "الصحة الجسدية للدفاع من حيث التنقل، وكذا على الأسر التي بات لزاما عليها أن تظل في الدر البيضاء لمواكبة الجلسات".

وأكد أن "هذا الأسلوب في صالح المحكمة والنيابة العامة فقط، ولا يراعي مصالح الأسر والمحامين، وهو قرار يزيد من إنهاك الدفاع، حتى يتم التقليل من قوته الجسدية والفكرية للمحاججة والمرافعة".

وكانت النيابة العامة قد عبرت عن رفضها هذا الملتمس، داعية إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، مشيرة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد دخول مرحلة الاستماع إلى المتهمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - المغترب الأربعاء 17 يناير 2018 - 06:14
الانفصاليون موجودون فالجنوب ويجاهرون بها وقامو بقتل القوات العمومية والدولة تكافؤهم بالمناصب الشبحية والكرطيات والمنح ورخص التنقل المجاني وتدعم المواد الاساسية بمدنهم لماذا لا تعتقلوهم اذا كنتم عادلين وبالمقابل الريفيون خرجو يطالبون بالمشاريع المؤجلة نعتهم الوزراء بالانفصال فخرجو بالالاف ينفون الانفصال وتم الزج بهم فالسجون ونعتهم باقدح النعوت فقط لانهم قالوا كلمة الحق..اي محاكمة واي عدل واي هراء تتكلمون عنه انتم عصابة تتحكمون في مصير الناس بالباطل القانون تطبقونه على من تريدون ولكن دوام الحال من المحال وغادي دور السمطة
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459
2 - شهيدات معبر سبتة الأربعاء 17 يناير 2018 - 06:21
هل يعقل في دولة تدعي ان دولة الحق و القانون تعتقل شخص بل بالأحرى تختطفه بدون سند قانوني و تضعه في زنزانة انفرادية لمدة تقريبا سنة ماذا صنع هذا المواطن حتى نضعه في زنزانة انفرادية لتلك المدة؟ هل قام بعملية انقلاب على الحكم؟ هل قام بعملية ارهابية ضد البلد؟ هل سرق و نهب و هرب خيرات البلاد الى الخارج؟ هل أفقر و أوصل البلاد الى الهاوية بسبب سياساته الاقتصادية و الاجتماعية الفاشلة؟ السبب الرئيسي في رايي انه طالب بحقوقه المشروعة و قام بقيادة الحراك بالريف و لقن المخزن درسا لا ينساه في مجال الاحتجاج السلمي الحضاري لو كان هذا الشخص في بلد أوروبي او في امريكا او في كندا لكرم و لوشح بوسام لكن لسوء الحظ ولد ووجد في بلد تنعدم فيها الديمقراطية و الحرية بلد دون موسسات فعالة نتيجتها بلد مستبد انشري يا هسبريس
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324
3 - hamoda الأربعاء 17 يناير 2018 - 06:35
عيب وعار على المحكمه وعلى دوله وعلى كل مسؤل وعلى شعب الساكة عن حقه الى متى المخزن يسرقونا ويضلمنى ويبع كل شيء في هدا الوطن ونحن نخاف حتي بقول كلمة حق 54مغربي اراد الحريه والحق يسجنو وينكل بهم اليسو هؤلاء من كانو سبب في الزلزال السياسي يعني عوض ان نكرمهم ننكل بهم اليس من يفعل هدا يريد ان لا يتكرر الزلزال السياسي اي يريد ان يضل المفسد في السلطه
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203
4 - عاش الزفزافي الأربعاء 17 يناير 2018 - 06:44
مسرحية القضاء والمخابرات هههه هل تضنون ان الشعب الريفي غبي لايعرف ما يحاك ضده من دساءيس و مكر لا لا نعرف ماذا تطبخون في دهاليزكم بمباركة ماما فرنسا
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161
5 - كلنا الزفزافي الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:01
الدولة تغامر بمحاكمة الوفزافي دون سند قانوني
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119
6 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:06
على عاءلات المتابعين ان تكون شاكرة للمحكمة علانية جلساتها في ملف يكتسي خطورة بحجم حراك الريف ، وغير مسبوق في مناقشته للثوابت التي جرى بها عرف الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب . والا لو كانت الاحدات تدور في دولة لاتحترم القضاء ، (رغم العوار النسبي) لكانت الجلسات سرية ولأوكلت مهمة مناقشتها للمحاكم العسكرية ، نظرا لانزلاق الاحتجاجات واستقواءها بعناصر انفصالية من الخارج . كلنا مع المطالب العادلة لكل قاطنة المغرب وكلنا يطالب بتفعيل القانون والاسراع بربط المسؤولية بالمحاسبة . ولكن من داخل الثوابت وليس وفق اجندات مشبوهة وبشعارات مستفزة وضاربة في الاخر . ومهينة لباقي فصاءل النسيج المكون للهوية المغربية الأصيلة ، دون الخوض في تفاصيل هذه الشعارات المعروفة لكل خاص وعام .
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-153
7 - Abdel الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:21
Zafzafi nous a epargné beaucoup de soucis, maintenant qu il est hors circuit le tour de pass-passe est mieux passé. Liberation du dirham contre la liberté de Zafzafi.
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-71
8 - من كاليفورنيا الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:32
الدولة صنعت بطلا من ورق لإخماد ثورة الغضب !
عاد عقت الْيَوْمَ ! واش كاين شي قاءد حراك من أولى مطالبه زيادة اجور الشرطة ؟ ههههه. واش بغيتو تحمقوني! وفين المغرب المنسي والفقراء وحقوق المواطن وووووو وبغينا وبغينا !!!!!
يا حمقوه صافي محاو ليه النوامر يا بغا يحمقنا !
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-113
9 - Rayan الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:32
عاش ناصر الزفزافي ....

عاش الريف .....
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39
10 - La3jeb الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:44
الى رقم 4.
من هو الشعب الريفي؟ ماهي حدوده؟ التي صنعها الاستعمار؟
هل تنكر ان غالبية ريافة قاوموا مع المستعمر ضد ريافة؟
هل تنكر ان الخطابي من جريدة TELEGRAMA DEL RIF كان يمجد دور معاهدة الحماية في تطوير الريف.
هل تنكر ان بعد مشاكل شخصية للخطابي مع الاسبان بعد قتل ابوه و مساندةالمانيا تم تاسيس جمهورية وهمية لم يعترف بها احد واتت بالويلات على الريف. ان دايما اقصد الريف بنورياغل اما الباقي بريء منكم.
ولايفهمه المؤرخ هو كيف هرولتم بعد استسلام الخطابي الى المشاركة في الحرب الاهلية الاسبانية حنبا الى فرانكو.
في الخمسينات و الستينات قائدكم غير الخطاب بعدما كان يقول انه ريفي من عرق اخر و المغاربة مختلفون فمن مصر اصبح عروبيا يدعي انه يريد توخيد المغرب العربي.
وشوفو نساو هاد القصص الفارغة و الابطال الكرطونية.
المغرب غني بالاسماء القوية بحيث الخطابي ليس الى شخيص لايفهم نياته و استغل فقر بنورياغل و ادخلهم في صراع لايقدرون عليه
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-82
11 - فوزي الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:49
اولا اشكر شكرا جزيلا موقع هسبريس لانه اتاح بشكل مهني و شفاف الاحاطة بالمواضيع الشائكة وتفاعل القراء عبر تعليقاتهم . من خلال هذا الموقع نكتشف كم هي كبيرة هي الهوة بين الشعب والحاكمين وكم اصبح الشعب لا يثق في المؤسسات كلها دون استثناء. اليس من البلادة ان يغمض النظام عينيه ويسد اذنيه عما يجري. ان لم يغير هذا فان انفجارا كبيرا قد يحدث وحينئذ سيندم حيث لا ينفع الندم
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49
12 - حسيييمي عياشششش الأربعاء 17 يناير 2018 - 07:58
يحاول البعض قلب الحقيقية. لقد عشنا وشفنا الأحداث التي وقعت في الحسيمة. موثقة وبالصوت والصورة. كلها تدين الزفازفة والمرتزقة الآخرين. اللهم لا شماتة. عانينا من كساد تجارتنا بسببكم. افلسنا. الله ياخذ فيكم الحق . وتتباكون الآن مثل النساء على سير المحاكمة العادلة. عندكم المحامون .الصحافة . دافعوا عن الاتهامات الموجهة اليكم . القضاء فوق رؤوس الجميع . باركا من البكاء بحال نساواوت ولعوااول. الشجاعة طفات. اللهم لا شماتة.
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-43
13 - خالد الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:02
المحاكمة عادلة ومن تبث تورطه في خيانة هذا البلد الآمن و إثارة القلاقل فيجب القصاص منهم ، ألمس يد تجار المخدرات من الخلف ومخابراتنا قادرة على اكتشاف ذلك ،
اليوم والد الزفزافي يتوعد من اوروبا ومن هولاندا بالتحديد المغرب صراحة
بإثارة القلاقل ، ما نوع رجال الاعمال المغاربة هناك ؟ الكل يعرف انهم تجار مخدرات عالميين بحماية هولندية من تحت الستار ، لقد بدأ الخناق يشتد عليهم بعدما بدأت رقعة زراعة القنب الهندي تتقلص ، و هذا هو سبب سخطهم على الدولة اما الزفزافي وما جاوره فهو مجرد بيدق .
ريافة الاحرار يعرفون ذلك .
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-37
14 - طبيبة بجبال الاطلس الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:11
و اين باقي المغاربة من محاكمة هؤلاء الذين فضحوا المفسدين و كانوا وراء الاقالة التاريخية لجاعة مساخيط سيدنا؟
اين المغاربة من رؤية الظلم في حق هؤلاء ؟
لم لا نخرج و نضغط على العدالة لانصافهم و انصافهم عائلاتهم و ابنائهم؟
واش اللي طلب سبيطار كيحترم كرامة الانسان خاصو يتحاكم فهاد البلاد؟
فين هما المغاربة اللي مضرورين كل يوم فالسبيطارات و المواعيد الخيالية و انتهاك ابسط حقوقو فالتطبيب را ناصر كان تيطالب غي بسبيطار لمالين السرطان حيت عياو من سير و اجي حتى للرباط و كاين فيهم اللي تيبات فالزنقة باش يتسنى نوبتو؟ علاش كتبقاو تعطيو رايكم غير من مور الشاشات؟
الحاصول حنايا شعب كنستاهلو شنو جاري لينا ..
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64
15 - المتتبع الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:16
الحقيقة هي أن جلسة واحدة كما قررت المحكمة ذلك سيجعل الملف يطول والكل يرغب في طب الملف لذلك وجب تسريع المحاكمة ولو يوميا
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22
16 - ناصر في قبضة الانتقام الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:19
ماذا عسى المرء ان يقول، محاكمة الزفزافي فزاعة لدحض المواطن من حقه المشروع في الاحتجاج ضد الفساد دون الركوع.
عاش الزفزافي وعاش الحق، الحق حق والباطل باطل
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32
17 - مواطن2 الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:53
مرة اخرى لابد من القول بان المعتقلين قاموا وشاركوا وطالبو من الغير القيام بتمرد على المسؤولين لا لموت السماك ولكن لديهم اسبابهم الخفية....التي لم تعد خفية....ادا اعتبرنا ان الاحتجاج والاضراب والاعتصام امور يشرعها القانون فدلك لا يعني ما قام به هؤلاء من تخريب والحاق الاضرار الجسيمة بالقوات العمومية بالصوت والصورة....والسؤال الدي يجب ان يطرح = هل يعقل اعتقال مجموعة من المواطنين ومحاكمتهم وهم ابرياء بدون اي سبب ؟ولمادا هؤلاء بالضبط ؟ هدا امر لا يستوعبه اي عقل سليم....لما دا لم يعتقل كل من ساهم في الاحتجاجات ؟ اتقوا الله واتركوا العدالة تقوم بواجبها....
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-18
18 - الشعب الريفي الأربعاء 17 يناير 2018 - 09:39
الشعب الريفي العظيم الذي يحسب له الف حساب
لقد ناضل وتبر هذا الشعب كما يصفه احد المعلقين
احدهم استنكر كيف لميعتقوا الانفصاليين في الجنوب
واعتقلوا فقط الريف..!!!
هههههههههههههههه
كثير من اروافة يعيشون جهلا مدقعا وعنصرية خبيثة
تنخر اجسادهم
انهم يحلمون حلما عميقا مملوء بالخلود والسعادة
ويتفننون في بسط سيطرتهم الفكرية الجهنمية على الشعب المغربي
يقدمون انفسهم على انهم ضحايا المخزن كما يحلو لهم ان يصفوا المغاربة
لا بد للرجعية ان تنهزم والشعب هوالشعب المغربي
والكلمة كلمته....ويجب علىاروافة ان ينضبطوا او يتركوا بلاد المغرب
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-38
19 - مصطفى الحقيقة الأربعاء 17 يناير 2018 - 09:39
بما ان عدد المصابينكبير جدا وعدد الجرائم كذالك فعليك ان تسميه بمجرم حراك الريف لان الريف وشرفاءه يتبرءون من الظالمين والمجرمين ومن المدسوسين والانفصاليين وآباءهم وعاش الملك رمز الأمن والامان في هذا البلد الطيب الشامخ والذل والعار والمذلة والسجن لمعرفتي التنمية وتجار الجريمة والفتن
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-14
20 - BEnt agadir الأربعاء 17 يناير 2018 - 09:59
الى صاحب التعليق ١
اخي الكريم الانفصاليين في الجنوب او بالأحرى الانفصاليين الصحراويين انا اعتبرهم هم شعب الله المختار في هذه الارض الطيبة لما لهم من امتيازات رغم بما قامو به حتى كما لاحظ الجميع ان اسرهم لم تشتكي يوما من الإمكانيات المادية التي يمكن ان تعاني منها في التنقل و المبيت في مكان المحاكمة اما باقي الشعب المغلوب على أمره فنحن المسمون المغضوب عليهم لما نعاني من فقر و ظلم
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-10
21 - Abel الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:02
المحامون يخافون على اجنداتهم ولا يفكرون في عائلات المتهمين
لقد استانسوا بالتصريحات للصحافة ولا أفهم لمذا يريدون تبطيء الجلسات
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9
22 - مغربي الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:15
اشتكى الدفاع من أن تسريع الوثيرة سينعكس سلبا على المحامين القاطنين خارج البيضاء
اصلا مادا سيفيد هؤلاء المحامين القاطنين خارج البيضاء. ان كثرة المحامين هي من اضر بالمتهمين.
كان الأجدر الاكتفاء بعدد قليل من المحامين الاكفاء من هيئة البيضاء والرباط بدل كترة المحامين المبتدئين والمتنطعين والدين ساهموا باخطاءهم ومناوراتهم المتكررة في تعثر المحاكمة وبالتالي اطالوا معاناة المتهمين ودويهم
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6
23 - مغربييي محاييد بزاااف الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:29
انتهى الزفازفي.اصبح كارت محروق. لعب به اباطرة الحشيش في الخارج. اوهموه بانه بطل يستحق جمهورية الريف كما يحلمون بها وبالانفصال . احقنوه بفكرة الاندفاع والتصلب والتعصب القبلي والعنصري . طبق كل املاءاتهم ورغباتهم في خلق الفوضى وكل أشكال الاحتجاج والخطابات الرنانة واستعمال العنف المفرط في حق الجميع . لكن انتهى كل شيء بفضل يقظة وفطنة الشعب المغربي . فكل مغامرة غير محسوبة ترفع صاحبها إلى العلا أو تنزله إلى القعر. وقد نزل الزفازفة إلى القعر . هذا قانون اللعبة . ربحة ولا دبحة. إخوان الحسيمة البكاء وراء الزفازفي خسارة . لانه انتهى . اختار السرعة القصوى. وتجعل في الانتصار الموعود. كل بثمنه. الانتصار والهزيمة. اما عن المرتزقة الذين يتوعدون بخلق الفوضى والقلاقل فنحن في خدمة الوطن العزيز والدفاع عنه .
تحت شعار الله الوطن الملك. سالينا.
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-15
24 - الشلح الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:49
واحد هاز صورة الخطابي وكيسب فالمخزن، وعندما تطرح عليه سؤال من هاذا؟ محال يعرف حتى قصة اجداده
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-20
25 - البهلولي الأربعاء 17 يناير 2018 - 11:00
الناس خرجوا يطلبون بحقهم في بلاد الحق والقانون ادخلوهم الى السجن اللهما ان هذا منكر في المغرب عصابة عصابة عصابة خطيرة
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12
26 - mimoun الأربعاء 17 يناير 2018 - 11:27
Si le Maroc a fait comme l Iran on arrivera pas a 9 mois de manifestations 3 jours au maximum et c est fini quelque soit les dégâts et comme on dit
Le premier jour meurt le chat
L'an ai awal ymoute ai mache
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-1
27 - fati الأربعاء 17 يناير 2018 - 11:45
نرجو حكم مخفف لهم اذا لم يثبت في حقهم خيانة الوطن و ذلك لاننا في مجتمع كله تناقضات.
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-9
28 - فارسي الأربعاء 17 يناير 2018 - 11:47
ما هكذا تبنى الاوطان
ماذا لو ان الزفزافي كان بنفس فكر امينتو حيدر علما انه جمع حوله انصارا بالملايين وامينتو كانت لوحدها فركع لها المغرب صاغرا ذليلا ومرغت وجهه ووجهنا جميعا فتخيلوا لو ان الزفزافي اعلن الانفصال لكانت الحكومة المغربية الان ساجدة راكعة عند قدميه للتراجع عن الانفصال ولما لم يفعلها لانه وطني غيور على وطنه ووحدته وهمه محاربة الفساد تآمر عليه المفسدون ورموه بالانفصال لتمديد اجل الفساد
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12
29 - ما أدراكم ما الزفزافي الأربعاء 17 يناير 2018 - 12:07
الزفزافي وما أدراكم ما الزفزافي .أسطورة في النظال في المغرب .فعل ما لم يفعله 33 حزب سياسي في البلد .صرخات هذا المناظل البطل وصلت لكل الناس داخل المغرب وخارجه .والغريب في قصة هذا الرجل رغم أنه مسجون وتم تعذيبه لا زال يناظل بكل ما أوتي من قوم وإيمان وعزيمة .يناظل وهو داخل السجن .ألا يحق لنا أن نصفه بالزعيم .
عوض اعتقال من نهبو ثروات الشعب هاهم يعتقلون من فضحو لصوص الشعب .
النشر وشكرا
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6
30 - مغربي مغترب الأربعاء 17 يناير 2018 - 12:08
يقول الدفاع أن تسريع وثيرة المحاكمة سيضر بمصالحهم داخل مكاتبهم على إعتبار أنهم يدافعون عن قضايا أخرى يسترزقون من خلالها قوتهم اليومي
طيب ...فلماذا قمتم بتنصيب أنفسكم كمدافعين عن هؤلاء إن لم تكونوا متفرغين كليا لهذا الدفاع أم أن الأمر فيه إن ///
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-5
31 - الحرية الأربعاء 17 يناير 2018 - 12:16
السؤال القديم هو من يستغل القضاء لادانة ابناء الشعب ؟
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5
32 - Ayachi الأربعاء 17 يناير 2018 - 12:19
هاته المحاكمة هي محاكمة شعب باكمله من الشمال الى الجنوب هؤلاء المعتقلين في سجون عكاشة اسبابهم هم المسؤولين الكبار الذين نهبوا اموال الشعب .وووو اطلقوا سراح ابناء الشعب نحن منهم . تكلموا عن الصحة والتعليم والقدرة الشراءية وووو والشغل والفلاحة . اطلقوا سراح المعتقلين
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7
33 - محمد السرغيني الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:07
اطلقو صراح ناصر الزفزافي .انه مواكن بسيط طلب حقه و فضح المفسدين ....تهامكم باطلة وقضاءكم فاسد.
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3
34 - سارة. أمريكا الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:36
كنت أتمنى ان اسمع هذه الجملة الحكومة تسير بسرعة قصوى لإحصاء الشباب العاطل وتشغيلهم. والحكومة تقوم باصلاح الطرق بسرعة قصوى للحد من حوادث السير التي تحصد آلاف الأرواح كل سنة. أو الحكومة انتقلت بسرعة قصوى الى العالم القروي والريفي لإقامة مشاريع ومنشات حيوية من مستشفيات ومدارس وشركات منتجة للحد من هجرة المواطنين وتنمية الأقاليم المنسية اوً الحكومة تسير بسرعة قصوىًلاحصاء المطلقاتوالارامل وتخصيص ميزانية لدعمهمنً ماديا ومعنويا. اما ان تسير بسرعة قصوى لدفن شباب طالب بحقوقه هذا قمة الجهل والتخلف.
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0
35 - علي ايت واحي الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:38
هذه القضية ستعمق الشرخ بين " المخزن " و المجتمع المغربي لا محالة . ذلك أن هذه المحاكمات تبدو في ظاهرها سياسية مما يجعل الشعب مستاء من تعامل القضاء مع المسائل السباسبة في الوقت الذي يجب عليه أن ينأى بنفسه عن الشؤون السياسية و يؤكد استقلاليته التي تتبجح بها الدولة .
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3
36 - فكري الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:53
سقط القناع في هذه البلاد وانكشف وجهها الحقيقي وكل شيء يسير عبر مكالمات من مرتزقة يخافون على انفسهم ومصالحهم ، اما القضاء فقد خضع لصلاة الجنازة منذ امد طويل فلا داعي للمسرحيات.
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4
37 - ايت السجعي الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:53
عليهم ان يعلموا ان المغرب باق وخالد الى ان يرث الله الارض ومن عليها بغض النظر عن المشاكل التي نعاني منها والتي تبقى في نهاية المطاف طبعية وعادية الى ابعد الحدود .
عاش المغرب ولا عاش من خانه.
حفظ الله المغرب العظيم.
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2
38 - Abdelaziz الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:44
Le problème est simple, les ryafa n'ont pas bien organisés leur Hirak, quand le gouvernement a demandé de discuter avec leur leaders, , ils ont refusés , et ils insultent même les autres régions du Maroc , je sens du racisme pure de certains Ryafa et maintenant Zafzafi veut nous protéger contre l'état du makhzen ......
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2
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