القضاء يمرّ إلى السرعة القصوى في محاكمة "الزفزافي ورفاقه"

هسبريس - عبد الإله شبل

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تخالف ركب دفاع معتقلي حراك الريف، وتعمق معاناة العديد منهم، باختيارها السير بسرعة قصوى عكس توقعاتهم.

ففي الوقت الذي طالب دفاع معتقلي حراك الريف القاضي علي الطرشي بتخصيص جلسة واحدة في الأسبوع بدل جلستين لمناقشة الملف، الذي يتابع فيه 54 معتقلا، قررت رئاسة الجلسة تخصيص ثلاث جلسات في الأسبوع للمحاكمة.

وأجلت رئاسة الهيئة، ليلة الثلاثاء، الجلسة إلى غاية يوم الخميس، على أن تعقبها بعد ذلك جلسة يوم الجمعة، في خطوة منها لتسريع المحاكمة، لا سيما أن مرحلة الاستماع إلى المتهمين سيستغرق وقتا طويلا.

وعبر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تذمرهم من هذه الخطوة، ملتمسين الاقتصار على جلسة واحدة، وهو ما رفضته الهيئة.

وأوضح محامو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وباقي المعتقلين في الملف، أن هذا الأمر يضر بهم وبالمعتقلين وأسرهم، مشيرين إلى أن ذلك يضر بمصالحهم ومكاتبهم وموكليهم في ملفات أخرى.

وكان المحامي الحبيب حاجي اعتبر، تعليقا على تسريع المحاكمة وتخصيص جلستين في الأسبوع، أن "المحامين المتواجدين خارج الدار البيضاء لن يكون بمقدورهم مواكبة إيقاع الجلسات نهائيا، وهذا سيؤثر على باقي الجلسات المهنية لديهم".

وأضاف عضو الهيئة، في تصريح لهسبريس، أن إقدام المحكمة على ذلك سيؤثر على "الصحة الجسدية للدفاع من حيث التنقل، وكذا على الأسر التي بات لزاما عليها أن تظل في الدر البيضاء لمواكبة الجلسات".

وأكد أن "هذا الأسلوب في صالح المحكمة والنيابة العامة فقط، ولا يراعي مصالح الأسر والمحامين، وهو قرار يزيد من إنهاك الدفاع، حتى يتم التقليل من قوته الجسدية والفكرية للمحاججة والمرافعة".

وكانت النيابة العامة قد عبرت عن رفضها هذا الملتمس، داعية إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، مشيرة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد دخول مرحلة الاستماع إلى المتهمين.