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كُتّاب وآراء
القضاء يمرّ إلى السرعة القصوى في محاكمة "الزفزافي ورفاقه"
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تخالف ركب دفاع معتقلي حراك الريف، وتعمق معاناة العديد منهم، باختيارها السير بسرعة قصوى عكس توقعاتهم.
ففي الوقت الذي طالب دفاع معتقلي حراك الريف القاضي علي الطرشي بتخصيص جلسة واحدة في الأسبوع بدل جلستين لمناقشة الملف، الذي يتابع فيه 54 معتقلا، قررت رئاسة الجلسة تخصيص ثلاث جلسات في الأسبوع للمحاكمة.
وأجلت رئاسة الهيئة، ليلة الثلاثاء، الجلسة إلى غاية يوم الخميس، على أن تعقبها بعد ذلك جلسة يوم الجمعة، في خطوة منها لتسريع المحاكمة، لا سيما أن مرحلة الاستماع إلى المتهمين سيستغرق وقتا طويلا.
وعبر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تذمرهم من هذه الخطوة، ملتمسين الاقتصار على جلسة واحدة، وهو ما رفضته الهيئة.
وأوضح محامو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وباقي المعتقلين في الملف، أن هذا الأمر يضر بهم وبالمعتقلين وأسرهم، مشيرين إلى أن ذلك يضر بمصالحهم ومكاتبهم وموكليهم في ملفات أخرى.
وكان المحامي الحبيب حاجي اعتبر، تعليقا على تسريع المحاكمة وتخصيص جلستين في الأسبوع، أن "المحامين المتواجدين خارج الدار البيضاء لن يكون بمقدورهم مواكبة إيقاع الجلسات نهائيا، وهذا سيؤثر على باقي الجلسات المهنية لديهم".
وأضاف عضو الهيئة، في تصريح لهسبريس، أن إقدام المحكمة على ذلك سيؤثر على "الصحة الجسدية للدفاع من حيث التنقل، وكذا على الأسر التي بات لزاما عليها أن تظل في الدر البيضاء لمواكبة الجلسات".
وأكد أن "هذا الأسلوب في صالح المحكمة والنيابة العامة فقط، ولا يراعي مصالح الأسر والمحامين، وهو قرار يزيد من إنهاك الدفاع، حتى يتم التقليل من قوته الجسدية والفكرية للمحاججة والمرافعة".
وكانت النيابة العامة قد عبرت عن رفضها هذا الملتمس، داعية إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، مشيرة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد دخول مرحلة الاستماع إلى المتهمين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
عاد عقت الْيَوْمَ ! واش كاين شي قاءد حراك من أولى مطالبه زيادة اجور الشرطة ؟ ههههه. واش بغيتو تحمقوني! وفين المغرب المنسي والفقراء وحقوق المواطن وووووو وبغينا وبغينا !!!!!
يا حمقوه صافي محاو ليه النوامر يا بغا يحمقنا !
من هو الشعب الريفي؟ ماهي حدوده؟ التي صنعها الاستعمار؟
هل تنكر ان غالبية ريافة قاوموا مع المستعمر ضد ريافة؟
هل تنكر ان الخطابي من جريدة TELEGRAMA DEL RIF كان يمجد دور معاهدة الحماية في تطوير الريف.
هل تنكر ان بعد مشاكل شخصية للخطابي مع الاسبان بعد قتل ابوه و مساندةالمانيا تم تاسيس جمهورية وهمية لم يعترف بها احد واتت بالويلات على الريف. ان دايما اقصد الريف بنورياغل اما الباقي بريء منكم.
ولايفهمه المؤرخ هو كيف هرولتم بعد استسلام الخطابي الى المشاركة في الحرب الاهلية الاسبانية حنبا الى فرانكو.
في الخمسينات و الستينات قائدكم غير الخطاب بعدما كان يقول انه ريفي من عرق اخر و المغاربة مختلفون فمن مصر اصبح عروبيا يدعي انه يريد توخيد المغرب العربي.
وشوفو نساو هاد القصص الفارغة و الابطال الكرطونية.
المغرب غني بالاسماء القوية بحيث الخطابي ليس الى شخيص لايفهم نياته و استغل فقر بنورياغل و ادخلهم في صراع لايقدرون عليه
اليوم والد الزفزافي يتوعد من اوروبا ومن هولاندا بالتحديد المغرب صراحة
بإثارة القلاقل ، ما نوع رجال الاعمال المغاربة هناك ؟ الكل يعرف انهم تجار مخدرات عالميين بحماية هولندية من تحت الستار ، لقد بدأ الخناق يشتد عليهم بعدما بدأت رقعة زراعة القنب الهندي تتقلص ، و هذا هو سبب سخطهم على الدولة اما الزفزافي وما جاوره فهو مجرد بيدق .
ريافة الاحرار يعرفون ذلك .
اين المغاربة من رؤية الظلم في حق هؤلاء ؟
لم لا نخرج و نضغط على العدالة لانصافهم و انصافهم عائلاتهم و ابنائهم؟
واش اللي طلب سبيطار كيحترم كرامة الانسان خاصو يتحاكم فهاد البلاد؟
فين هما المغاربة اللي مضرورين كل يوم فالسبيطارات و المواعيد الخيالية و انتهاك ابسط حقوقو فالتطبيب را ناصر كان تيطالب غي بسبيطار لمالين السرطان حيت عياو من سير و اجي حتى للرباط و كاين فيهم اللي تيبات فالزنقة باش يتسنى نوبتو؟ علاش كتبقاو تعطيو رايكم غير من مور الشاشات؟
الحاصول حنايا شعب كنستاهلو شنو جاري لينا ..
عاش الزفزافي وعاش الحق، الحق حق والباطل باطل
لقد ناضل وتبر هذا الشعب كما يصفه احد المعلقين
احدهم استنكر كيف لميعتقوا الانفصاليين في الجنوب
واعتقلوا فقط الريف..!!!
هههههههههههههههه
كثير من اروافة يعيشون جهلا مدقعا وعنصرية خبيثة
تنخر اجسادهم
انهم يحلمون حلما عميقا مملوء بالخلود والسعادة
ويتفننون في بسط سيطرتهم الفكرية الجهنمية على الشعب المغربي
يقدمون انفسهم على انهم ضحايا المخزن كما يحلو لهم ان يصفوا المغاربة
لا بد للرجعية ان تنهزم والشعب هوالشعب المغربي
والكلمة كلمته....ويجب علىاروافة ان ينضبطوا او يتركوا بلاد المغرب
اخي الكريم الانفصاليين في الجنوب او بالأحرى الانفصاليين الصحراويين انا اعتبرهم هم شعب الله المختار في هذه الارض الطيبة لما لهم من امتيازات رغم بما قامو به حتى كما لاحظ الجميع ان اسرهم لم تشتكي يوما من الإمكانيات المادية التي يمكن ان تعاني منها في التنقل و المبيت في مكان المحاكمة اما باقي الشعب المغلوب على أمره فنحن المسمون المغضوب عليهم لما نعاني من فقر و ظلم
لقد استانسوا بالتصريحات للصحافة ولا أفهم لمذا يريدون تبطيء الجلسات
اصلا مادا سيفيد هؤلاء المحامين القاطنين خارج البيضاء. ان كثرة المحامين هي من اضر بالمتهمين.
كان الأجدر الاكتفاء بعدد قليل من المحامين الاكفاء من هيئة البيضاء والرباط بدل كترة المحامين المبتدئين والمتنطعين والدين ساهموا باخطاءهم ومناوراتهم المتكررة في تعثر المحاكمة وبالتالي اطالوا معاناة المتهمين ودويهم
تحت شعار الله الوطن الملك. سالينا.
Le premier jour meurt le chat
L'an ai awal ymoute ai mache
ماذا لو ان الزفزافي كان بنفس فكر امينتو حيدر علما انه جمع حوله انصارا بالملايين وامينتو كانت لوحدها فركع لها المغرب صاغرا ذليلا ومرغت وجهه ووجهنا جميعا فتخيلوا لو ان الزفزافي اعلن الانفصال لكانت الحكومة المغربية الان ساجدة راكعة عند قدميه للتراجع عن الانفصال ولما لم يفعلها لانه وطني غيور على وطنه ووحدته وهمه محاربة الفساد تآمر عليه المفسدون ورموه بالانفصال لتمديد اجل الفساد
عوض اعتقال من نهبو ثروات الشعب هاهم يعتقلون من فضحو لصوص الشعب .
النشر وشكرا
طيب ...فلماذا قمتم بتنصيب أنفسكم كمدافعين عن هؤلاء إن لم تكونوا متفرغين كليا لهذا الدفاع أم أن الأمر فيه إن ///
عاش المغرب ولا عاش من خانه.
حفظ الله المغرب العظيم.