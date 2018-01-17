شرطة القطارات تضبط 1200 حبة مهلوسة

هسبريس - محمد الراجي

كمّية كبيرة من حبوب الهلوسة "القرقوبي"، بلغ عددها 1200 حَبّة، من نوع "ريفوتريل"، تم ضبطها من طرف شرطة القطارات، التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، المعروفة بـPF، وهي كلمة مختصرة لـ Police ferroviaire.

الكميات المحجوزة من حبوب الهلوسة ضُبطت لدى مسافر على متن القطار رقم 164، الرابط بين طنجة والبيضاء المسافرين، مساء أمس الثلاثاء، حوالي الساعة التاسعة ليلا، وقد أحيل على مصالح الشرطة القضائية بسلا، حسب إفادة مصدر من السكك الحديدية.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية حجز هذه الكمية الكبيرة من حبوب الهلوسة من طرف عناصر شرطة القطارات، والتي تمت تحت إشراف رئيس الأمن السككي، هي واحدة من عمليات أخرى أسفرت عن حجز أزيد من 20 ألف حبة من الأقراص المهلوسة خلال سنة 2017 كانت في طريقها الى التسويق.

وكانت عناصر شرطة القطارات قد أوقفت يوم السبت الماضي مسافرا على متن القطار رقم 158 الرابط بين طنجة والبيضاء، ضبطت بحوزته كمية من المخدرات، وتم تقديمه إلى مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة.

جدير بالذكر أن أعوان شرطة القطارات، الذين يبلغ عددهم حوالي 160 عنصرا، تابعون لمدير قطب المسافرين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، ويخضعون لدورات تكوينية في مدرسة الدرك الملكي بمدينة مراكش، تحت إشراف ضباط في جميع التخصصات.

وتتجلى مهمة عناصر شرطة القطارات في ضمان الأمن في جميع القطارات، عدا القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والقنيطرة، التي يتولى مهمة تأمينها رجال الأمن الخاص التابعون لمصلحة شرطة القطارات نفسها.