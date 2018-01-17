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الرئيسية | حوادث | شرطة القطارات تضبط 1200 حبة مهلوسة

شرطة القطارات تضبط 1200 حبة مهلوسة

شرطة القطارات تضبط 1200 حبة مهلوسة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:03

كمّية كبيرة من حبوب الهلوسة "القرقوبي"، بلغ عددها 1200 حَبّة، من نوع "ريفوتريل"، تم ضبطها من طرف شرطة القطارات، التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، المعروفة بـPF، وهي كلمة مختصرة لـ Police ferroviaire.

الكميات المحجوزة من حبوب الهلوسة ضُبطت لدى مسافر على متن القطار رقم 164، الرابط بين طنجة والبيضاء المسافرين، مساء أمس الثلاثاء، حوالي الساعة التاسعة ليلا، وقد أحيل على مصالح الشرطة القضائية بسلا، حسب إفادة مصدر من السكك الحديدية.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية حجز هذه الكمية الكبيرة من حبوب الهلوسة من طرف عناصر شرطة القطارات، والتي تمت تحت إشراف رئيس الأمن السككي، هي واحدة من عمليات أخرى أسفرت عن حجز أزيد من 20 ألف حبة من الأقراص المهلوسة خلال سنة 2017 كانت في طريقها الى التسويق.

وكانت عناصر شرطة القطارات قد أوقفت يوم السبت الماضي مسافرا على متن القطار رقم 158 الرابط بين طنجة والبيضاء، ضبطت بحوزته كمية من المخدرات، وتم تقديمه إلى مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة.

جدير بالذكر أن أعوان شرطة القطارات، الذين يبلغ عددهم حوالي 160 عنصرا، تابعون لمدير قطب المسافرين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، ويخضعون لدورات تكوينية في مدرسة الدرك الملكي بمدينة مراكش، تحت إشراف ضباط في جميع التخصصات.

وتتجلى مهمة عناصر شرطة القطارات في ضمان الأمن في جميع القطارات، عدا القطارات الرابطة بين الدار البيضاء والقنيطرة، التي يتولى مهمة تأمينها رجال الأمن الخاص التابعون لمصلحة شرطة القطارات نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - فكرة الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:37
إن المخدرات بجميع أشكالها جزء من سلاح العدو الخارجي للقضاء على عقول شبابنا الذي هو ثمرة من ثمرات المجتمع الإسلامي الذي يفقده الغرب نتيجة عزوفه عن الزواج والإنجاب فالشباب عطاء رباني لتجديد الحياة من الحسن إلى الأحسن إن أحسنا إليه واهتممنا
به وبتربيته على القيم والمبادئ الذي جاء بها ديننا الحنيف وبمستقبله و كوناه تكوينا علميا وروحيا حتى يساهمة مساهمة إيجابية في تطوير بلاده وتقدمها وازدهارها وجعلها من أرقى الدول.
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11
2 - 30mar الأربعاء 17 يناير 2018 - 08:59
يا اخواني لماذا لا يعدم مروج المخدرات الثقيلة ...هي والله حرب مبرمجة...
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21
3 - Najib Jilali الأربعاء 17 يناير 2018 - 09:38
Bravo au professionalisme de notre police vous protégé des milliers des citoyens marocains....Merci
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4
4 - سككي الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:04
تحية لجميع عناصر شرطة القطارات و التي تقوم بدور مهم في سبيل حفظ النظام و الأمن بالقطارات و المحطات،كما أنها تقطع الطريق على مهربي المخدرات و الأقراص المهلوسة التي تهدم عقول الشباب المغربي كما انها تعتبر من بين أسباب الجريمة.
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9
5 - Ahmed الأربعاء 17 يناير 2018 - 10:25
Bravo à la Police Ferroviaire
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8
6 - عبدالوهاب الأربعاء 17 يناير 2018 - 12:59
تحية طيبة وكبيرة وشهادة تقدير وإجلال لرجال شرطة القطارات المرجوا من المسؤولين الاهتمام واخد بعين الاعتبار العمل اللدين يقومون به اتجاه المسافرين والسهر على راحتهم وامنهم
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2
7 - اكس يون الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:22
يخضعون لدورات تكوينية لدى مصالح الدرك الملكي ادن تكوينهم سيكون عسكري محظ بادرة طيبة برافو شرطة القطارات
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