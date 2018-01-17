حادثة بين الرباط وسلا تسبب خسائر مادية كبيرة

هسبريس - و.م.ع

تسبب اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بعدد من المركبات صباح اليوم الأربعاء في عرقلة حركة السير على الطريق المداري الرابط بين الرباط وسلا على مستوى سلا الجديدة وكذا في خسائر مادية مهمة.

وعلم لدى السلطات المحلية أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، أي في ذروة حركة المرور، مما تسبب في شل حركة السير في الاتجاهين على طول الطريق المداري من سلا الجديدة إلى مدينة الرباط.