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كُتّاب وآراء
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حادثة بين الرباط وسلا تسبب خسائر مادية كبيرة
الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:01
تسبب اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بعدد من المركبات صباح اليوم الأربعاء في عرقلة حركة السير على الطريق المداري الرابط بين الرباط وسلا على مستوى سلا الجديدة وكذا في خسائر مادية مهمة.
وعلم لدى السلطات المحلية أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، أي في ذروة حركة المرور، مما تسبب في شل حركة السير في الاتجاهين على طول الطريق المداري من سلا الجديدة إلى مدينة الرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - من الرباط الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:41
هذه الطريق هي نقطة سوداء. دائما حوادث خطيرة. باقي ما لقاو ليها الحل. عجبا
2 - عبد الله الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:02
الحل هو يمنعو الشاحنات الكبيرة من الثامنة صباحا الى السادسة مساء،راه عندهوم الطريق الدائرية مبغاوش يخلصو .
3 - saken f sla jdida الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:40
المشكل المطروح هو أنه رغم إحداث الطريق السيار المدارية الجديدة فإن الشاحنات كيفضلو الطريق السيار القديمة رغم أنها مكتظة وبها أشغال التثليث وهادشي باش ميخلصوش تذكرة العبور فكيفضلو يمرو فيها ولو في أوقات الذروة وهادشي علاش كيتسببو يا إما في بطئ حركة المرور أو في الحوادث القاتلة هاد الطريق هي الوحيدة للي كتدي لحي الرياض فتخيلو كل نهار يكون فيها هاد المشكل
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