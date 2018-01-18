24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/01/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:43
|15:24
|17:48
|19:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- ببغاوات في تعليمنا!
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- مضامين أبرز الصحف الصادرة اليوم بالمنطقة العربية
- "مشارف" يرحب بالباحث الأكاديمي خالد التوزاني
- مهنيون يحذرون من آثار تضريب سلع تركيا على اقتصاد المغرب
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
توقيف شرطي مزيّف من أجل النصب والاحتيال
الخميس 18 يناير 2018 - 04:12
أوقفت فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بمنطقة طنجة المدينة شخصا قام بتعريض ضحايا للنصب والاحتيال، موهما إياهم بأنه يشتغل رجل شرطة.
عملية تفتيش الموقوف أسفرت عن حجز أصفاد مزورة بحوزته، وفق مصدر أمني أبرز أن المعني بالأمر كان في الغالب يتقدم لضحاياه من النساء في صفة خطيب يريد الزواج، ليقوم بعدها بالحصول منهن على أموال من أجل الإعداد لبيت الزوجية، قبل أن يختفي بعد ذلك عن الأنظار.
وقد اعترف الموقوف باقتراف عمليات نصب واحتيال منسوبة إليه. وكانت مدينتا الدار البيضاء وطنجة مسرحا لعملياته قبل أن توقع به إحدى ضحاياه.