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توقيف شرطي مزيّف من أجل النصب والاحتيال

توقيف شرطي مزيّف من أجل النصب والاحتيال
هسبريس من طنجة
الخميس 18 يناير 2018 - 04:12

أوقفت فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بمنطقة طنجة المدينة شخصا قام بتعريض ضحايا للنصب والاحتيال، موهما إياهم بأنه يشتغل رجل شرطة.

عملية تفتيش الموقوف أسفرت عن حجز أصفاد مزورة بحوزته، وفق مصدر أمني أبرز أن المعني بالأمر كان في الغالب يتقدم لضحاياه من النساء في صفة خطيب يريد الزواج، ليقوم بعدها بالحصول منهن على أموال من أجل الإعداد لبيت الزوجية، قبل أن يختفي بعد ذلك عن الأنظار.

وقد اعترف الموقوف باقتراف عمليات نصب واحتيال منسوبة إليه. وكانت مدينتا الدار البيضاء وطنجة مسرحا لعملياته قبل أن توقع به إحدى ضحاياه.

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