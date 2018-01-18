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كُتّاب وآراء
السرقة والمخدارت تقود أربعينا إلى التحقيق بالجديدة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة آسفي، مشتبها بتورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات وحيازة وترويج المخدرات وإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن البحث، الذي باشرته الشرطة القضائية بالجديدة في شكاية تتعلق بسرقة سيارة، أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 44 سنة، وتحديد مكان تواجده بمدينة آسفي حيث تم توقيفه والعثور بحوزته على السيارة المسروقة بعدما تم تفكيكها إلى أجزاء بغرض بيعها على شكل قطع غيار.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمحل يستغله المشتبه فيه كمستودع لبيع أجزاء السيارات، مكنت من حجز 3 كيلوغرامات و220 غراما من مخدر الشيرا، و700 غرام من مخدر الكيف، و200 غرام من مسحوق طابا.
التدخل الأمني أسفر عن ضبط مركبات وناقلات مشكوك في مصدرها وظروف حيازتها، وهي عبارة عن 21 مركبة، من بينها ثلاث سيارات تم مسح رقمها التسلسلي، وأربع سيارات بدون لوحات ترقيم، وسيارة مصرح بسرقتها بمدينة مراكش، بالإضافة إلى أجزاء عدة من سيارات أخرى تم إتلاف أرقامها التسلسلية، و31 ورقة رمادية، من بينها 6 من النموذج الجديد، وآليات لتقطيع وتفكيك السيارات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رفقة أحد مساعديه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات حيازته للمركبات المصرح بسرقتها، وكذا تحديد الوضعية القانونية لباقي السيارات المحجوزة، فضلا عن البحث معه حول كمية المخدرات المضبوطة بحوزته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
والمخدرات.والات.التقطيع.ودن.شك.له.صوق.
وزبناء.ومن.يشتري.المصروق.
وما.خفي.كان.اعضم.