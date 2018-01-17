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الرئيسية | حوادث | سقوط في بئر ينهي حياة ستيني ناحية ابن أحمد

سقوط في بئر ينهي حياة ستيني ناحية ابن أحمد

سقوط في بئر ينهي حياة ستيني ناحية ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:12

عُثر اليوم الأربعاء على شخص في الستين من عمره جثة هامدة، في قعر بئر في الجماعة الترابية النخيلة ناحية مدينة ابن أحمد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، في ظروف غامضة ما زالت تحقق بشأنها عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز لولاد سرية سطات

حسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر بعين المكان، فإن الهالك "ب، ب"، المزداد بدوار أولاد عيسى أولاد بورية بالجماعة الترابية النخيلة دائرة ابن أحمد والمتزوج وله أبناء، اختفى فجأة صباح اليوم الأربعاء؛ وهو ما جعل أفراد عائلته يباشرون البحث عنه، بعد إخبار السلطات المحلية والدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك كان يتماثل للشفاء بمنزله، بعد إصابته بكسور على مستوى أطرافه السفلى، اضطر معها للاستعانة بعكّازين، عثرا عليهما من قبل أفراد العائلة على مشارف بئر قريبة من مقر سكن الهالك.

عناصر الدرك الملكي بثلاثاء لولاد سرية سطات استعانت بعناصر الوقاية المدنية التابعة لمركز ابن أحمد، لتفتيش البئر التي يبلغ عمقها 70 مترا، حيث عثرت على جثة الهالك في القعر، ليجري إخراجها ومعاينتها وتوجيهها عبر سيارة إسعاف تابعة لجماعة النخيلة إلى مشرحة سطات.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك قد انتحر، خاصة أنه دخل في أزمة نفسية بعد ملازمته الفراش بسبب الكسور التي تعرّض على مستوى أطرافه، في انتظار ما ستسفر عنه أبحاث الضابطة القضائية والتشريح الطبّي الذي خضعت له جثة الضحية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بوطحشة الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:23
انا لله وانا إليه راجعون لكل أجل كتاب لايوخر الله نفسا إذا جاء أجلها بجب التحقيق مع أسرته ربما لم تتقبل عكازيه ولم يرضوا بالفدر واعتبر البئر احسن من اهانتهم له والله اعلم
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-10
2 - Maher الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:27
Wa nari a ibad Allah. Dans les pays démocratiques où ils respectent les citoyens ils mettent un siège autour du puit. Au Maroc les marocains n'ont aucune valeur.
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15
3 - simo الأربعاء 17 يناير 2018 - 19:50
جل الابيار مفتوحة يقع ضحيتها البشر والحيوانات البريئة،ليس هناك دولة ليس هناك قنون فليمت من يمت هذا امر لا يهم احد، هذا نوع من الاجرام يلزم محاكمته او نحن لازلنا نترك المجال للتخلف والكسل العقلي آه .
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12
4 - الوجدي الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:04
و الله حتى الى عيب ، اَي تهور هذا ؟
صاحب البئر مجرم بامتياز ، انه نصب فخ للمارة و خاصة بالليل او المارين من العجزة ....
يا للغباوة

يجب على عايلة المسن ان ترفع دعوى ضد هذا المجرم .

نلاحظ نفس الأشياء في الطرقات المغربية خلال الإصلاحات ... تهور و لامبالاة و بلادة في الأشغال

الله يرحم المسن
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8
5 - abdou الأربعاء 17 يناير 2018 - 22:12
مالو ،طاح في البئر. ان لله وان اليه راجعون الله يرحم ،واش هاد المسلسلات ديال وجع التراب ما غاديش يتسالاو دييما نفس الروايات ها البءر. ،الواد الحار ،الحفرة......
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6
6 - YASSIN الخميس 18 يناير 2018 - 03:28
انا لله وانا اليه راجعون والبءر متيكونش بهاد الشكل حيت لي يدوز حداها يقدر يطيح ومول البءر مسطي ماعندوش العقل
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