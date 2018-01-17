سقوط في بئر ينهي حياة ستيني ناحية ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

عُثر اليوم الأربعاء على شخص في الستين من عمره جثة هامدة، في قعر بئر في الجماعة الترابية النخيلة ناحية مدينة ابن أحمد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، في ظروف غامضة ما زالت تحقق بشأنها عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز لولاد سرية سطات

حسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر بعين المكان، فإن الهالك "ب، ب"، المزداد بدوار أولاد عيسى أولاد بورية بالجماعة الترابية النخيلة دائرة ابن أحمد والمتزوج وله أبناء، اختفى فجأة صباح اليوم الأربعاء؛ وهو ما جعل أفراد عائلته يباشرون البحث عنه، بعد إخبار السلطات المحلية والدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك كان يتماثل للشفاء بمنزله، بعد إصابته بكسور على مستوى أطرافه السفلى، اضطر معها للاستعانة بعكّازين، عثرا عليهما من قبل أفراد العائلة على مشارف بئر قريبة من مقر سكن الهالك.

عناصر الدرك الملكي بثلاثاء لولاد سرية سطات استعانت بعناصر الوقاية المدنية التابعة لمركز ابن أحمد، لتفتيش البئر التي يبلغ عمقها 70 مترا، حيث عثرت على جثة الهالك في القعر، ليجري إخراجها ومعاينتها وتوجيهها عبر سيارة إسعاف تابعة لجماعة النخيلة إلى مشرحة سطات.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك قد انتحر، خاصة أنه دخل في أزمة نفسية بعد ملازمته الفراش بسبب الكسور التي تعرّض على مستوى أطرافه، في انتظار ما ستسفر عنه أبحاث الضابطة القضائية والتشريح الطبّي الذي خضعت له جثة الضحية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد.