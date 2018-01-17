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الرئيسية | حوادث | شرطة طنجة تنهي نشاط مروج بضاعة مخدرة

شرطة طنجة تنهي نشاط مروج بضاعة مخدرة

شرطة طنجة تنهي نشاط مروج بضاعة مخدرة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 يناير 2018 - 20:10

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية في ني مكادة بطنجة، بـ"حي العزيفات"، شخصا من ذوي السوابق القضائية متلبسا بترويج المخدرات القوية والحبوب المهلوسة.

ووفق مصدر أمني فقد أسفرت عملية تفتيش المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 سنة، عن العثور بحوزته على 1004 أقراص مخدرة من أنواع مختلفة، و12 لفافة من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي متحصل عليه من الاتجار في المخدرات.

وقد جرى وضع الضنين تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ريفي أصيل الأربعاء 17 يناير 2018 - 20:36
لماذا لا يتم الحكم على مثل هؤلاء بالإعدام. قبل أن يتسبب في قتل كثير من الأبرياء.
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12
2 - حرية الأربعاء 17 يناير 2018 - 20:42
العقل نعمة عظيمة من الله سبحانه وجب الحفاظ عليه من كل مخدر حتى يبقى سليما معافا كما خلقه الله فالعقل كما نعلم به ترقى الأمم وبغيره لن يستطيعوا
فعل شيئ وسيصيرون كالحيوانات بالضبط ولهذا أنا أطلب من هذا المنبر إنزال أشد العقوبات على مروجي
المخدرات لأنهم يستهدفون شبابنا الذي هو أملنا في غد أفضل.
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3 - محمد العناق الأربعاء 17 يناير 2018 - 20:50
شيء جيد لكن من أين تدخل هذه الحبوب المهلوسة أو المخدرة.،أظن أنكم تعرفون الجواب ،أزقة جميع المدن المغربية مليئة بها،
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10
4 - مواطن الأربعاء 17 يناير 2018 - 21:11
حكمتم.على.من.قتل.مرداس.لانه.برلماني.وحكمتم.عزوجته.بالمءبد.جيد.ولاكن
لمادا.لاتحكمون.على.من.يبع.السموم.لابنلء.الشعب.ويتسبب.في.قتل.
شعب.من.الشباب.ويدمر.اسر.بكاملها.
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