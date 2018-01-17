شرطة طنجة تنهي نشاط مروج بضاعة مخدرة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية في ني مكادة بطنجة، بـ"حي العزيفات"، شخصا من ذوي السوابق القضائية متلبسا بترويج المخدرات القوية والحبوب المهلوسة.

ووفق مصدر أمني فقد أسفرت عملية تفتيش المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 سنة، عن العثور بحوزته على 1004 أقراص مخدرة من أنواع مختلفة، و12 لفافة من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي متحصل عليه من الاتجار في المخدرات.

وقد جرى وضع الضنين تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.