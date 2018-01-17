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الرئيسية | حوادث | توقيف أشخاص بشبهة اختلاس أطنان من الملابس

توقيف أشخاص بشبهة اختلاس أطنان من الملابس

توقيف أشخاص بشبهة اختلاس أطنان من الملابس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:05

بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء اليوم الأربعاء، ستة أشخاص، بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بسبب وظيفته.

وكانت إدارة التعاون الوطني قد تقدمت بشكاية في مواجهة أحد موظفيها، يشتبه في تواطئه في ارتكاب أفعال إجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، رفقة خمسة شركاء، في حالة تلبس، حسب ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته، فإن المشتبه به "كان مؤتمنا على حوالي 20 طنا من الملابس والأحذية المستعملة، وضعتها رهن إشارته إدارة الجمارك بسبب وظيفته، من أجل توزيعها على الفئات الاجتماعية المعوزة المستحقة، غير أنه تواطأ على اختلاسها، بتنسيق مع تجار للملابس بعد تعويضها بملابس بالية وبجودة أقل".

وأضاف البلاغ أنه تم تتبع الشاحنة، التي نقلت الشحنات المختلسة إلى غاية الوصول إلى مكان تفويتها بأحد أسواق مدينة سلا، حيث تدخلت عناصر الفرقة الوطنية، وألقت القبض على الموظف وسائق الشاحنة ومساعده، فضلا عن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اكس يون الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:24
فين باغيين هاد الناس يوصلوا تفو على طمع الى كان بحال هدا حوايج مخصصة للطبقة المعوزة والمحتجة يعني غادي دخل علهم الفرحة وجي واحد ماعند بابه ضمير يتاجر فيهم من جديد وعوضهم بملابس مهترءة والله لا درها شي نصراني اولا يهودي باااااااااااااااااز الى متى الى متى سيحي ضميرنا يارب تلطف بنا بعض الناس نسات راه الموت كاينا
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42
2 - mounir الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:48
السلب والاختلاس أصبح فطرة في غالب المسؤولين...
يطبقون المثل... قدامك لعسل ومتلحسوش..
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8
3 - باز الخميس 18 يناير 2018 - 00:38
التعاون الوطني لم يسلم من الاختلاسات
وباز على كبدة عند هاذ الموظفين.
السيد باش كيكون بطالي كيطلب و يزاوك باش يتوظف كيقلبها سرقة وكريساج في المواطنين.
على هاذ الحساب والله لا تقدمنا .
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9
4 - IKEN الخميس 18 يناير 2018 - 00:39
انا اشك في ان دالك الموظف مر من جميع مراحيل التوظيف انه ليس الوحيد هناك الالاف منه فقط حين يصحو ضمير الامة وتريد التكفير عن اخطائها وتكون هناك رغبة سياسية في المحاسبة يلتقطون هؤلاء الخونة واحداتلوى الاخر
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