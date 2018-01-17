توقيف أشخاص بشبهة اختلاس أطنان من الملابس

هسبريس من الرباط

بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء اليوم الأربعاء، ستة أشخاص، بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بسبب وظيفته.

وكانت إدارة التعاون الوطني قد تقدمت بشكاية في مواجهة أحد موظفيها، يشتبه في تواطئه في ارتكاب أفعال إجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، رفقة خمسة شركاء، في حالة تلبس، حسب ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته، فإن المشتبه به "كان مؤتمنا على حوالي 20 طنا من الملابس والأحذية المستعملة، وضعتها رهن إشارته إدارة الجمارك بسبب وظيفته، من أجل توزيعها على الفئات الاجتماعية المعوزة المستحقة، غير أنه تواطأ على اختلاسها، بتنسيق مع تجار للملابس بعد تعويضها بملابس بالية وبجودة أقل".

وأضاف البلاغ أنه تم تتبع الشاحنة، التي نقلت الشحنات المختلسة إلى غاية الوصول إلى مكان تفويتها بأحد أسواق مدينة سلا، حيث تدخلت عناصر الفرقة الوطنية، وألقت القبض على الموظف وسائق الشاحنة ومساعده، فضلا عن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.