تفكيك شبكة للدعارة بغفساي مكونة من 3 نساء

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت عناصر مركز الدرك الملكي بغفساي، زوال الأربعاء، فتاتين وامرأة متزوجة بتهمة ممارسة الدعارة، إثر مداهمتها منزلا يستأجرنه بحي مثيوة ببلدية غفساي، فيما تمكن أحد الزبائن، كان برفقتهن، من الفرار بعد قفزه من سور المنزل.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهمات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 26 و34 سنة، ينحدرن جميعهن من ضواحي مدينة فاس، مضيفة أن المتهمات قمن بالانتقال إلى بلدية غفساي واكترين منزلا لممارسة الدعارة به.

وأوضحت المصادر ذاتها أن شكايات سكان الحي المذكور استنفرت عناصر درك المنطقة، التي فرضت مراقبة على منزل المتهمات قبل مداهمته، تحت الإشراف الميداني لقائد مركز الدرك الملكي لغفساي، تحت تصفيقات وزغاريد جيران المتهمات، الذين تابعوا عملية التدخل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمات اعترفن لمصالح الضابطة القضائية باستغلالهن ذلك المنزل لممارسة الدعارة به، من خلال استضافة زبائنهن فيه مقابل عمولات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتهمات وضعن تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضهن على النيابة العامة بابتدائية تاونات.