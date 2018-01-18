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الرئيسية | حوادث | الأمن يبرئ "الحوت الأزرق"‎ من انتحار طفل بطنجة

الأمن يبرئ "الحوت الأزرق"‎ من انتحار طفل بطنجة

الأمن يبرئ "الحوت الأزرق"‎ من انتحار طفل بطنجة
هسبريس من الرباط
الخميس 18 يناير 2018 - 14:50

شددت المديرية العامة للأمن الوطني على عدم صحة ما تم الترويج له حول إقدام طفل، يبلغ من العمر ثماني سنوات، على وضع حد لحياته بمدينة طنجة، بسبب تنفيذه لـ "المطالب التي تفرضها تحديات لعبة الحوت الأزرق".

وفي بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، أوردت المديرية العامة أن مصالح الأمن الوطني "تؤكد بأن الدائرة الأمنية الثامنة بولاية أمن طنجة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، عاينت، مساء أمس الأربعاء، جثة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل منزله بحي ظهر الحمام، بعدما تم العثور عليها معلقة بوشاح موصول مع مسمار في حائط إحدى غرف منزل العائلة".

إجراءات المعاينة والفحص الطبي، يقول البلاغ، أوضحت أن "جثة الهالك لم تكن تحمل أية آثار للعنف أو المقاومة، كما أن جميع الإفادات والتصريحات رجحت فرضية الوفاة العرضية نتيجة عدم تبصر الضحية عند لعبه بوشاح والدته مع شقيقته الصغيرة"، نافية بشكل قاطع واقعة الانتحار.

وأشار البلاغ إلى أن المعاينات والمشاهدات المكانية المنجزة أوضحت أيضا غياب أية علامة أو أثر جسدي لما يسمى بلعبة "الحوت الأزرق"، فضلا عن عدم توفر الضحية أو عائلته على جهاز معلوماتي من شأنه تحميل تطبيقات اللعبة التي تداولها الخبر المنشور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - bibky الخميس 18 يناير 2018 - 15:27
نطالب و نطالب الدولة من خلق اماكن للترفيه في جميع المدن المغربية لتكون بديلا لهاؤلاء الشباب كالرياضة وغيرها واليات للتواصل تقلص من مشاكل الشباب وتسمع لمعاناتهم.......وو
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24
2 - محمد العناق الخميس 18 يناير 2018 - 15:30
لازلنا نعيش الإشاعات ،بمجرد ضهور أي شيء ،من يضيف الملح وآخر كمون إلى آخره.......،العقلية العربية لازالت على حالها المفروض أن تأكد من الخير كما جاء في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إدا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا كي لا تصيبوا قوما بجهالة صدق الله العظيم.
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24
3 - مغربي الخميس 18 يناير 2018 - 16:28
إن لله وإن إليه راجعون يجب تريية الأبناء على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمرو ليه راسو بالدين الإسلامي الحقيقي مشي يسمحو في ولادهم في زنقة 12ليل ولا 2ليل لا من يسول عليه
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6
4 - محمد الخميس 18 يناير 2018 - 16:41
الاخ محمد العناق الاية تقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين.صدق الله العظيم سورة الحجرات الاية 6. للتصحيح ان جاءكم وليس اذا وكذلك أن تصيبوا وليس كي.
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4
5 - شوف تشوف الخميس 18 يناير 2018 - 17:01
الحوت الأزرق يقتل سابقا سبعة أطفال بالجزائر والمغاربة يعتبرونه بريئ فربما البعض من محامونا ترفعوا له لضمان برائته من تهمة القتل ..
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