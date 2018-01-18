24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:43
|15:24
|17:48
|19:06
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- قليل من الإنصاف في حق الجماعات الترابية المغربية
- سؤال الهوية ورهانات التحديث والبناء الديمقراطي
- قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
- خطاب الرئيس وقرارات المركزي والدوران في حلقة مفرغة
- استطلاع دولي يرصد تنامي مخاطر اندلاع حروب بين القوى الكبرى
هذه حالات تنفيذ منع العمارات من تثبيت "بارابول الواجهات" بالمغرب (5.00)
دكاترة الوظيفة ينزلون إلى الشارع ويشككون في مصداقية الجامعات (5.00)
- العثماني يتهم الأسر الميسورة بالتصدي لرسوم المساهمة في التعليم - (101)
- الجواهري ينفي تدخل مؤسسات دولية في "تعويم الدرهم" بالمملكة - (83)
- وصف الرميد زواج المثليين باللواط يُذْكي حملة "الحب ليس جريمة" - (74)
- الرميد يحذر من فتنة إقرار المساواة في الإرث أمام سفراء أجانب - (64)
- أطباء القطاع الخاص: نعاني تبعات الفاقة .. والسياسة أفسدت الصحة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يبرئ "الحوت الأزرق" من انتحار طفل بطنجة
شددت المديرية العامة للأمن الوطني على عدم صحة ما تم الترويج له حول إقدام طفل، يبلغ من العمر ثماني سنوات، على وضع حد لحياته بمدينة طنجة، بسبب تنفيذه لـ "المطالب التي تفرضها تحديات لعبة الحوت الأزرق".
وفي بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، أوردت المديرية العامة أن مصالح الأمن الوطني "تؤكد بأن الدائرة الأمنية الثامنة بولاية أمن طنجة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، عاينت، مساء أمس الأربعاء، جثة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل منزله بحي ظهر الحمام، بعدما تم العثور عليها معلقة بوشاح موصول مع مسمار في حائط إحدى غرف منزل العائلة".
إجراءات المعاينة والفحص الطبي، يقول البلاغ، أوضحت أن "جثة الهالك لم تكن تحمل أية آثار للعنف أو المقاومة، كما أن جميع الإفادات والتصريحات رجحت فرضية الوفاة العرضية نتيجة عدم تبصر الضحية عند لعبه بوشاح والدته مع شقيقته الصغيرة"، نافية بشكل قاطع واقعة الانتحار.
وأشار البلاغ إلى أن المعاينات والمشاهدات المكانية المنجزة أوضحت أيضا غياب أية علامة أو أثر جسدي لما يسمى بلعبة "الحوت الأزرق"، فضلا عن عدم توفر الضحية أو عائلته على جهاز معلوماتي من شأنه تحميل تطبيقات اللعبة التي تداولها الخبر المنشور.