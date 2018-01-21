بطل مغربي في التايكواندو يطالب بإعادة التحقيق في اغتصاب قاصر

هسبريس - خديجة تشوت

تشبث لاعب التايكواندو أمين المعروفي ببراءته بخصوص قضية الاغتصاب التي قضى جراءها سنتين حبسا نافذتين، واتهم بالمقابل مجموعة من الأشخاص بتورطهم في القضية "المدبرة"، حسب ما صرح به لهسبريس.

وناشد أمين المعروفي، الذي تألق في بطولات مغربية وعالمية في رياضة التايكواندو في حديثه للجريدة، "الديوان الملكي بإعادة التحقيق في القضية التي حكم فيها بالحبس سنتين وطرده من الجندية، بعد اتهامه باغتصاب فتاة قاصر"، مشددا على أن أن مجموعة من الأشخاص ورطوه ظلما وبهتانا في القضية التي طرد جراءها، بالرغم من أن الدلائل والبراهين التي كانت كلها في صالحه قائلا: "لم يمنحني القضاء المغربي الفرصة لإثبات براءتي، بالرغم من إخبارهم أني كنت أتلقى اتصالات تهديد"

المتوج بميدالية نحاسية في بطولة العالم العسكرية بالبرازيل، والبطولة الوطنية لثلاث سنوات على التوالي، اعتبر أن "المحكمة وامتنعت عن النظر في العديد من الحجج، كما رفضت مطالبته بالخبرة الطبية وإعادة الخبرة التي حصلت عليها الفتاة القاصر التي تخطت مدتها 20 يوما من تعرضها للاغتصاب".

وتساءل المتحدث: "هل يعقل أن يصدق القضاء المغربي قصة فتاة تدعي أنني اغتصبتها داخل بيتي بالدار البيضاء وحملتها على دراجتي النارية غصبا عنها باتجاه الرباط ورميتها بالشارع العام؟ وكل هذا دون أن تقوم هي بأي رد فعل طيلة المسافة الفاصلة بين المدينتين".

وأشار المعروفي إلى أن القضية أسهمت في تأزم وضعه الاجتماعي، وأصبح "يفكر في الانتحار عدة مرات بعدما قضت الفتاة على مستقبله الرياضي، كما أثرت القضية على وضعيته النفسية بعد أن باعت أسرته أملاكها، من أجل تغطية مصاريف محاكمته"، مؤكدا أنه تحدى كل الصعاب وحصل على البكالوريا والسنة الأولى من التعليم الجامعي داخل السجن. كما استمر في التداريب على أمل رجوعه إلى الرياضة وحمل العلم المغربي في تظاهرات دولية.

وخلص لاعب الجيش الملكي سابقا إلى أن "أسرته تعاني ظروفا اجتماعية صعبة، خاصة بعد أن فقد وظيفته في الجندية، كونه كان المعيل الوحيد لها ويتحمل مسؤولية أسرته الصغيرة والكبيرة؛ فيما شدد على ضرورة كشف الحقيقة ومتابعة الأشخاص الذي اتحدوا لتوريطه في القضية التي كانت كفيلة بحرمانه من استكمال مشواره الرياضي".