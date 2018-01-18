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الرئيسية | حوادث | حادث سير يصرع راجلا بين آيت ملول وإنزكان

حادث سير يصرع راجلا بين آيت ملول وإنزكان

حادث سير يصرع راجلا بين آيت ملول وإنزكان
رشيد بيجيكن
الخميس 18 يناير 2018 - 21:10

لقي شخص في الخمسينيات من العمر، مساء اليوم الخميس، مصرعه بشارع الجيش الملكي الرابط بين إنزكان وآيت ملول، على إثر دهسه بواسطة سيارة خفيفة، تقودها امرأة، حيث كان يسير في الشارع المذكور قبل الواقعة.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد حلّت بالمكان عناصر الشرطة لمعاينة الحادثة المُميتة، قبل أن تشرف على نقل جثة المُفارق للحياة، الذي يتحدّر من منطقة القليعة وأب لثلاثة أبناء، إلى مستودع الجثامين.

وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات هذه الحادثة. كما وُضعت سائقة السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل إنجاز المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عمر الخميس 18 يناير 2018 - 21:33
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم امين
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15
2 - مسافر على متن حافلة الخميس 18 يناير 2018 - 21:58
كنت على متن حافلة فرأيت بأم عيني هذه الفاجعة.الجثة ممدة على الأرض دون حراك يبدو من خلال ذالك أن الضحية فارق الحياة..والسيارة تقودها فتاة في العشرينيات ومما لاشك فيه ان السرعة هي السبب في ذلك مع العلم الشارع الذي كان مسرح الحادثة آهل بالسكان......رغم المساطر للحيلولة دون وقوع هاته المجازر إن صح التعبير...لازال العديد لايحترم أرواح الناس....رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان.......والله العظيم لقد حز هذا في خاطري وتأثرت كثيرا........
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5
3 - الحمري بسوس الخميس 18 يناير 2018 - 22:10
انا لله وانا اليه راجعون كنت مارا وعاينت الحادثة
نفس المكان يعرف دائما حوادث مميتة مع غياب تام لممرات خاصة بالراجلين
المغفرة والرحمة للقتيل ومزيدا من الحذر بالنسبة للسائقين
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