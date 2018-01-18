حادث سير يصرع راجلا بين آيت ملول وإنزكان

رشيد بيجيكن

لقي شخص في الخمسينيات من العمر، مساء اليوم الخميس، مصرعه بشارع الجيش الملكي الرابط بين إنزكان وآيت ملول، على إثر دهسه بواسطة سيارة خفيفة، تقودها امرأة، حيث كان يسير في الشارع المذكور قبل الواقعة.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد حلّت بالمكان عناصر الشرطة لمعاينة الحادثة المُميتة، قبل أن تشرف على نقل جثة المُفارق للحياة، الذي يتحدّر من منطقة القليعة وأب لثلاثة أبناء، إلى مستودع الجثامين.

وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات هذه الحادثة. كما وُضعت سائقة السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل إنجاز المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.