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الرئيسية | حوادث | القبض على متهم بقتل زوجته في آيت ملول

القبض على متهم بقتل زوجته في آيت ملول

القبض على متهم بقتل زوجته في آيت ملول
هسبريس من أكادير
الجمعة 19 يناير 2018 - 07:42

ألقت المصالح الأمنية بآيت ملول، أمس الخميس، القبض على رجل يبلغ من العمر 41 سنة، للاشتباه في ضلوعه في مقتل زوجته ذات الـ37 سنة، التي وافتها المنية يوم الاثنين الماضي بحي قصبة آيت محمود بآيت ملول.

وحسب مصدر أمني، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه به، وهو أب لأربعة أبناء، دخل في خصام مع زوجته بسبب شكه في تصرفاتها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعارك، قام على إثره الزوج بخنق زوجته حتى إزهاق روحها.

المصدر ذاته أكد أن مصالح الأمن قامت، إثر إشعارها بالوفاة، بمعاينة جثة الضحية، فتبين لها أنها تحمل خدوشا بسيطة على وجهها، غير أن الزوج أنكر صلته بالوفاة، لكن التشريح الطبي سيكشف أن تلك الخدوش ناتجة عن خنق باليد، فلم يجد الزوج بدا من الاعتراف بإقدامه على تصفية زوجته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به، وهو عديم السوابق، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد الكريم الجمعة 19 يناير 2018 - 07:57
لا حول و لا قوة الا بالله. نسأل الله السلامة و العافية
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24
2 - متـــــــــــألم الجمعة 19 يناير 2018 - 08:13
ياسادة لم لم يستمع للنداءات المتكررة لأعادة النظر في *مرونة* عفوا مدون

لأسرة التي شددت في اجراءات الطلاق الشيء الذي منع الرجل من استخدام حقه

الشرعي انفصال عن زوجته ان شم فيها ريحة الخيانة مما تسبب في كثير من

الكوارث الأسرية والضحايا هم الأطفال.

ومن هذا المنبر العزيز نطالب باعادة النظر في فصول الطلاق بالمدونة

رحمة بالنساء والاطفال قبل الرجال.ورد الأعتبار للرجال في تيسير اجراءات

الطلاق كما كان عليه الحال قبل هذا القانون المشؤوم.
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21
3 - الخصيم الجمعة 19 يناير 2018 - 09:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امييييمتي اممتي اممتي على دوك الربعة ديال الوليدات. الله يكون معاهم مساكن.
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44
4 - wood الجمعة 19 يناير 2018 - 13:11
لكي يطلق الرجل زوجته لا بد من المرور من المحكمة و التي ستحكم مسبقا بوضع مبلع مالي تقدره هذه المحكمة بالملايين و سير و أجي و مصاريف المحامي و نفقة الاطفال التي تحسب للزوجة و تتصرف فيها دون حسيب و لا رقيب ، فالطلاق بالنسبة للمرأة المنحرفة مشروع مربح و جائزة من المخزن . و الادهي ان المدونة تسمح بسهولة بتطليق نفسها من زوجها و من فوق كل هذا تحصل على ما يسمى المتعة ، فالمخزن اصلا يعتبر المرأة اداة للجنس ليس الا ، و على الرجل ان يؤدي ثمن استمتاعه بها و ان لا يضيعها في حقها!!! فالمخزن هو الراعي للفساد بكل اشكاله و صوره و ي البلاد !!!
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1
5 - بازززززز الجمعة 19 يناير 2018 - 14:50
عقلية بعض الذكور المغاربة جد متحيزة الا من رحم ربي
واااه السيد قتل السيدة و هما خدامين كيسبوا فالمدونة لانها اعطت للمراة والاطفال بعض حقوقهم التي ضمنها الاسلام فالمتعة جاءت فيها اية صريحة متعوهن ولا ما كيبان ليكم من الاسلام غير التعدد واضربوهن ومتعوهن ما شفتوهاش ايوة باز على وجوه عندكم
الله يرحم الزوجة والله يكون في عون هادوك الوليدات
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8
6 - الرباطية الجمعة 19 يناير 2018 - 16:41
واش الذي عنده شك في سلوك زوجته يخنقها هذا يبقى مجرد شك و أوهام و لما يرى بعينه الخيانة من السهل إيقاعها في حالة تلبس و عندها القانون يأخذ مجراه- اما القتل لمجرد الشك فهذا غير معقول البثة
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