القبض على متهم بقتل زوجته في آيت ملول

هسبريس من أكادير

ألقت المصالح الأمنية بآيت ملول، أمس الخميس، القبض على رجل يبلغ من العمر 41 سنة، للاشتباه في ضلوعه في مقتل زوجته ذات الـ37 سنة، التي وافتها المنية يوم الاثنين الماضي بحي قصبة آيت محمود بآيت ملول.

وحسب مصدر أمني، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه به، وهو أب لأربعة أبناء، دخل في خصام مع زوجته بسبب شكه في تصرفاتها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعارك، قام على إثره الزوج بخنق زوجته حتى إزهاق روحها.

المصدر ذاته أكد أن مصالح الأمن قامت، إثر إشعارها بالوفاة، بمعاينة جثة الضحية، فتبين لها أنها تحمل خدوشا بسيطة على وجهها، غير أن الزوج أنكر صلته بالوفاة، لكن التشريح الطبي سيكشف أن تلك الخدوش ناتجة عن خنق باليد، فلم يجد الزوج بدا من الاعتراف بإقدامه على تصفية زوجته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به، وهو عديم السوابق، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.