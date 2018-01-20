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الرئيسية | حوادث | حجز حليّ وعتاد رقمي في ميناء طنجة المتوسط

حجز حليّ وعتاد رقمي في ميناء طنجة المتوسط

حجز حليّ وعتاد رقمي في ميناء طنجة المتوسط
هسبريس - و.م.ع
السبت 20 يناير 2018 - 02:10

أحبطت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط عملية لإدخال كمية مهمة من الحلي الذهبية والأجهزة الإلكترونية بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك أن عناصر فرقة المراقبة بميناء طنجة المتوسط تمكنت، إثر تفتيش دقيق لسيارة سياحي في ملكية مواطن مغربي مقيم بالخارج، من العثور على حوالي كيلوغرام ونصف (1457 غراما) من الحلي الذهبية، مدسوسة بعناية في طنجرة ضغط، بالإضافة إلى كمية مهمة من البضائع مخفية في صندوق خشبي.

وأوضح المصدر نفسه أن البضائع المحجوزة تتكون من 433 هاتفا ذكيا مستعملا، و 9 هواتف ذكية جديدة، و 77 حاسوبا محمولا، وحاسوبين من نوع "إي ماك"، و 25 ساعة ذكية، و19 شاشة تعمل باللمس مخصصة للسيارات، و 6 حواسيب لوحية، وجهازا واحدا لعرض البيانات، و 11 آلة تصوير وجهازا للكشف عن المعادن.

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