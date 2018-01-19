24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:43
|15:25
|17:49
|19:07
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التونسي فوزي البنزرتي يخلف عموتة في الوداد
- قبل احتفالات "السّْبوعْ" .. طفل مجهول المصير وغامض المستقبل
- الرميد والمساواة بين الجنسين
- فيدرالية إسبانية تشكو ارتفاع الصادرات المغربية
- عائدون من ألمانيا .. قصص اللجوء والعودة إلى أحضان الوطن
قبل احتفالات "السّْبوعْ" .. طفل مجهول المصير وغامض المستقبل (5.00)
خبير مغربي: الجزائر تلجأ إلى تهمة المخدرات لتشويه سمعة المملكة (5.00)
الإشادة بمناقب طارق السباعي تساير مواراته الثرى في مدينة سلا (5.00)
- العروي يدعو إلى إعادة النظر في تقسيم الإرث وإجبارية كتابة الوصيّة - (118)
- خبير مغربي: الجزائر تلجأ إلى تهمة المخدرات لتشويه سمعة المملكة - (94)
- إطلاق مشاريع فلاحية يقود عزيز أخنوش إلى جرادة - (61)
- تجديد نظام صرف العملة الوطنية .. بوسعيد والجواهري يطمئنان المغاربة - (59)
- منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترصد أعطابا حقوقية بالمملكة المغربية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"المينانجيت" تقتل ستينية من وزان بمشفى ابن سينا
توفيت ستينية نتيجة إصابتها بداء التهاب السحايا (المينانجيت) وسط مشفى بن سينا بمدينة الرباط، وفق ما أفاد به مصدر هسبريس.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بسيدة تبلغ من العمر 60 عاما، تنحدر من مدينة وزان، كانت قد ولجت مستشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان في حالة حرجة وتظهر عليها أعراض تتوافق مع مرض "المينانجيت"، قبل أن تتم إحالتها على المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط.
وينتظر أن تتدخل مندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان من أجل تمكين الأطر الصحية العاملة بمصلحة المستعجلات بمشفى المدينة، التي تزامن تواجدها والحالة المذكورة، إلى جانب المحيط الأسري للمتوفية، من الأدوية اللازمة للحيلولة دون الإصابة بالعدوى.