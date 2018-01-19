"المينانجيت" تقتل ستينية من وزان بمشفى ابن سينا

هسبريس من وزان

توفيت ستينية نتيجة إصابتها بداء التهاب السحايا (المينانجيت) وسط مشفى بن سينا بمدينة الرباط، وفق ما أفاد به مصدر هسبريس.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بسيدة تبلغ من العمر 60 عاما، تنحدر من مدينة وزان، كانت قد ولجت مستشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان في حالة حرجة وتظهر عليها أعراض تتوافق مع مرض "المينانجيت"، قبل أن تتم إحالتها على المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط.

وينتظر أن تتدخل مندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان من أجل تمكين الأطر الصحية العاملة بمصلحة المستعجلات بمشفى المدينة، التي تزامن تواجدها والحالة المذكورة، إلى جانب المحيط الأسري للمتوفية، من الأدوية اللازمة للحيلولة دون الإصابة بالعدوى.