الدرك يحقق مع قاتل مفترض في جماعة لوداية

هسبريس من مراكش

باشرت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك بجماعة لوداية ضواحي مراكش، اليوم الجمعة، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، مع شخص مشتبه في قتله صديقه خلال جلسة خمرية، جمعت بينهما على سطح منزله المتواجد بدوار بن السبع، التابع لتراب الجماعة القروية لوداية؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك.

وكانت عناصر الدرك الملكي تمكنت من توقيف المعني بالأمر، واقتياده إلى مخفر الدرك والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وبحسب مصادر هسبريس فإن الهالك كان رفقة صديقه في جلسة خمرية، دخلا خلالها في ملاسنات كلامية تطورت إلى شجار عنيف، ما أسفر عن سقوطه من سطح المنزل المكون من طابقين.