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الرئيسية | حوادث | رصاص حي يوقف معتديا على أمنيين في البيضاء‎

رصاص حي يوقف معتديا على أمنيين في البيضاء‎

رصاص حي يوقف معتديا على أمنيين في البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 يناير 2018 - 16:19

أطلق شرطي يعمل بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، أعيرة نارية لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرّض عناصر الشرطة لاعتداء بليغ بواسطة السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أورد أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بتدخل عناصر الشرطة لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرات للبحث من أجل السرقة بالعنف، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام سكينين من الحجم الكبير، متسببا في إصابة شرطي بجروح بليغة في الوجه واليد اليسرى؛ ما استدعى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يتم تصويب رصاصتين نحو فخد المعني بالأمر، مما مكن من ضبطه والحد من الخطر الناجم عنه.

وقد تمت معاينة حالة التخدير المتقدمة على المعني بالأمر، كما تم العثور على قرصين مخدرين كان يضعهما في فمه استعدادا لابتلاعهما. وقد تم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

المديرية العامة أكدت أن توقيف المشتبه به جاء بعدما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في السرقة بالعنف، مساء أمس الخميس؛ إذ أوقفت شخصين وحجزت السيارة المستعملة في ارتكاب عمليات السرقة، بينما ظل الفاعل الرئيسي في حالة فرار، إلى أن تم توقيفه صباح اليوم الجمعة بعد الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي.

وأكد البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني قرر التكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي المصاب، الذي تعرض لجروح غائرة وبليغة في الوجه واليد أثناء قيامه بواجبه الوظيفي بكل تفان ونكران للذات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - البعمراني الجمعة 19 يناير 2018 - 16:45
ولماذا الفخد اليس اولى ان توجه مباشرة للرأس
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30
2 - Ferdmourann الجمعة 19 يناير 2018 - 16:46
قلناها مرارا و تكرارا و نعيدها مرة أخرى، في مثل هاته المواقف مع أمثال هؤلاء، الرصاصة يجب تصويبها نحو الرأس
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15
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 19 يناير 2018 - 16:51
يجب تصويب الرصاص الى الرأس وليس في الهواء فرصاصة واحدة تكلف دافعي الضرائب خمسة دولارات ولا يجب ان تطلق في السماء دون ان تؤدي وظيفتها التي هي محاربة الجريمة والمجرمين.
نحن معكم في قتل كل الذين يبدون المقاومة تجاه قوات الامن وكل من يهين الدولة وينقص من هيبتها. يجب ان تسود الدولة على الجميع فدولة "جائرة" و"مستبدة" خير من دولة فاشلة تعم فيها السيبة ويسود فيها المجرمين الأقوياء بعضلاتهم وتعم فيها الفوضى وتسلب فيها الممتلكات بالقوة.

جميع دول العالم لديها خطوط حمر من يتجاوزها يطلق عليه لرصاص ويردى مقتولا، إلا نحن يعم le laxisme التراخي في كل شيئ، لا شيئ يقام عندنا كما يجب ان يقام، دائما هناك تستهل وتراخي و"فهم" الظروف و... (ما عليهش) و(كيف كيف) و..
لا يجب القطع مع هذه الثقافة والي حصل يودي
الي شفر يقتل
الي غش يقتل
والي سرق أموال عمامة يقتل على الفور
الي فرط في المسؤولية دياليو يطرد ويعاقب بالسجن
الي خل بالأمانة يقتل
الى موظف وكا يتماطل او يغش يطرد

الي حصل يودي وخاص بنادم يتطحن بالقانون بلا شفقة ولا رحمة، يعني ديكتاتورية القانون يجب ان تسود وتشمل كل فرد في المجتمع مهما كانت درجة مسؤوليته
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12
4 - عبدالله المحمدية الجمعة 19 يناير 2018 - 16:57
إن كان القضاء قضاء حقا فيجب إعدامه هو وجمعيات عععععقوق الإنسان وبرافو الشرطي البطل شافاك الله
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0
5 - سكاباندري الجمعة 19 يناير 2018 - 17:03
نعم لاستخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المجرمين الذين عاتوا في الأرض فسادا وتحية لرجال الأمن وعلى رأسهم السيد المدير العام والكلمة الآن للقضاء لمعاقبة هؤلاء القوم الكافرين بأقصى العقوبات الأليمة والقاسية لرد الاعتبار للضحايا والمواطنين عموما والشرطة الساهرة على أمن وراحة المواطنين.
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