رصاص حي يوقف معتديا على أمنيين في البيضاء‎

هسبريس من الرباط

أطلق شرطي يعمل بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، أعيرة نارية لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، عرّض عناصر الشرطة لاعتداء بليغ بواسطة السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أورد أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بتدخل عناصر الشرطة لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرات للبحث من أجل السرقة بالعنف، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام سكينين من الحجم الكبير، متسببا في إصابة شرطي بجروح بليغة في الوجه واليد اليسرى؛ ما استدعى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يتم تصويب رصاصتين نحو فخد المعني بالأمر، مما مكن من ضبطه والحد من الخطر الناجم عنه.

وقد تمت معاينة حالة التخدير المتقدمة على المعني بالأمر، كما تم العثور على قرصين مخدرين كان يضعهما في فمه استعدادا لابتلاعهما. وقد تم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

المديرية العامة أكدت أن توقيف المشتبه به جاء بعدما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في السرقة بالعنف، مساء أمس الخميس؛ إذ أوقفت شخصين وحجزت السيارة المستعملة في ارتكاب عمليات السرقة، بينما ظل الفاعل الرئيسي في حالة فرار، إلى أن تم توقيفه صباح اليوم الجمعة بعد الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي.

وأكد البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني قرر التكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي المصاب، الذي تعرض لجروح غائرة وبليغة في الوجه واليد أثناء قيامه بواجبه الوظيفي بكل تفان ونكران للذات.