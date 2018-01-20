24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2812:4315:2617:5019:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. حراك الريف .. وهبي يثير "الاجتهاد في الاعتقال" وإخفاء تقرير اليزمي (5.00)

  2. الوفي: الاكتفاء بدفن النفايات يحرم المغرب من توفير الشغل وخلق الثروة (5.00)

  3. ماكرون يؤكد نيته إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية (5.00)

  4. تضارب الأرقام يلف عدد الإصابات بداء "الليشمانيا" في زاكورة (5.00)

  5. الداودي: تتويج المغرب بـ"لقب الشان" يمحو ضعف البطولة الوطنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سجائر مهربة بقيمة 1,1 مليون درهم في تزنيت

سجائر مهربة بقيمة 1,1 مليون درهم في تزنيت

سجائر مهربة بقيمة 1,1 مليون درهم في تزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 20 يناير 2018 - 07:21

عرضت مصالح الدرك الملكي بمقرها في سرية تزنيت محجوزات تتكون من سجائر مهرّبة وسيارة نفعية، بحضور مسؤولي المصالح الدركية وممثلي وسائل الإعلام.

وأورد مصدر دركي أن عناصر كوكبة الدراجات النارية تمكّنت من توقيف سيارة على الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين تزنيت وأكادير، على مستوى جماعة المعدر الكبير، كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية محمّلة بـ 100.990 علبة سجائر مهربّة من مختلف الأنواع، قُدّرت قيمتها بـ 1.178.680 درهما.

وأسفرت العملية، وفقا للدركيين، عن توقيف سائق السيارة، الذي أمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول مصدر الشحنة من السجائر المهربة ووجهتها، وكذا الكشف عن باقي شركائه المحتملين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فرحات السبت 20 يناير 2018 - 07:54
هو واجب وطني وأخلاقي يؤديه موظفون يخلصون لوطنيتهم تحية اعتراف لهؤلاء وكذلك رجال الأمن و الجمارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - افران الاطلس المتوسط السبت 20 يناير 2018 - 08:34
اضن ان لديهم ودائع كبيرة في أكادير حيث يقومون بتخزينها .من المؤكد أن يكون العديد من المتواطئين مع الشخص يجب تحقيقا شاملا مع الشخص لتوقف الاشخاص الاخرين المتواطئين في القضية ويعطي المزيد من التفاصيل من حيث اتت هاته السلع ومن اين ومن هم المرسلين والمتلقين لهذه السلع المهربة
surement ils ont un grand dépôts à Agadir la ou ils stock leurs marchandises . surement plusieurs complices sont avec la personne arrêter au volant faut lancé une enquête approfondis avec la personne arrêter qui vas donner plus de détails d'ou venait toute cette marchandises hé licite et qui sont expéditeurs et destinataires de cette marchandises de contrebandes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - TAGADAT السبت 20 يناير 2018 - 10:48
Je voudrais seulement savoire comment ces cigarettes sont rentrer au maroc!?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - اكس يون السبت 20 يناير 2018 - 11:11
تحية لعناصر الدرك الملكي الشرفاء الدين يقومونا بواجبهم في سبيل الوطن رغم الصعوبات التي تعترضكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - Khalid السبت 20 يناير 2018 - 16:11
جماعة بونعمان اقليم تزنيت لمشا ليه اسول الساكنة شحال من لندروفيل كدوز ف النهار 30 حتال 40 غير اطيح الضلام هاهوما كيدوزو لهاز المازوط لعجب كيدوز تما ولكن طريق شراوها$$$$
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.