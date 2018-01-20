سجائر مهربة بقيمة 1,1 مليون درهم في تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

عرضت مصالح الدرك الملكي بمقرها في سرية تزنيت محجوزات تتكون من سجائر مهرّبة وسيارة نفعية، بحضور مسؤولي المصالح الدركية وممثلي وسائل الإعلام.

وأورد مصدر دركي أن عناصر كوكبة الدراجات النارية تمكّنت من توقيف سيارة على الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين تزنيت وأكادير، على مستوى جماعة المعدر الكبير، كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية محمّلة بـ 100.990 علبة سجائر مهربّة من مختلف الأنواع، قُدّرت قيمتها بـ 1.178.680 درهما.

وأسفرت العملية، وفقا للدركيين، عن توقيف سائق السيارة، الذي أمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول مصدر الشحنة من السجائر المهربة ووجهتها، وكذا الكشف عن باقي شركائه المحتملين.