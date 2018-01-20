24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:28
|12:43
|15:26
|17:50
|19:08
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- حقوقيون يحذرون من مخاطر نفاد أدوية بجهة بني ملال خنيفرة
- حراك الريف .. وهبي يثير "الاجتهاد في الاعتقال" وإخفاء تقرير اليزمي
- "حماية المال العام" تنادي بتدابير وإجراءات شجاعة لمحاربة الفساد
- إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
- الوفي: الاكتفاء بدفن النفايات يحرم المغرب من توفير الشغل وخلق الثروة
حراك الريف .. وهبي يثير "الاجتهاد في الاعتقال" وإخفاء تقرير اليزمي (5.00)
الوفي: الاكتفاء بدفن النفايات يحرم المغرب من توفير الشغل وخلق الثروة (5.00)
تضارب الأرقام يلف عدد الإصابات بداء "الليشمانيا" في زاكورة (5.00)
الداودي: تتويج المغرب بـ"لقب الشان" يمحو ضعف البطولة الوطنية (5.00)
- رصيف الصحافة: الكوت ديفوار تمهد لطرد آلاف المواطنين المغاربة - (122)
- لماذا يتحوّل مئات المهاجرين المسلمين إلى المسيحية في النمسا؟ - (85)
- أخنوش: ساكنة إقليم جرادة تراهن على القطاع الفلاحي كبديل اقتصادي - (73)
- العثماني يهاجم خصوم "البيجيدي" .. وبنكيران في الصفوف الخلفية - (45)
- أسئلة وتدقيقات إلى السيد المقرئ أبو زيد[1] ؟ - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التعب ينهي محاولة مغربيين التسلل إلى إسبانيا
أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني مهاجريْن مغربيين حاولا الوصول إلى إسبانيا عبر شاحنة قادمة من مدينة طنجة، بناء على إشعار السائق الذي سمع صراخ طلب المساعدة داخل مقطورة العربة التي كان يقودها.
ووفق ما أوردته صحيفة "لابنغوارديا" الإسبانية فإنه جرى إنقاذ الموقوفين اللذين كان يعانيان من العطش والجوع والتعب الشديد بسبب مكوثهما لمدة يومين داخل حاوية الشاحنة، مشيرة إلى أنه جرى نقلهما إلى مستشفى ببلدية سانتوميرا التابعة لمحافظة مورسيا، جنوب إسبانيا، بغية تلقي العناية الطبية اللازمة.
وأفادت الصحيفة بأنه الموقوفين نقلا إلى مقر للشرطة الوطنية الإسبانية بغية تعميق البحث معهما، مبرزة في السياق ذاته أن عملية الاعتقال تمت على مستوى الطريق الوطنية رقم 7AP المؤدية إلى مدينة أليكانتي، بعدما أبلغ سائق الشاحنة الحاملة للوحة ترقيم مغربية بسماع أصوات أشخاص داخل الحاوية الخلفية.
مصادر أمنية إسبانية أكدت، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن الشاحنة المغربية كانت متوجهة إلى مدينة برشلونة بشكل قانوني وتتوفر على وثائق تحمل خاتما من دون أي تلاعب من مكتب الجمارك بمدينة طنجة منذ يومين، موضحة أنها كانت محملة بقطع غيار السيارات التي تديرها شركة مغربية.
وأضافت أن المعنيين بقرار الاعتقال، البالغين من العمر 22 و23 سنة، حاولا دخول التراب الإسباني بطريقة غير قانونية ويفتقران إلى وثائق، موضحة أنه جرى تفتيش الشاحنة من قبل فرقة محاربة المخدرات والجريمة المنظمة، قبل أن يستأنف السائق المغربي طريقه بشكل طبيعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
للمعلومة فقط الشاحنة مخصصة للتصدير و أبوابها مغلقة بختم من الجمارك فإن فتحها لخروج المهاجرين فسيعتقل بشتى أنواع التهم و إن تركها مات المهاجران.
إدا ما قام به الساإق هو نفسه ما كان سيقوم به المنتقدون لأن لا حل أمامه سوى طلب الدرك لفتح قفل الجمارك
Stoppez الإنتقادات المبنية عن جهل
اللوم يجب القائه على السلطه المخزنيه التي وبسياستها الجهمنيه اصبح الشعب المغربي باكمله يريد المغادره الى اي اتجاه وبكل السبل. والسلام