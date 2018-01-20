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الرئيسية | حوادث | التعب ينهي محاولة مغربيين التسلل إلى إسبانيا

التعب ينهي محاولة مغربيين التسلل إلى إسبانيا

التعب ينهي محاولة مغربيين التسلل إلى إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
السبت 20 يناير 2018 - 08:37

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني مهاجريْن مغربيين حاولا الوصول إلى إسبانيا عبر شاحنة قادمة من مدينة طنجة، بناء على إشعار السائق الذي سمع صراخ طلب المساعدة داخل مقطورة العربة التي كان يقودها.

ووفق ما أوردته صحيفة "لابنغوارديا" الإسبانية فإنه جرى إنقاذ الموقوفين اللذين كان يعانيان من العطش والجوع والتعب الشديد بسبب مكوثهما لمدة يومين داخل حاوية الشاحنة، مشيرة إلى أنه جرى نقلهما إلى مستشفى ببلدية سانتوميرا التابعة لمحافظة مورسيا، جنوب إسبانيا، بغية تلقي العناية الطبية اللازمة.

وأفادت الصحيفة بأنه الموقوفين نقلا إلى مقر للشرطة الوطنية الإسبانية بغية تعميق البحث معهما، مبرزة في السياق ذاته أن عملية الاعتقال تمت على مستوى الطريق الوطنية رقم 7AP­ المؤدية إلى مدينة أليكانتي، بعدما أبلغ سائق الشاحنة الحاملة للوحة ترقيم مغربية بسماع أصوات أشخاص داخل الحاوية الخلفية.

مصادر أمنية إسبانية أكدت، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن الشاحنة المغربية كانت متوجهة إلى مدينة برشلونة بشكل قانوني وتتوفر على وثائق تحمل خاتما من دون أي تلاعب من مكتب الجمارك بمدينة طنجة منذ يومين، موضحة أنها كانت محملة بقطع غيار السيارات التي تديرها شركة مغربية.

وأضافت أن المعنيين بقرار الاعتقال، البالغين من العمر 22 و23 سنة، حاولا دخول التراب الإسباني بطريقة غير قانونية ويفتقران إلى وثائق، موضحة أنه جرى تفتيش الشاحنة من قبل فرقة محاربة المخدرات والجريمة المنظمة، قبل أن يستأنف السائق المغربي طريقه بشكل طبيعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - زعبول السبت 20 يناير 2018 - 09:01
بدل أن ينقذهما بالأكل و الماء و يتركهما في إحدى البلدات يجربون حظهم في أوروبا، قام الشيفور العيان بالتبليغ بهما،، قمة السفالة المغربية، بحال هاد العقلية ما يصلاح لها غا البصري و الزرواطة، فقصني هاد الشويفير الشكام.
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-31
2 - متتبع حر السبت 20 يناير 2018 - 09:03
للأسف الشديد الحظ العاثر وقف ضدهما خصوصا أنهما وصلا للأراضي الإسبانية ومن جهة أخرى فالسائق لم يكن رحيما بهما وبظروفهما (رغم أنني أجد له العذر) لأنه إختار إستدعاء الشرطة بدل التواصل مع أبناء بلده وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق أمنيتهم إذا إفترضنا أن صراخهم كان باللهجة المغربية وباستطاعته تمييز صوتهم .... وفي الأخير أقول ؛ كان الله في عون المهاجرين السريين وكان الله في عون أسرتهم وأهلهم (ملاحظة: لقد شربت من نفس كأس المعاناة لان لي أخ هاجر سرا لمدينة سبتة المحتلة قبل شهر وانقطعت أخباره عنا نهائيا )
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26
3 - ولد زايو السبت 20 يناير 2018 - 09:03
الكل أراد الهروب من المغرب الى الخارج منذ الستينات من القرن الماضي .!! للتذكير فقط فيه جالية أجنبية كبيرة في أوروبا تريد أن ترجع إلى بلدانها الأصلية تحسنت أوضاع بلدانهم الاقتصادية. روسيا تركيا بولندا بعض دول آسيا. باستثناء دولتنا !!. حتى من يولي أمرنا أصبح يعيش في الخارج. لا حول ولا قوة إلا بالله.
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41
4 - hakim السبت 20 يناير 2018 - 09:20
الرسالة ديالي لهاد السائق المغربي المسلم .أحشوما أو عار عليك باغي الدير فيها بطل أو ظحيتي بخوتك كان عليك أديبانيهم أو تسرحهم إتسرزقوا .زعما ما عدبكش الظمير الميت ديالك .،،؟؟؟ رجاء النشر وشكرا هسبرس
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-4
5 - تطواني حر السبت 20 يناير 2018 - 09:25
بغينا شي برنامج فنسيونال جيو مغربي عنوانه الهروب من الجحيم
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23
6 - هشام السبت 20 يناير 2018 - 10:05
العجب كيفاش شباب في مقتبل العمر كتغامر بحياتها باش تمشي من أجمل بلد في العالم.
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-11
7 - zine السبت 20 يناير 2018 - 11:15
السلام عليكم
للمعلومة فقط الشاحنة مخصصة للتصدير و أبوابها مغلقة بختم من الجمارك فإن فتحها لخروج المهاجرين فسيعتقل بشتى أنواع التهم و إن تركها مات المهاجران.
إدا ما قام به الساإق هو نفسه ما كان سيقوم به المنتقدون لأن لا حل أمامه سوى طلب الدرك لفتح قفل الجمارك
Stoppez الإنتقادات المبنية عن جهل
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60
8 - مغربية وصافي السبت 20 يناير 2018 - 11:22
هههههه غضبتم من السائق المغربي لانه سلم الشابين للشرطة؟ لو كان فعل العكس كان يعتبر تستر على متسللين غير قانونيين بل ربما كان وصل به الامر لاتهامه بادخال مهاجرين لاوروبا ويضيع مستقبله..لوموا الظروف التي جعلت السواد الاعظم من شباب المغرب يتمنون الهجرة وياريت حد يقول لهؤلاء الاغبياء ان الخبز الذي تاكله في بلدك وتشبعه ربما حتى هذا لن تجده في اوروبا فانت ستكون مجرد متشرد بائس في شوارع نظيفة ,وواااا اوروبا ملات منكم اعربان فهموها
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21
9 - ta cosses السبت 20 يناير 2018 - 11:54
الى هشام رسالتك وصلت.شاهدت فيديو يعرض رواتب رجال الأمن المغربي بمختلف رتبهم رغم ان أجري اقل منهم بكثير صراحة بقاو فيا بزززززززاف كيف لا تكون الرشوة ؟؟؟؟ رواتب ضعيفة جدا مقارنة بالمعيشة وأوربا ومستوى معيشتها الحد الأدنى للأجور ضعيف جدا في المغرب عار وحرام الفلوس موجودة والبلاد غنية والحمد لله ولكن كدسوها لفئة قليلة لحسابات ضيقة.
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1
10 - Amir السبت 20 يناير 2018 - 12:21
السائق قام بواجبه لانه ان لم يبلغ عليهم و اكتشف امره فيما بعد سيتم اتهامه بجنحه تهريب البشر والتجارة بهم وهذا في اسبانيا اصبحت جنحه خطيرة تأدي صاحبها الي السجن مباشرة مع تلطيخ سمعته .
اللوم يجب القائه على السلطه المخزنيه التي وبسياستها الجهمنيه اصبح الشعب المغربي باكمله يريد المغادره الى اي اتجاه وبكل السبل. والسلام
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4
11 - saraha السبت 20 يناير 2018 - 14:01
احمدو الله في بلدكم وارضو بما قسم الله لكم
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0
12 - abdou السبت 20 يناير 2018 - 16:23
أتفق مع التعليق ...zine.................
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1
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