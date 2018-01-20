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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة امرأة داخل منزلها بسيدي قاسم

العثور على جثة امرأة داخل منزلها بسيدي قاسم

العثور على جثة امرأة داخل منزلها بسيدي قاسم
عبد الصمد الراجي من سيدي قاسم
السبت 20 يناير 2018 - 10:44

تم، عصر الجمعة، العثور على جثة امرأة داخل منزلها بحي النصر، وسط مدينة سيدي قاسم، بعد الشكوك التي ساورت جيرانها، الذين لاحظوا غيابها منذ أيام.

وكانت الرائحة الكريهة المنبعثة من داخل المنزل المذكور قد دفعت جيران الراحلة إلى إبلاغ ابنها، الذي عثر على أمه جثةً هامدة، وهي في أولى مراحل تحللها، بعد أن فارقت الحياة قبل أسبوع على أبعد تقدير.

وتم نقل جثة السيدة، التي كانت تعيش لوحدها بالمنزل، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لسيدي قاسم من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لتحديد سبب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عمر السبت 20 يناير 2018 - 11:05
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم أغفر لها وارحمها.واهدي الأبناء للإعتناء بوالديهم وتفقد أحوالهم خاصة إن كانوا بوحدهم.
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45
2 - زهير السبت 20 يناير 2018 - 11:41
آلمني هذا الخبر.. كيف لأم أن تعيش لوحدها!! كيف أن لها أبناء و لم يسألو عنها منذ أسبوع على أبعد تقدير و لو هاتفياً..
أتمنى أخذ العبرة لمن أتاحت له الظرفية أن يقرأ هذا الخبر.. و أن يعتبره رسالة ربانية تذكره بمن تجري الجنة تحت أقدامها
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27
3 - NOUMRI السبت 20 يناير 2018 - 13:02
إلى إبن الضحية أين هو الإحسان بالوالدين تركت أمك تلقى حدفها لا حنين و لا رحيم هكدا تجازيها بعد أن حملتك تسعة أشهر في بطنها و المخاض لتخرجك إلى هده الدنيا و حولين كاملين و هي ترعاك و تسهر الليالي لأجل راحتك و الأن بعد فقدانها ستعرف قيمتها مهما كانت ظروفك لا عدر لك في التفريط فيها أظعف الإيمان أتصل بها هاتفيا أو الجيران للإطمئنان على حالها يا خسارة تربيتها فيك اللهم إرحمها و أغفر لها و تجاوز عن سيأتيها و هون عليها عند السؤال أمين
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22
4 - جمال السبت 20 يناير 2018 - 15:06
السلام عليكم أسبووووووع كامل لم ترى أمك الله يسمحك يا أخ و الله لو كانت أمي مازالت تعيش التي فتقدتها منذ 35 سنة ر حمها الله لا فرقتها ولو للحضة واحدت
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