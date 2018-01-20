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كُتّاب وآراء
العثور على جثة امرأة داخل منزلها بسيدي قاسم
تم، عصر الجمعة، العثور على جثة امرأة داخل منزلها بحي النصر، وسط مدينة سيدي قاسم، بعد الشكوك التي ساورت جيرانها، الذين لاحظوا غيابها منذ أيام.
وكانت الرائحة الكريهة المنبعثة من داخل المنزل المذكور قد دفعت جيران الراحلة إلى إبلاغ ابنها، الذي عثر على أمه جثةً هامدة، وهي في أولى مراحل تحللها، بعد أن فارقت الحياة قبل أسبوع على أبعد تقدير.
وتم نقل جثة السيدة، التي كانت تعيش لوحدها بالمنزل، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لسيدي قاسم من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لتحديد سبب الوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
أتمنى أخذ العبرة لمن أتاحت له الظرفية أن يقرأ هذا الخبر.. و أن يعتبره رسالة ربانية تذكره بمن تجري الجنة تحت أقدامها