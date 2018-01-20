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كُتّاب وآراء
مضايقة السياح تقود إلى مستشفى الأمراض العقلية
ألقت مصالح الأمن بمدينة أكادير،الجمعة، القبض على شاب يبلغ من العمر 27 سنة للاشتباه في مضايقته سياحا أجانب وممارسة الإرشاد السياحي بدون ترخيص.
وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المشتبه به على الشريط الساحلي للمدينة وهو بصدد اعتراض سبيل سائح أجنبي، قبل أن يكشف البحث، الذي تم إنجازه في إطار هذه القضية، بأن الشاب يعاني اضطرابا عقليا، وأنه خضع مرات عدة للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، فتمت إحالته من جديد على المؤسسة الصحية نفسها من أجل متابعة العلاج.
المصدر نفسه أضاف أن مصالح الأمن بأكادير تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شريط فيديو تم تداوله على مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، يظهر فيه المعني بالأمر وهو يضايق سائحة أجنبية.