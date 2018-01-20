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الرئيسية | حوادث | مضايقة السياح تقود إلى مستشفى الأمراض العقلية

مضايقة السياح تقود إلى مستشفى الأمراض العقلية

مضايقة السياح تقود إلى مستشفى الأمراض العقلية
هسبريس من أكادير
السبت 20 يناير 2018 - 09:08

ألقت مصالح الأمن بمدينة أكادير،الجمعة، القبض على شاب يبلغ من العمر 27 سنة للاشتباه في مضايقته سياحا أجانب وممارسة الإرشاد السياحي بدون ترخيص.

وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المشتبه به على الشريط الساحلي للمدينة وهو بصدد اعتراض سبيل سائح أجنبي، قبل أن يكشف البحث، الذي تم إنجازه في إطار هذه القضية، بأن الشاب يعاني اضطرابا عقليا، وأنه خضع مرات عدة للعلاج بمستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، فتمت إحالته من جديد على المؤسسة الصحية نفسها من أجل متابعة العلاج.

المصدر نفسه أضاف أن مصالح الأمن بأكادير تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شريط فيديو تم تداوله على مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، يظهر فيه المعني بالأمر وهو يضايق سائحة أجنبية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المجيب السبت 20 يناير 2018 - 12:37
لنكن صريحين، مضايقة السياح وايضا المواطنين ليس فقط بسبب المضطربين عقليا او منتحلي صفة مرشد بل خصوصا بسبب الازعاجات و التحرشات التي يكون وراءها اسراب من المتسولين والشماكرية والمشردين وايضا الفراشة والباعة المتجولين. ووضع المضطربين عقليا في المستشفى ما هو الا ذر الرماد في العيون لفترة محدودة لبضعة ايام لان المختلين عقليا لن يمكثوا في الحجز لمدة طويلة، فالمستشفى سيطلق سراحهم بعد حين لانه غير مؤهل للقيام بهذه المهمة وليست له الامكانات اللازمة لذلك. فهذه القضية كبيرة ومعقدة ويجب معالجتها بحزم وجدية من طرف مؤسسات عدة ومن اعلى المستويات وليس فقط ان يرمي الحمل كله على المصالح المحلية الامنية منها والصحية.
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