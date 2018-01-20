طعنات سكين تدخل مغربيا مستشفى في إسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

تلقى مهاجر مغربي عدة طعنات بسكين، نقل على إثرها إلى مستشفى بمدينة ألميندريخو، جنوب شرق إسبانيا، وهو في حالة خطيرة.

وكان الضحية قد دخل في شجار عنيف مع مهاجر، يبلغ من العمر 26 عاما، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك بالأيدي وتبادل للضرب.

ووفق ما أوردته وسائل إعلامية إسبانية، فإن الجاني استل سكينه ووجه طعنات غادرة إلى بطن الضحية، ثم لاذ بالفرار، تاركا إياه مضرجا في دمائه. وأضافت المصادر ذاتها أن دورية للأمن، مصحوبة بطاقم طبي، حضرت إلى مكان الحادث بغية تقديم المساعدات الطبية الأولية للشخص المصاب.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لصحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، أنه تم إيقاف المعتدي بشارع سان خوسي بمدينة ألميندريخو، ووضعه تحت الحراسة النظرية المشددة، قبل أن تتم إحالته على المحكمة بتهم تتعلق بـ"الضرب والجرح ومحاولة القتل".