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الرئيسية | حوادث | طعنات سكين تدخل مغربيا مستشفى في إسبانيا

طعنات سكين تدخل مغربيا مستشفى في إسبانيا

طعنات سكين تدخل مغربيا مستشفى في إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 20 يناير 2018 - 22:15

تلقى مهاجر مغربي عدة طعنات بسكين، نقل على إثرها إلى مستشفى بمدينة ألميندريخو، جنوب شرق إسبانيا، وهو في حالة خطيرة.

وكان الضحية قد دخل في شجار عنيف مع مهاجر، يبلغ من العمر 26 عاما، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك بالأيدي وتبادل للضرب.

ووفق ما أوردته وسائل إعلامية إسبانية، فإن الجاني استل سكينه ووجه طعنات غادرة إلى بطن الضحية، ثم لاذ بالفرار، تاركا إياه مضرجا في دمائه. وأضافت المصادر ذاتها أن دورية للأمن، مصحوبة بطاقم طبي، حضرت إلى مكان الحادث بغية تقديم المساعدات الطبية الأولية للشخص المصاب.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لصحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، أنه تم إيقاف المعتدي بشارع سان خوسي بمدينة ألميندريخو، ووضعه تحت الحراسة النظرية المشددة، قبل أن تتم إحالته على المحكمة بتهم تتعلق بـ"الضرب والجرح ومحاولة القتل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهاجر مغربي فالنرويج السبت 20 يناير 2018 - 22:27
لا حولة ولا قوة الا بالله،
قالوا الجاني مهاجر، سبحان الله هناك شعوب تنتج أجيال جد عنيفة وشعوب أخرى تربي أجيال قمة فالأخلاق والحشمة والاحترام.
ولاعلاقة لهذا بالأديان، أعيش فالنرويج، والناس هنايا أغلبهم بشوشون و يوحون لك بالسلمية المطلقة.
اتمنى للضحية المغربي الشفاء العاجل.
لو وجدنا الإحترام والتقدير والحقوق والعيش الكريم في بلادنا لما هاجرنا.
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2 - المهاجر السبت 20 يناير 2018 - 22:39
لمدة 17 سنة بديار المهجر لم ارى بحياتي إسباني يرفع سيفا أو سكينا. ...أقولها لكم بكل صدق فقط المغاربة هم من يقومون بهذا التصرف الجبان الهمجي البربري مع احترامي الكبير للعديد من المغاربة الخلوقيين وهم كتر. ..لكن حوتة واحدة كتخنز الشواري كما يقول المتل. ..لابد من بحت عميق لتشخيص هاته الضاهرة. ..هجرة غير منضمة تأتي بكل الأطياف. ..شباب غير متعلم من الهامش متعود على حل كل خلافاته مع الآخر بالعنف. ..إنها الحقيقة المطلقة
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