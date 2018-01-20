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كُتّاب وآراء
إيقاف متورط في سرقة وكالة تحويل أموال بكلميمة
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة كلميمة، صباح اليوم السبت، طالبا جامعيا يشتبه في تورطـه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، استهدفت وكالة تجارية لتحويل الأموال.
المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، كان قد عرض مستخدمة في الوكالة التجارية المذكورة، صباح اليوم، لتهديد بواسطة سكين "قبل أن يتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 26 ألفا و60 درهما، في حين ظل شخص كان يرافقه يترقب خارج مقر الوكالة"، وذلك وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق البلاغ ذاته فإن التدخل الفوري لعناصر الأمن، بإرشاد من المستخدمة الضحية، أسفر عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي وحجز السكين المستخدم في التهديد، فضلا عن استرجاع كامل المبلغ المسروق.
وما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف المساهم الثاني في هذا الفعل الإجرامي، بينما جرى الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.