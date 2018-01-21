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الرئيسية | حوادث | عائلات ضحايا "لانزاروتي" تطالب الحكومة باستعادة سبعة جثامين

عائلات ضحايا "لانزاروتي" تطالب الحكومة باستعادة سبعة جثامين

عائلات ضحايا "لانزاروتي" تطالب الحكومة باستعادة سبعة جثامين
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 21 يناير 2018 - 09:00

تُكابدُ عائلات شبان مغاربة يتحدّرون من جهة كلميم واد نون، لقوا حتفهم في عُرْض البحر في سواحل جزيرة لانزاروتي الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، الأمرّين، جرّاء عدم تدخّل الحكومة المغربية إلى حد الآن من أجل مساعدتها على ترحيل جثامين أبنائها إلى المغرب.

وكانَ قارَب مطاطي يحمل 27 مهاجرا سرّيا قادمين من المناطق الجنوبية للمملكة قد غرق يوم الاثنين الماضي في سواحل جزيرة لانزاورتي الإسبانية، جرى إنقاذ عشرين منهم، ضمنهم قاصرون، في حينِ توفي ستّة أشخاص وسط البحر، وتوفي السابع بعد نقله إلى المستشفى.

وقال شقيق أحد الضحايا إنَّ عائلات الشبان السبعة الذين لقوا حتفهم اتصلتْ بقنصلية المغرب في لاس بالماس، وكان جواب القنصل العام هو أنّ التدخل في مثل هذه القضايا ليس من اختصاصه؛ بينما لم تتلقَّ العائلات أيَّ دعم من الحكومة لاستعادة جثامين أبنائها، بعد مضيّ خمسة أيام على غرقهم.

وفيما لم تتدخّل الحكومة إلى حدّ الآن، اجتمع ممثلون عن عائلات الضحايا، السبت، مع رئيس جهة كلميم واد نون، حيث عبّر لهم عن استعداد الجهة للتدخّل لمساعدتهم على ترحيل جثامين أبنائهم في حال لم تتدخّل الحكومة، حسب إفادة مصدر من العائلات.

جمعية نون للصحراويين المغاربة المقيمين بجزر الكناري أصدرتْ بيانا ندّدت فيه بعدم تحرّك الدولة المغربية للقيام بما يلزم من أجل ترحيل جثامين الشبان السبعة إلى المغرب لدفنهم في موطنهم الأصلي، مطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليتها إزاء الضحايا والتواصل مع عائلاتهم لتسهيل إجراءات ترحيل الجثامين وتحمّل مصاريف العملية.

وفي مقابل عدم تفاعُل الحكومة المغربية إلى حدّ الآن مع نداءات عائلات الضحايا، قالَ قريب أحدهم إنَّ سلطات جزيرة لانزاروتي فعلتْ كلَّ ما في وُسعها لمساعدتهم، حيث ظلّت أبواب المسؤولين أمام العائلات مفتوحة حتى اليوم السبت، بالرغم من أنه عطلة أسبوعية.

"نتأسّف للطريقة التي تعاملت بها معنا القنصلية المغربية في لاس بالماس، ونتأسف للامبالاة التي واجتنْها بها الحكومة، بينما سلطات جزيرة لانزاروتي لم تدّخر جهدا في مساعدتنا"، يقول المتحدث، مضيفا "ما كاينش شي واحد من المسؤولين المغاربة اللي جا سوّْل فينا ولَّا وقف معانا، وكأنهم يقولون لنا نحن لا نعترف بكم".

وتوجدُ جثامين الضحايا في مستودع الأموات بأحد مشافي جزيرة لانزاروتي، في حين جرى نقلُ القاصرين الذين جرى إنقاذهم إلى مركز خيري، وجرى الاحتفاظ بالراشدين في مأوى، ريثما يتمّ ترحيلهم إلى المغرب بعد استكمال إجراءات التأكد من هوياتهم.

وتتسلّم عائلات الضحايا وثائق تسلّم جثث أبنائها يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، بعد تحليل نتائج تحاليل الحمض النووي ADN ويمنح لهم القانون الإسباني مُهلة أربعين يوما لترحيل الجثامين، وفي حال لم يتمّْ ذلك، سيُدفن الضحايا على التراب الإسباني، ولا يحقّ للعائلات أن تطالب باسترداد جثامين أبنائها إلا بعد مرور خمس سنوات على دفنهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - الوطنية الأحد 21 يناير 2018 - 09:21
الشبان الله يرحمهم والحكومة من المفروض ان تتدخل لانها السبب في تفقير الشعب خاصة الشباب ليركوا قوارب الموت والمجهول اجدد الرحمة عليهم والله يرزكم انتم ويعوضكم عنهم الصبر
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57
2 - الوطنية الأحد 21 يناير 2018 - 09:29
يا جمعية نون حاولوا التدخل بامكانياتكم كجمعية ولا تنتظروا الدولة مات اخي هناك اثر حادث سير وانتظرنا مدة شهر المتطوعون جمعوا المساعدات ونقلوه الى بلده
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51
3 - Abderrazak الأحد 21 يناير 2018 - 09:29
Le marocain n'a aucune valeur ni chez lui ni a l'extérieur Allah yarham .f
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31
4 - Sanfou الأحد 21 يناير 2018 - 09:37
الحكومةً تريد المهاجر حيّا صحيحا معافى حتى يبعث العملة الصعبة ,اما وقد مات فليس له قيمة
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104
5 - birig الأحد 21 يناير 2018 - 09:39
لا حول ولا قوة إلا بالله.
مرة أخرى تأكد لنا الدولة أننا لا نساوي شيء في هذا البلد
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51
6 - حموشي الأحد 21 يناير 2018 - 09:43
هذا هو الفرق بين الاستعمار والاستقلال
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61
7 - Samir r الأحد 21 يناير 2018 - 09:49
ما موقف العياشه الانهزاميه من غرق خيره شبابنا في المحيط الأطلسي قباله شواطئ لنزروتي بحثا عن غد افضل بعد ان سدت جميع الابواب في وجوههم وفي بلدهم ؟
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60
8 - Tito الأحد 21 يناير 2018 - 09:51
L'État s'en fou de ces personnes, y'a qu'à voir les marocains qui été en lybie,ils ont étaient les derniers a être rapatriés
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23
9 - العربي الأحد 21 يناير 2018 - 09:52
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا اتقدم باحر التعازي الى عائلات المرحومين (اللهم اغفر لهم وارحمهم)
انا اليك راجعون يا الله كما اناشد حكومة العتماني بادراك الموقف. والاسراع الى مساعدة العائلات المتضررة بشان ابنائها المفقودين وبدون شروط لان هؤلاء مواطنين مغاربة احرار ولهم حقوق على الدولة المغربية ولا يجب دائما حتى تدخل الملك كما العادة لاخراجكم من ازمات لا علاقة له بها وشكرا
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8
10 - jamit الأحد 21 يناير 2018 - 09:56
اينك يا بنكيران انا احملك المسؤولية الكاملة لما وقع لهؤلاء الشبان و هذا نتاج سياساتك التي افقرت الشعب لك الله الذي يمهل و لا يهمل
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-1
11 - Chahlal hassan الأحد 21 يناير 2018 - 10:02
الدولة التي لم تستوعب ابناءها احياء ولا ميتين. ماذا ينتظر هذا الشعب لقول كفى .
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42
12 - سلام الصويري الأحد 21 يناير 2018 - 10:08
هل هناك فضيحة اكبر وفشل اكثر لدولة ما عندما يضطر شباب هذه الدولة مغادرة بلدهم ولو على حساب حياتهم ؟؟؟
المؤكد ان هذه الظاهرة تدل على فشل الدولة الرهيب وانهيارها رغم كل محاولة التهليل والنفخ بمشاريع الخير والنماء والمشاريع والوعود الوهمية والتطبيل بالعام زين وكل شيء بخير
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46
13 - lacen الأحد 21 يناير 2018 - 10:24
الحكومة لاتهتم بوادنون بصفة عامة الا وقت الانتخبات اما ابناء وادنون ماهم الا زيادة على هدا الوطن.
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8
14 - Anti-arab الأحد 21 يناير 2018 - 10:42
Les regions qu ont ete hors d Portee du makhzen
tel le grand Sousa l atlass et le rif sont a present
punies et sont victimes d leur resistance au cours
des derniers siecles. Par contre le project leauty
a investi dans l axe Rabat casa ce qui a cree un
desiquilibre au point de vue croissance au sein
de la societe. Du fait les gens ont ete oblige d
immigrer tel les rifains et les soussis debut des
annees 60, et comme a present toutes les issues
ont essaie sont bohneur d une maniere illicite. Ce
genre d accidents sont a caractere qyotidien qu
on peut placer sous la colonne fait divers. Le
jacobinisne leauty a fait mal aux amazighe et
Il est temps que ceux ci gerrent leur affaire par
eux meme en adoptant le droit amazighe qui est
juste equitable et a prove sa fiabilite depuis la
civilisation capsienne. Dommage que le systeme
makhzen base sur l mqedem l bacha l qaid a
tout ruiine et a prive la societe du pouvoir de
decider et d intervention dans leur affaires
Azul. Pour les victimes R.I.P
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-2
15 - RawDaw الأحد 21 يناير 2018 - 11:36
إلى المعلق الذي حمل المسؤولية لبنكيران ...اولا لله يرحم الشهداء... يااخي انا هاجرت في قارب سنة سبعة و تسعين ماكان لا بنكيران و لا جبران....غير فكر شوية غادي تلقى شي اسم آخر يمكن خفتي تسميه....و ثاني شئ لا دخل للفقر والجوع في الهجرة ها هي دولة تركيا رغم تقدمها و نمو اقتصادها فمازال الأتراك يهاجرون أكثر من المغاربة..
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20
16 - خبير في الشؤون الصحراوية الأحد 21 يناير 2018 - 12:04
ولماذا ستتحرك القنصلية ،والقنصل اصلا انسان غير اجتماعي، بعيد عن هموم الجالية....الذين ماتوا رحمهم الله ينتظرون ترحيلهم "والاحياء منهم كذلك، ويبقى المغرب اجمل بلد في العالم ،والمواطن المغربي بين حرق الذات والموت في البحار
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4
17 - من عين المكان الأحد 21 يناير 2018 - 12:14
كنت دائما اتساءل عن السبب وراء هرولة المغاربة وراء التجنس على حساب كل شيئ ،الدين ،الثقافة،الوطن، والهوية............ الآن فهمت.المغربي في نظر دولتهم هو عبد وقن وخادم فقط لا غير فإن مات فلا جنازة له.انا لا اري تقصير من القنصل فهو ينفد ما يملى عليه.على العموم هدا هو توجه الخارجية المغربية.
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3
18 - امغار نا ريف الأحد 21 يناير 2018 - 12:24
الحكومة اوالمحكومة اذا صح التعبير لا تتدخل الا لزيدة الل سعار وقطع ارزاق المغاربة مالاقتطاعات المهولة لاجل ترقيع الفضيحة الكبرى التي تعرض لها صندوق التقاعد الذي نهبه شخص معروف كما ان هذه المحكومة منذ توليها في عهد اب كيران الى عهد ابن عرفة جاءت بالديون الثقيلة بلغت 85% من الدخل القومي للمغرب وارتفعت تسعرة الماء والكهرباء والبترول وكذلك قلصت من الدعم لصندوق المقاصة اوقفت التوظيف عومت الدرهم ودفعت بالشعب الى الجحيم ورفعت من اجرة وتفاعد البرلماتيين والوزراء والمستشارين انها ما فيا بامتياز ولا يجب التسامح معها ابذا فالا نتخابلت المفبلة هي المحك وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم
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2
19 - حسن الأحد 21 يناير 2018 - 12:31
دولة لا تعترف بمواطينها ليست بدولة الله ينعل بوها حالة الناس في لانزروتي دارو وقفة حزن على ضحايا والمغريب ما مسوق دولة الزفت والحمير
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11
20 - احد عائلة ضحية الأحد 21 يناير 2018 - 12:57
خقا شعرنا بالاسف و الحسرة و الندم على هذه الفاجعة ...اسبانيا كهيئات مدنية ومنتخبون و بلديات و اعلام كانوا في الموعد بحداد و القيام باللازم تجاه ضحايانا
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7
21 - كاوكاو الأحد 21 يناير 2018 - 13:04
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أرحم الموتى .

لا تياسوا سيقوم الملك بدفنهم.. ..
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4
22 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 21 يناير 2018 - 13:07
سبب تفقير الشباب هو انعدام المبادرة عند الآباء والأجداد وليس الحكومة

الحكومة تتخذها الشعوب الكسولة المكلخة كشماعة لتعلق عليها فشلها
فهل لو خلق أجداد هؤلاء الشباب الثروة لآباهم وزادوا فها وتركوها لابنائهم سيضطرون للهجرة لدى أسياد آباءهم من الأوروبيين لكي يستعبدوا أولادهم ؟
وأعيد وأكرر أن الشباب عندما يهاجر و(يحرق) فإنه يفعل ذالك لأن أبوه ولده في بيئة بئيسة وفقيرة ولم يوفر له الحياة الكريمة ولم يخلف له ثروة وهو يهاجر لكي يشتغل لدى أسيادكم المواطنين أمثالكم في أوروبا الذين بادروا وخلقوا الثروة في بلدانهم
ثم
انت أصلا لا تنتج أي شيئ !
وعاجز تخلق ان لا أن تحقق أي شيئ في حياتك
ولا تملك اي شيئ
أبوك وجدك لم يتركا لك اي شيئ
فكيف تكذب على الحكومة وعلى نفسك وتتهمها بأنها تفقرك ؟
التفقير يعنى أن تكون تملك شيئ وتقوم الحكومة بنزعه منك، أما وأنت لا شيئ وأجدادك لا شيئ وأبوك لا شيئ ولم يخلق أين منهم أية ثروة ترثها وفي نفس الوقت تتهم الحكومة على أنها أففرتك فيجب ان يكون الإنسان ابله ومكلخ لكي يصدق أوهامك
اتهامك للحكومة بتفقيرك مجرد عزاء لفشلك في الحياة وهو دواء الأسبيرين الذي تبتلعه لتخفف من لألام الفشل
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-12
23 - كلميمي الأحد 21 يناير 2018 - 15:33
غدا ان شاء الله ستحاسبون على تقصيركم يا مسؤولين ..يوم لا ينفع لا مال و لا احزاب و ترامب...
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1
24 - maghribi الأحد 21 يناير 2018 - 16:02
إن نتائج التنمية المعطوبة هي التي توصل الشباب إلى درجات عليا من اليأس ، تجعل المرء راغبا في الهجرة ، فغياب فرص العمل تنتج العطالة و الفقر و التهميش تدفع الواحد إلى التفكير في الهجرة السرية عبر قوارب الموت و النتيجة أمامنا ٧ ضحايا شباب في عمر الزهور إن لله و إنا إليه راجعون ، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليته و تتكلف بنقل ضحايا إلى أهلهم لإكرامهم .
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0
25 - مواطن الأحد 21 يناير 2018 - 16:38
قد لا يكون الموت بتوقف النبض فقط، فاليأس موت، غياب الحقوق موت، سلب الكرامة موت، الفقر موت، و ظلمة المستقبل المجهول موت،...هم كانوا أموات قبل ان تُلْفَظ أنفاسهم في أمواج الاطلسي، بوطنهم و بين اهاليهم، بجهة ساد فيها الفساد و نهب المال العام، بجماعة سلبت احلامهم و امالهم و مستقبلهم، و نهب منتخبيها (27,5 مليون دولار ). هم كانوا بين مطرقة ظلم الاشرار و سندان صمت الاخيار، فما يفيذ مجتمع اذا ربح المال و خسر الانسان ؟
الويل لامة تُكرم ابناءها أحياء و أموات، الويل لدولة تدير الظهر لجثت مواطنيها، و الويل كل الويل لمن دفعهم لركوب امواج الموت بفسادهم و سلبهم لابسط حقوق العيش الكريم.
إن صَلُحَ القائد فمن يجرؤ على الفساد ؟ و إن إستفحل الفساد فماذا عن القائد ؟
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2
26 - المعقول الأحد 21 يناير 2018 - 16:54
إلى (
الحاج حاجتوا)
من أنت؟؟؟؟ اهههههه عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري
قل الحقيقة لنفسك بنفسك أيها العبقري الكبير
أنت تعلم أكثر........ و في كل شيء لأنك عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري
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1
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