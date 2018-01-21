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كُتّاب وآراء
عائلات ضحايا "لانزاروتي" تطالب الحكومة باستعادة سبعة جثامين
تُكابدُ عائلات شبان مغاربة يتحدّرون من جهة كلميم واد نون، لقوا حتفهم في عُرْض البحر في سواحل جزيرة لانزاروتي الإسبانية، يوم الاثنين الماضي، الأمرّين، جرّاء عدم تدخّل الحكومة المغربية إلى حد الآن من أجل مساعدتها على ترحيل جثامين أبنائها إلى المغرب.
وكانَ قارَب مطاطي يحمل 27 مهاجرا سرّيا قادمين من المناطق الجنوبية للمملكة قد غرق يوم الاثنين الماضي في سواحل جزيرة لانزاورتي الإسبانية، جرى إنقاذ عشرين منهم، ضمنهم قاصرون، في حينِ توفي ستّة أشخاص وسط البحر، وتوفي السابع بعد نقله إلى المستشفى.
وقال شقيق أحد الضحايا إنَّ عائلات الشبان السبعة الذين لقوا حتفهم اتصلتْ بقنصلية المغرب في لاس بالماس، وكان جواب القنصل العام هو أنّ التدخل في مثل هذه القضايا ليس من اختصاصه؛ بينما لم تتلقَّ العائلات أيَّ دعم من الحكومة لاستعادة جثامين أبنائها، بعد مضيّ خمسة أيام على غرقهم.
وفيما لم تتدخّل الحكومة إلى حدّ الآن، اجتمع ممثلون عن عائلات الضحايا، السبت، مع رئيس جهة كلميم واد نون، حيث عبّر لهم عن استعداد الجهة للتدخّل لمساعدتهم على ترحيل جثامين أبنائهم في حال لم تتدخّل الحكومة، حسب إفادة مصدر من العائلات.
جمعية نون للصحراويين المغاربة المقيمين بجزر الكناري أصدرتْ بيانا ندّدت فيه بعدم تحرّك الدولة المغربية للقيام بما يلزم من أجل ترحيل جثامين الشبان السبعة إلى المغرب لدفنهم في موطنهم الأصلي، مطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليتها إزاء الضحايا والتواصل مع عائلاتهم لتسهيل إجراءات ترحيل الجثامين وتحمّل مصاريف العملية.
وفي مقابل عدم تفاعُل الحكومة المغربية إلى حدّ الآن مع نداءات عائلات الضحايا، قالَ قريب أحدهم إنَّ سلطات جزيرة لانزاروتي فعلتْ كلَّ ما في وُسعها لمساعدتهم، حيث ظلّت أبواب المسؤولين أمام العائلات مفتوحة حتى اليوم السبت، بالرغم من أنه عطلة أسبوعية.
"نتأسّف للطريقة التي تعاملت بها معنا القنصلية المغربية في لاس بالماس، ونتأسف للامبالاة التي واجتنْها بها الحكومة، بينما سلطات جزيرة لانزاروتي لم تدّخر جهدا في مساعدتنا"، يقول المتحدث، مضيفا "ما كاينش شي واحد من المسؤولين المغاربة اللي جا سوّْل فينا ولَّا وقف معانا، وكأنهم يقولون لنا نحن لا نعترف بكم".
وتوجدُ جثامين الضحايا في مستودع الأموات بأحد مشافي جزيرة لانزاروتي، في حين جرى نقلُ القاصرين الذين جرى إنقاذهم إلى مركز خيري، وجرى الاحتفاظ بالراشدين في مأوى، ريثما يتمّ ترحيلهم إلى المغرب بعد استكمال إجراءات التأكد من هوياتهم.
وتتسلّم عائلات الضحايا وثائق تسلّم جثث أبنائها يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، بعد تحليل نتائج تحاليل الحمض النووي ADN ويمنح لهم القانون الإسباني مُهلة أربعين يوما لترحيل الجثامين، وفي حال لم يتمّْ ذلك، سيُدفن الضحايا على التراب الإسباني، ولا يحقّ للعائلات أن تطالب باسترداد جثامين أبنائها إلا بعد مرور خمس سنوات على دفنهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
مرة أخرى تأكد لنا الدولة أننا لا نساوي شيء في هذا البلد
اولا اتقدم باحر التعازي الى عائلات المرحومين (اللهم اغفر لهم وارحمهم)
انا اليك راجعون يا الله كما اناشد حكومة العتماني بادراك الموقف. والاسراع الى مساعدة العائلات المتضررة بشان ابنائها المفقودين وبدون شروط لان هؤلاء مواطنين مغاربة احرار ولهم حقوق على الدولة المغربية ولا يجب دائما حتى تدخل الملك كما العادة لاخراجكم من ازمات لا علاقة له بها وشكرا
المؤكد ان هذه الظاهرة تدل على فشل الدولة الرهيب وانهيارها رغم كل محاولة التهليل والنفخ بمشاريع الخير والنماء والمشاريع والوعود الوهمية والتطبيل بالعام زين وكل شيء بخير
tel le grand Sousa l atlass et le rif sont a present
punies et sont victimes d leur resistance au cours
des derniers siecles. Par contre le project leauty
a investi dans l axe Rabat casa ce qui a cree un
desiquilibre au point de vue croissance au sein
de la societe. Du fait les gens ont ete oblige d
immigrer tel les rifains et les soussis debut des
annees 60, et comme a present toutes les issues
ont essaie sont bohneur d une maniere illicite. Ce
genre d accidents sont a caractere qyotidien qu
on peut placer sous la colonne fait divers. Le
jacobinisne leauty a fait mal aux amazighe et
Il est temps que ceux ci gerrent leur affaire par
eux meme en adoptant le droit amazighe qui est
juste equitable et a prove sa fiabilite depuis la
civilisation capsienne. Dommage que le systeme
makhzen base sur l mqedem l bacha l qaid a
tout ruiine et a prive la societe du pouvoir de
decider et d intervention dans leur affaires
Azul. Pour les victimes R.I.P
لا تياسوا سيقوم الملك بدفنهم.. ..
الحكومة تتخذها الشعوب الكسولة المكلخة كشماعة لتعلق عليها فشلها
فهل لو خلق أجداد هؤلاء الشباب الثروة لآباهم وزادوا فها وتركوها لابنائهم سيضطرون للهجرة لدى أسياد آباءهم من الأوروبيين لكي يستعبدوا أولادهم ؟
وأعيد وأكرر أن الشباب عندما يهاجر و(يحرق) فإنه يفعل ذالك لأن أبوه ولده في بيئة بئيسة وفقيرة ولم يوفر له الحياة الكريمة ولم يخلف له ثروة وهو يهاجر لكي يشتغل لدى أسيادكم المواطنين أمثالكم في أوروبا الذين بادروا وخلقوا الثروة في بلدانهم
ثم
انت أصلا لا تنتج أي شيئ !
وعاجز تخلق ان لا أن تحقق أي شيئ في حياتك
ولا تملك اي شيئ
أبوك وجدك لم يتركا لك اي شيئ
فكيف تكذب على الحكومة وعلى نفسك وتتهمها بأنها تفقرك ؟
التفقير يعنى أن تكون تملك شيئ وتقوم الحكومة بنزعه منك، أما وأنت لا شيئ وأجدادك لا شيئ وأبوك لا شيئ ولم يخلق أين منهم أية ثروة ترثها وفي نفس الوقت تتهم الحكومة على أنها أففرتك فيجب ان يكون الإنسان ابله ومكلخ لكي يصدق أوهامك
اتهامك للحكومة بتفقيرك مجرد عزاء لفشلك في الحياة وهو دواء الأسبيرين الذي تبتلعه لتخفف من لألام الفشل
الويل لامة تُكرم ابناءها أحياء و أموات، الويل لدولة تدير الظهر لجثت مواطنيها، و الويل كل الويل لمن دفعهم لركوب امواج الموت بفسادهم و سلبهم لابسط حقوق العيش الكريم.
إن صَلُحَ القائد فمن يجرؤ على الفساد ؟ و إن إستفحل الفساد فماذا عن القائد ؟
الحاج حاجتوا)
من أنت؟؟؟؟ اهههههه عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري
قل الحقيقة لنفسك بنفسك أيها العبقري الكبير
أنت تعلم أكثر........ و في كل شيء لأنك عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري عبقري