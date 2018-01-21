إسبانيا تنقذ 33 مهاجرا من الغرق بجزيرة ألبوران

مُتابعة من خالد ملوك

تمكن جهاز خفر السواحل الإسبانية من إغاثة 33 مهاجرا بالمياه المجاورة لجزيرة ألبوران، الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الساحلين المتوسطيين المغربي والإسباني.

وأكد المتحدث باسم فرقة الإنقاذ البحري الإسباني، في تصريحات لقناة "Lasexta" الإسبانية، أنه تلقى إشعارا من إحدى المنظمات غير الحكومية يشير إلى وجود قارب مطاطي تجرفه التيارات البحرية القوية، وعلى متنه أشخاص معرضون لخطر الغرق.

وتبعا للمصدر ذاته فإن عناصر البحرية الإسبانية استعانت بمروحية "هيليمر207" لتحديد مكان القارب، الذي كان يقل 33 مرشحا للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أنه تم نقل الجميع على متن سفينة "سار مماستيليرو" نحو ميناء مدينة ألميريا، التابعة لمحافظة الأندلس، جنوب إسبانيا.

وأوضح المسؤول الأمني نفسه أن الجميع تلقى العناية اللازمة من قبل فرقة الصليب الأحمر الإسباني، قبل أن يتم ترحيلهم نحو أحد المراكز المخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب، المعروفة اختصارا بتسمية "CETI".