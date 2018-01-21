24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:28
|12:44
|15:27
|17:51
|19:09
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل
- ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"
- النص القرآني .. أحادية اللغة وإشكالية الاقتراض وتطور المعنى
- أضرار ترافق موسم الأمطار ومبان على وشك الانهيار في وزان
- طعنات سكين تدخل مغربيا مستشفى في إسبانيا
وزارة الداخلية تطلق يد مسؤولي الجماعات لاقتناء "سيارات الخدمة" (5.00)
"الأجنبي المحترف" يغوص في المشروع الفكري والإبداعي للخطيبي (5.00)
رصيف الصحافة: "الانتقام لأوفقير" يشحذ عداء الجزائر لنظام الرباط (4.00)
النص القرآني .. أحادية اللغة وإشكالية الاقتراض وتطور المعنى (2.33)
- أخنوش يطالب بإحداث "طبيب الأسرة" لتخفيف الضغط على المستشفيات - (113)
- النص القرآني .. أحادية اللغة وإشكالية الاقتراض وتطور المعنى - (67)
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل - (58)
- صندوق النقد الدولي يشيد باعتماد نظام تحرير سعر صرف الدرهم - (58)
- رصيف الصحافة: "الانتقام لأوفقير" يشحذ عداء الجزائر لنظام الرباط - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يفكك ورشا سريا لصنع القوارب في الداخلة
فكك الدرك الملكي بالداخلة ورشا سريا للتصنيع غير القانوني للقوارب التقليدية.
وحسب مصادر هسبريس فقد تم رصد الورش بواسطة طائرة استطلاع تابعة للدرك الملكي، كانت تقوم بمهمة مراقبة على بعد 125 كيلومترا شمال شرق الداخلة.
وأضافت المصادر نفسها أن الفرقة، التي أرسلت إلى مكان الورش، اكتشفت أن الأمر يتعلق بأشغال بناء قوارب تقليدية موجهة إلى أنشطة محظورة تتعلق بالتهريب والهجرة السرية.
وخلال هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم حجز سبعة قوارب؛ قاربان مجهزان وخمسة قوارب في طور الإنجاز. إضافة إلى الأخشاب والمعدات المخصصة لعملية التصنيع، التي تم تسليمها إلى المصالح المعنية.
وتتواصل التحقيقات من أجل كشف الأشخاص المتورطين في إنشاء هذا الورش السري قصد تفكيك الشبكة التي تقف وراءه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ماتريدك تصنع قوارب،وتصنع طائرات ماما فرنسا تڭول لك كول ونام والله هذا ما هو ورش لتلفيف الحشيش وتڭطير المحيا...والله احنا فمستعمرة
يعني القوارب الغير التقليدية ما تنعمل في التهريب،والهجرة
عارفتو شن هو بلاد دايخة وفرنسا هي اللي باڭي تقتل فينا،وحنا ما صرنا نفرق بين احفاد النبي واحفاد ليوطي