الدرك يفكك ورشا سريا لصنع القوارب في الداخلة

هسبريس من الداخلة

فكك الدرك الملكي بالداخلة ورشا سريا للتصنيع غير القانوني للقوارب التقليدية.

وحسب مصادر هسبريس فقد تم رصد الورش بواسطة طائرة استطلاع تابعة للدرك الملكي، كانت تقوم بمهمة مراقبة على بعد 125 كيلومترا شمال شرق الداخلة.

وأضافت المصادر نفسها أن الفرقة، التي أرسلت إلى مكان الورش، اكتشفت أن الأمر يتعلق بأشغال بناء قوارب تقليدية موجهة إلى أنشطة محظورة تتعلق بالتهريب والهجرة السرية.

وخلال هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم حجز سبعة قوارب؛ قاربان مجهزان وخمسة قوارب في طور الإنجاز. إضافة إلى الأخشاب والمعدات المخصصة لعملية التصنيع، التي تم تسليمها إلى المصالح المعنية.

وتتواصل التحقيقات من أجل كشف الأشخاص المتورطين في إنشاء هذا الورش السري قصد تفكيك الشبكة التي تقف وراءه.