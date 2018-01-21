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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكك ورشا سريا لصنع القوارب في الداخلة

الدرك يفكك ورشا سريا لصنع القوارب في الداخلة

الدرك يفكك ورشا سريا لصنع القوارب في الداخلة
هسبريس من الداخلة
الأحد 21 يناير 2018 - 08:54

فكك الدرك الملكي بالداخلة ورشا سريا للتصنيع غير القانوني للقوارب التقليدية.

وحسب مصادر هسبريس فقد تم رصد الورش بواسطة طائرة استطلاع تابعة للدرك الملكي، كانت تقوم بمهمة مراقبة على بعد 125 كيلومترا شمال شرق الداخلة.

وأضافت المصادر نفسها أن الفرقة، التي أرسلت إلى مكان الورش، اكتشفت أن الأمر يتعلق بأشغال بناء قوارب تقليدية موجهة إلى أنشطة محظورة تتعلق بالتهريب والهجرة السرية.

وخلال هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم حجز سبعة قوارب؛ قاربان مجهزان وخمسة قوارب في طور الإنجاز. إضافة إلى الأخشاب والمعدات المخصصة لعملية التصنيع، التي تم تسليمها إلى المصالح المعنية.

وتتواصل التحقيقات من أجل كشف الأشخاص المتورطين في إنشاء هذا الورش السري قصد تفكيك الشبكة التي تقف وراءه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - saharaoui الأحد 21 يناير 2018 - 11:35
ماما فرنسا
ماتريدك تصنع قوارب،وتصنع طائرات ماما فرنسا تڭول لك كول ونام والله هذا ما هو ورش لتلفيف الحشيش وتڭطير المحيا...والله احنا فمستعمرة
يعني القوارب الغير التقليدية ما تنعمل في التهريب،والهجرة
عارفتو شن هو بلاد دايخة وفرنسا هي اللي باڭي تقتل فينا،وحنا ما صرنا نفرق بين احفاد النبي واحفاد ليوطي
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