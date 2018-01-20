قتيل وجرحى في حوادث سير بسطات وبرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص ينحدر من دوار لخلالقة بابن أحمد مصرعه، اليوم السبت، فيما أصيب شخص كان برفقته بجروح متفاوتة الخطورة، فقد على إثرها لسانه، نتيجة اصطدام وقع بين سيارة فلاحية، كانت متجهة نحو مدينة سطات، وبين سيارة خفيفة قادمة من الاتجاه الآخر، نجا ركابها من موت محقق. الحادثة وقعت في الطريق الرابطة بين سطات ورأس العين الشاوية.

كما أصيبت 5 أستاذات، كن متّجهات إلى مقر عملهن بمجموعة مدارس سوق الاثنين ببني مسكين الغربية بنواحي البروج، بجروح متفاوتة الخطورة بعد اصطدام وقع بين سيارة خفيفة كانت تقلهن، وسيارة ثانية كان يقودها أحد الأشخاص بالمدار الحضري بمدينة سطات.

كما أصيب 7 أفراد تجمع بينهم قرابة عائلية بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انقلاب سيارة كانوا على متنها في الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج. وكان الضحايا متجهين من مدينة الدار البيضاء إلى منطقة آيت عتاب.

ووقعت حادثة سير رابعة بالمدخل الشمالي لمدينة برشيد، حيث أصيب سائق سيارة خفيفة بجروح خطيرة بمناطق متفرّقة من جسده، بعد انحراف عربته واصطدامها بعمود كهربائي.

الجرحى نقلوا عبر سيارات إسعاف إلى مستشفيات سطات وبرشيد والدار البيضاء، في حين تم وضع جثة القتيل بقسم الأموات بالمركز الاستشفائي بسطات، قصد تشريحها، في الوقت الذي فتحت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بسطات وبرشيد أبحاثا قضائية لتحديد ظروف وقوع كل حادثة على حدة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.