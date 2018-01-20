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الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في حوادث سير بسطات وبرشيد

قتيل وجرحى في حوادث سير بسطات وبرشيد

قتيل وجرحى في حوادث سير بسطات وبرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 20 يناير 2018 - 23:15

لقي شخص ينحدر من دوار لخلالقة بابن أحمد مصرعه، اليوم السبت، فيما أصيب شخص كان برفقته بجروح متفاوتة الخطورة، فقد على إثرها لسانه، نتيجة اصطدام وقع بين سيارة فلاحية، كانت متجهة نحو مدينة سطات، وبين سيارة خفيفة قادمة من الاتجاه الآخر، نجا ركابها من موت محقق. الحادثة وقعت في الطريق الرابطة بين سطات ورأس العين الشاوية.

كما أصيبت 5 أستاذات، كن متّجهات إلى مقر عملهن بمجموعة مدارس سوق الاثنين ببني مسكين الغربية بنواحي البروج، بجروح متفاوتة الخطورة بعد اصطدام وقع بين سيارة خفيفة كانت تقلهن، وسيارة ثانية كان يقودها أحد الأشخاص بالمدار الحضري بمدينة سطات.

كما أصيب 7 أفراد تجمع بينهم قرابة عائلية بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انقلاب سيارة كانوا على متنها في الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج. وكان الضحايا متجهين من مدينة الدار البيضاء إلى منطقة آيت عتاب.

ووقعت حادثة سير رابعة بالمدخل الشمالي لمدينة برشيد، حيث أصيب سائق سيارة خفيفة بجروح خطيرة بمناطق متفرّقة من جسده، بعد انحراف عربته واصطدامها بعمود كهربائي.

الجرحى نقلوا عبر سيارات إسعاف إلى مستشفيات سطات وبرشيد والدار البيضاء، في حين تم وضع جثة القتيل بقسم الأموات بالمركز الاستشفائي بسطات، قصد تشريحها، في الوقت الذي فتحت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بسطات وبرشيد أبحاثا قضائية لتحديد ظروف وقوع كل حادثة على حدة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حموولد حمية السبت 20 يناير 2018 - 23:44
والله ماتفهم شي حاجة مكاين غير اصيب وقتل وانقلب وانزلق وغير ذلك من علامات الخطر صدقوني هذا المشكل يشغل تفكيري لوقت طويل اين يكمن الخلل هناك دول يفوق عدد سكانها 200مليون نسمة ولاتصل فيها نسبة الحوادث ماوصلنا اليه مع انها من دول العالم الثالث مثلنا وبنيتها التحتية شبيهة بطرقنا وقناطرنا فالحوادث تقتل في المغرب وفي ظرف سنة واحدة ماعجزت عن قتله داعش في سوريا والعراق خلال سنوات الاحصائيات تقول انه العدد يكاد يتجاوز 4000 قتيل اضافة الى الالاف من المعطوبين على البرلمان ان يخصص عدة جلسات لمناقشة هذا المشكل مع كل المعنيين لايجاد حل لهذه المعضلة.
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11
2 - rhiwi السبت 20 يناير 2018 - 23:49
حرب حقيقية، الفرق هو انها بارادة محضة
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3
3 - ilyas2015 الأحد 21 يناير 2018 - 00:04
الجواب هو اننا شعب فوضوي. ليست لدينا ثقافة الصف و الاسبقية و الاولوية لا في المخبزة و لا في تقاطع الطرق و لا حتى اثناء الدخول و الخروج من المساجد. الاسبقية دائما لصاحب الصنطيحة
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9
4 - moha tout court الأحد 21 يناير 2018 - 00:30
الحوادث المختلفة أصبحت يوميا بسطات ونواحيها والمدن المجاورة لها... لو اجري إحصاء للحوادث التي يتم الإعلان عنها فقط في هسبريس لكانت هذه المنطقة الأولى على الصعيد الوطني وبفارق كبير عن ثاني منطقة تكثر بها الحوادث.... عجيب هذا الأمر!!
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