أربع رصاصات توقف مغامرة جانح في الدار البيضاء‎

هسبريس من الرباط

اضطر شرطي يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، صباح اليوم، لإطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي لتوقيف جانح.

الشرطي أطلق أربع رصاصات من مسدسه لتوقيف الجانح، البالغ 23 سنة، الذي عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير ووشيك بواسطة السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة أظهر مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر دورية للدراجين بعدما تم ضبطه متلبسا رفقة شريكه بمحاولة تعريض أحد المواطنين للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض؛ ما اضطر معه موظف الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية، فيما الرابعة أصابت المشتبه فيه على مستوى ساقه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، بينما تم وضع شريكه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.