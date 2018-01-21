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الرئيسية | حوادث | مصابون وناجون في انهيار عمارة من ثلاثة طوابق بمدينة فاس

مصابون وناجون في انهيار عمارة من ثلاثة طوابق بمدينة فاس

مصابون وناجون في انهيار عمارة من ثلاثة طوابق بمدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 21 يناير 2018 - 14:30

أصيب ثلاثة أشخاص، من أسرة واحدة، إصابات متفاوتة الخطورة، في حادث انهيار عمارة سكنية متكونة من ثلاثة طوابق، زوال اليوم الأحد، بالمجموعة 2 بحي البورنيات بمنطقة بندباب بفاس، بعد أن تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

وقد تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات الضرورية، وهم رب الأسرة، الذي تعرض للغيبوبة جراء اختناقه تحت الأنقاض، وزوجته، التي أصيبت برضوض خطيرة على مستوى الكتف، وابنة لهما، معاقة جسديا وتبلغ من العمر 8 سنوات، التي لم تحدد نوعية إصابتها، بينما ابن للأسرة لم يصب بأذى في هذا الحادث بعد أن تم انتشاله من تحت الأنقاض سالما.

وحل بعين المكان قائد الملحقة الإدارية بندباب، الذي تمت محاصرته من طرف الساكنة المحلية التي احتجت عليه بقوة متهمة إياه بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية ساكنة الدور المهددة بالانهيار، قبل أن يتم تخليصه من "قبضة" المحتجين بعد تدخل العناصر الأمنية.

وأجمع سكان مجاورين للعمارة المنهارة، في تصريحات لهسبريس، على أن هذه البناية كانت في وضعية خطيرة وتعتريها التشققات من كل جانب، موردين أنه تم الاكتفاء بدعمها بأعمدة حديدية لم تقو على حمايتها من الانهيار.

وقد نجا من هذا الحادث ثمانية أشخاص آخرين من سكان العمارة المنهارة، كانوا لحظتها خارج مساكنهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - brahim الأحد 21 يناير 2018 - 14:37
يارب سلام. اللهم حفظ بلادنا. ...
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28
2 - just passing by الأحد 21 يناير 2018 - 14:41
this is morocco of 2018,don't be so surprised,god be with this poor people
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11
3 - amine الأحد 21 يناير 2018 - 14:43
مدينة فاس تاريخها 12 قرنا معظم بنايات المدينة القديمة مدعمة بالخشب او الحديد يجب على المسؤولين ايحاد حلول بديلة لهاته المباني في اقرب وقت .
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40
4 - فاسي الأحد 21 يناير 2018 - 14:49
مدينة فاس غارقة في البناء العشوائي وذلك راجع لمن؟ هنا يطرح السؤال من يستفيد من هذه الفوضى "الشكوى بيكوم لله كرهتونا فهاد لمدينة"
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35
5 - غرباوة الأحد 21 يناير 2018 - 14:50
حكامنا بنو ملاعب كبيرة للعب كرة القدم ويحلمو بتنظيم كاس العالم وليس في نيتهم بناء سكن للمواطن
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38
6 - يوسف الأحد 21 يناير 2018 - 14:51
اللهم احفض الجميع من كوارت السكن الغير الصالح
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17
7 - فاسي الأحد 21 يناير 2018 - 14:51
مقاطعة المرينيين بكاملها مهددة بالانهيار عدة احياء كاملة بالاضافة الى المدينة القديمة والدولة تتبني فافريقيا كلفة زيارة واحدة لافريقيا كافية لانقاد مدينة فاس من الانهيار
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31
8 - نارويط العنكبوتة الأحد 21 يناير 2018 - 14:53
الفقر و قلة الامكانيات، للاسف الشديد، هي ما يجعل المواطن المغربي يعرض حياتة للخطر ولو أنه يعلم علما كاملا ان مآواه آيل للسقوط. لذا نطالب من وزارة الاسكان و التعمير و سياسة المدينة اتخاد التدابير الازمة لكي ينعم المواطن المغربي بحق من حقوق الانسان : و الذي هو حق السكن.
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9
9 - امينة الأحد 21 يناير 2018 - 14:56
سبحان الله عندنا الدمار والخراب بدون حرب امر غريب الله يحد الباس
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14
10 - Azro الأحد 21 يناير 2018 - 15:01
الى الرقم 3 حي البورنيات ليس قديم ،جل المنطقة التي يتواجد فيها هدا الحي بني في التمانينات والتسعينات ،قبل دالك كانت كلها غابة من اشجار الزيتون ، اعرف دلك لأن طفولتي مرت هناك قبل ان اهاجر ،الان أصبحت مكتظة بالسكان ومرتعا لمعترضي الطريق والجراءم.
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19
11 - زيزفون حسن الأحد 21 يناير 2018 - 15:14
من الغريب أته لا وجود للحديد في ركام البناء الهدم
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5
12 - rachida الأحد 21 يناير 2018 - 15:14
لماذا يحاصرون القايد .اش بيدو هو .انه موظف مثل باقي الموظفين. سيروا حاصروا الكبار جدا اللي لاهفين ثروات البلاد وكيتفرجوا في الجائع والمسكين .ولا هادوك ما كتقدوش عليهم .تقدوا عليهم؟ الله يعميها للي يقول اح بالزربة .لك الله يا وطني.ويا ابناء وطني .عمرك شفتي شي دولة مبهدلة اولادها .هي هادي !!!
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21
13 - fes الأحد 21 يناير 2018 - 15:15
حسبي الله فيكم يا مسؤلين ذمرثو البلاذ
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0
14 - amin الأحد 21 يناير 2018 - 15:18
بعض المدن في المغرب اشبه بمدن سوريا بعد تدميراه(وليس قبل ان تدمر)والمغرب يتبجح بتجربته الرائدة في مجال السكن في افريقيا وتيبني الاقامات في افريقيا ومدن المغرب بحالي دايز عليها الحرب
على دكر سوريا فهي قبل الحرب كانت متفوقة على المغرب في مؤشر التنمية البشرية
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8
15 - فؤاد من برشلونة الأحد 21 يناير 2018 - 15:20
مع كل احتراماتي لسكان مدينة فاس. قبال من زور مدينة فاس كنت ديما كنسمع فاس ازوينة الي مشاف فاس مشاف والو انهار شفت فاس اتخلعت الحقيقة اتخلعت هاد اشي كنهدر أعلى 1998 أما داب اتكون ماشي غير كتخلع اعباد الله الناس امساكين عايشين في اديور اديال كما تيقولو عام ادقيوس كلشي على وشك الانهيار اديور اكاين حتى اوطيلات الناس كتتخلص لفلوس باش تنعس في حالات لا يتحملها حتى الحيوان هادي هي حقيقة سكان فاس امساكين اشكون أداها فيهم والله كان إحياء كنشوف ابحال اتقول احياء الفقر في الهند . الله يحسن أعوان المسكين في المغرب لا يوجد لمن يشكي من غير الله سبحانه عز وجل
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10
16 - مسؤولين ما فيدهومش الأحد 21 يناير 2018 - 15:25
هادي مدة ومدينة فاس ماغاديا فيها حتى حاجة مقادة. انهيار المباني، اغلاق المؤسسات الصناعية، تآكل المناطق الصناعية اللي تهيأت شحال هادي ومالقات اللي يعمرها، توقف الاستثمار، ارتفاع معدل الجريمة وزيد وزيد.
راه مادام هناك اصرار على وضع مسؤولين غير مناسبين فمواقع القرار ماعمر البلاد تزيد لقدام وغادي يبقى الواطن هو اللي كايخلص إما من جيبو ولا من حياتو.
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6
17 - Jaouad wald fes الأحد 21 يناير 2018 - 16:00
انقذوا فاس قبل فوات الأوان.ما حصل في 1990 سيكون لاشيء أمام ما سيحدث الكل ساخط على الوضعية المتردية لا صحة لا تعليم لا تشغيل لا أمن حتى الرياضة دمرتوها بهذه المدينة العريقة يا أصحاب البطون المنفوخة.
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7
18 - متتبعة الأحد 21 يناير 2018 - 16:04
الطامة الكبرى هي أن حتى المباني و العمارات الجديدة جلها مغشوش كل سكان العمارات يشتكون من الشقق و هشاشة المباني الذي يدل على النقص في الأسمنت وووو..... العديد من العمارات تشكل مخاطر موقوتة الله يحفظ م صافي ، أين هي الرقابة ؟
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5
19 - السلام الأحد 21 يناير 2018 - 16:22
بن دباب 90 في المائة منه آيلة للسقوط وماعليكم لن تحنززوا جيدا في الصورة وتظهر لكم العمارات الشاهقة الت تاوي شعبا قائم الاركان
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