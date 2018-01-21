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كُتّاب وآراء
مصابون وناجون في انهيار عمارة من ثلاثة طوابق بمدينة فاس
أصيب ثلاثة أشخاص، من أسرة واحدة، إصابات متفاوتة الخطورة، في حادث انهيار عمارة سكنية متكونة من ثلاثة طوابق، زوال اليوم الأحد، بالمجموعة 2 بحي البورنيات بمنطقة بندباب بفاس، بعد أن تم انتشالهم من تحت الأنقاض.
وقد تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات الضرورية، وهم رب الأسرة، الذي تعرض للغيبوبة جراء اختناقه تحت الأنقاض، وزوجته، التي أصيبت برضوض خطيرة على مستوى الكتف، وابنة لهما، معاقة جسديا وتبلغ من العمر 8 سنوات، التي لم تحدد نوعية إصابتها، بينما ابن للأسرة لم يصب بأذى في هذا الحادث بعد أن تم انتشاله من تحت الأنقاض سالما.
وحل بعين المكان قائد الملحقة الإدارية بندباب، الذي تمت محاصرته من طرف الساكنة المحلية التي احتجت عليه بقوة متهمة إياه بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية ساكنة الدور المهددة بالانهيار، قبل أن يتم تخليصه من "قبضة" المحتجين بعد تدخل العناصر الأمنية.
وأجمع سكان مجاورين للعمارة المنهارة، في تصريحات لهسبريس، على أن هذه البناية كانت في وضعية خطيرة وتعتريها التشققات من كل جانب، موردين أنه تم الاكتفاء بدعمها بأعمدة حديدية لم تقو على حمايتها من الانهيار.
وقد نجا من هذا الحادث ثمانية أشخاص آخرين من سكان العمارة المنهارة، كانوا لحظتها خارج مساكنهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
على دكر سوريا فهي قبل الحرب كانت متفوقة على المغرب في مؤشر التنمية البشرية
راه مادام هناك اصرار على وضع مسؤولين غير مناسبين فمواقع القرار ماعمر البلاد تزيد لقدام وغادي يبقى الواطن هو اللي كايخلص إما من جيبو ولا من حياتو.