24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:28
|17:52
|19:10
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
- مذكرات اعتقال تطلب ضبط عناصر المافيا بصقلية
- العراق يقدم خطة إعادة إعمار بمائة مليار دولار
- بتنسيق بين الرباط واستوكهولم .. البصمات تخرج مغاربة من السويد
- جورج ويا: ليبيريا تشاطر المغرب التصور الإفريقي
المغرب يفكّك الرواية المكسيكية بشأن بيع "ذيل ديناصور مغربي" (5.00)
الأغلبية تنهي التردد بالمصادقة على ميثاق لضبط "التضامن الحكومي" (5.00)
هل لجأت تركيا إلى صفقة روسية للتدخل في الأراضي السورية؟ (5.00)
- رصيف الصحافة: الملك يأمر بصرف تعويضات كبيرة لعناصر الجيش - (141)
- المغرب يواجه اكتساح ثلاجات تركيا والصين للأسواق المحلية - (66)
- آلام السرطان والإهمال تعصف بآمال وأحلام بطل مغربي شاب - (62)
- بوريطة من الجزائر: "تعاون الأشقاء" لا يتحقق بالاتهامات الرعناء - (62)
- "ميس أمازيغ" ترفض ترويج صور مسيئة لمسابقات ملكة الجمال - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سم القوارض ينهي حياة أربعيني بعاصمة الشاوية
خضعت جثة شخص أربعيني للتشريح الطبي، الأحد، من قبل طبيب مختص في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من طرف الضابطة القضائية التابعة لأمن سطات، طبقا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية المدينة ذاتها.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك (س. ت) من مدينة سطات، في عقده الرابع، متزوج وأب لطفلين، تناول مادة سامة تستعمل في القضاء على القوارض، ليفارق الحياة رغم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سطات وإخضاعه للعلاجات الضرورية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أسباب إقدام الهالك على الانتحار مازالت مجهولة، مضيفا أن التحقيقات ستتواصل لغاية الكشف عن الحقيقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
انا نقول لكم انا الضروف الاقتصادية وتردي كل شي في بلدنا الحبيبة هو السبب الرئيسي في الانتحار عندما تطلب الزوجة والأولاد والمدراء والماء والكهرباء ووووووووو وانت تقف عاجزا عن تلبية ابصط متطلبات الحياة فلن يبقى امامك سوى الانتحار رغم أن الله حرمه ولكن الله يحسن العوان لكل إنسان في هادا البلد الغنية والفقراء اهلا