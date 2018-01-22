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الرئيسية | حوادث | سم القوارض ينهي حياة أربعيني بعاصمة الشاوية

سم القوارض ينهي حياة أربعيني بعاصمة الشاوية

سم القوارض ينهي حياة أربعيني بعاصمة الشاوية
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 22 يناير 2018 - 07:17

خضعت جثة شخص أربعيني للتشريح الطبي، الأحد، من قبل طبيب مختص في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من طرف الضابطة القضائية التابعة لأمن سطات، طبقا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية المدينة ذاتها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك (س. ت) من مدينة سطات، في عقده الرابع، متزوج وأب لطفلين، تناول مادة سامة تستعمل في القضاء على القوارض، ليفارق الحياة رغم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سطات وإخضاعه للعلاجات الضرورية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أسباب إقدام الهالك على الانتحار مازالت مجهولة، مضيفا أن التحقيقات ستتواصل لغاية الكشف عن الحقيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تاهتاه الاثنين 22 يناير 2018 - 08:12
تعرف مدينة سطات واقليمها تزايدا في عدد المنتحرين مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الاسباب والمسببات لهاته الحالات التي ربما ستصبح ظاهرة يتميز بها الاقليم.
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13
2 - عمر الاثنين 22 يناير 2018 - 08:50
إنا لله وإنا إليه راجعون.لا يجب التحقق من أسباب إقدام منتحر ما على الإنتحار لأنه وجب وعي الناس أن الإنتحار حرام مطلقا وتوعيتهم بجزاء ذالك يوم القيامة.ما يجب التحقق منه هو إن كان هو من أقدم على ذالك أم أنه مقتول وكفى.وأتمنى من وسائل الإعلام تفاذي مثل هذا الأسلوب كلما ذكر الإنتحار إلا أتبعوه بالأسباب.وشكرااا
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3 - الدفلاوي الاثنين 22 يناير 2018 - 10:08
قاليك لم يعرف السبب
انا نقول لكم انا الضروف الاقتصادية وتردي كل شي في بلدنا الحبيبة هو السبب الرئيسي في الانتحار عندما تطلب الزوجة والأولاد والمدراء والماء والكهرباء ووووووووو وانت تقف عاجزا عن تلبية ابصط متطلبات الحياة فلن يبقى امامك سوى الانتحار رغم أن الله حرمه ولكن الله يحسن العوان لكل إنسان في هادا البلد الغنية والفقراء اهلا
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5
4 - Adil bentalha الاثنين 22 يناير 2018 - 13:30
اسباب الوفات راها باينا فاتروة الكهرباء والماء والكراء و الضراءب والمعيشة غالية والمدارس الاطفال تمص الدماء الناس راهم تحتضرو وهم احياء وعاد الخدمة مكيناش والا كانت الخلصة كتبكي
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