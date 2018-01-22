سم القوارض ينهي حياة أربعيني بعاصمة الشاوية

إبراهيم الحافظون من سطات

خضعت جثة شخص أربعيني للتشريح الطبي، الأحد، من قبل طبيب مختص في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من طرف الضابطة القضائية التابعة لأمن سطات، طبقا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية المدينة ذاتها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك (س. ت) من مدينة سطات، في عقده الرابع، متزوج وأب لطفلين، تناول مادة سامة تستعمل في القضاء على القوارض، ليفارق الحياة رغم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سطات وإخضاعه للعلاجات الضرورية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أسباب إقدام الهالك على الانتحار مازالت مجهولة، مضيفا أن التحقيقات ستتواصل لغاية الكشف عن الحقيقة.