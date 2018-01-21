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إصابات في انقلاب حافلة للنقل المزدوج بالصويرة
الأحد 21 يناير 2018 - 14:20
أفادت السلطات المحلية بإقليم الصويرة أن 22 شخصا أصيبوا بجروح، إصابة أحدهم بليغة، في حادثة سير وقعت اليوم الأحد نتيجة انقلاب حافلة للنقل المزدوج على مستوى مدار دوار لعرب، جماعة الصويرة.
وذكر المصدر ذاته أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.
وقد تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.