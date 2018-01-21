24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2812:4415:2717:5119:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. وزارة الداخلية تطلق يد مسؤولي الجماعات لاقتناء "سيارات الخدمة" (5.00)

  2. "الأجنبي المحترف" يغوص في المشروع الفكري والإبداعي للخطيبي (5.00)

  3. رصيف الصحافة: "الانتقام لأوفقير" يشحذ عداء الجزائر لنظام الرباط (4.00)

  4. لاعبو ريال مدريد يضغطون على الإدارة لضم نيمار (3.00)

  5. النص القرآني .. أحادية اللغة وإشكالية الاقتراض وتطور المعنى (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الرصاص يلعلع بأسفي لتوقيف معتدين على الأمن‎

الرصاص يلعلع بأسفي لتوقيف معتدين على الأمن‎

الرصاص يلعلع بأسفي لتوقيف معتدين على الأمن‎
هسبريس من الرباط
الأحد 21 يناير 2018 - 15:10

أطلق موظف أمن برتبة مقدم شرطة بمدينة أسفي، صباح اليوم الأحد، رصاصتين من سلاحه الوظيفي لأجل توقيف شخصين في حالة تخدير متقدمة، عرّضا السلامة الجسدية لعناصر الأمن والمواطنين لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطن،ي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما، اللذين كانا على متن دراجة نارية، بمواجهة عناصر الأمن بمقاومة شرسة أثناء التدخل لتوقيفهما مباشرة بعد تعريض سيدة تملك محلا تجاريا بشارع الرباط لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، قبل أن يضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه فيه الأول بشكل مباشر على مستوى الساق، فيما تعرض مرافقه لخدوش طفيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في وقت فتحت فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اسفي المنسية الأحد 21 يناير 2018 - 15:42
في الحقيقة اسفي لاشيء احمر فها الوجه مدينة منسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - amine lehilali الأحد 21 يناير 2018 - 16:05
لماذا التساهل مع هذه الفئة من المجرمين ، حبدا لو تمث هذه الإصابة على مستوى الرأس ، لكي يرتاح المجتمع من مثل هذه النماذج التي لا تفيد في شيئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.