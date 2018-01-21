الرصاص يلعلع بأسفي لتوقيف معتدين على الأمن‎

هسبريس من الرباط

أطلق موظف أمن برتبة مقدم شرطة بمدينة أسفي، صباح اليوم الأحد، رصاصتين من سلاحه الوظيفي لأجل توقيف شخصين في حالة تخدير متقدمة، عرّضا السلامة الجسدية لعناصر الأمن والمواطنين لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطن،ي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما، اللذين كانا على متن دراجة نارية، بمواجهة عناصر الأمن بمقاومة شرسة أثناء التدخل لتوقيفهما مباشرة بعد تعريض سيدة تملك محلا تجاريا بشارع الرباط لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، قبل أن يضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه فيه الأول بشكل مباشر على مستوى الساق، فيما تعرض مرافقه لخدوش طفيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في وقت فتحت فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي ظروف وملابسات هذه القضية.