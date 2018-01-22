مصالح أمن القصر الكبير تحجز لحوما فاسدة‎

عبد الرحيم الحوات من القصر الكبير

تمكنت شرطة المرور التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير من توقيف شخصين على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات يحملان على متنها لحوما فاسدة كانت في طريقها إلى محل جزارة.

تفتيش الأمنيين للدراجة النارية مكن من حجز 100 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة. وقد تم توقيف سائق الدراجة المسمى "محمد. ر" من مواليد 1976، ومرافقه "يوسف. ب"، مهنته جزار، ملقب بـ"قشوش"، من مواليد 1991.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق وتقديمهما إلى العدالة.