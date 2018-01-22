24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/01/2018
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:28
|17:52
|19:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل
- ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"
- أضرار ترافق موسم الأمطار ومبان على وشك الانهيار في وزان
- قانون جديد للهجرة يجلب انتقادات للرئيس الفرنسي ماكرون
- "فول الصويا" يحد من ضمور "عضلات الشيخوخة"
صفقة انتقال بنشرقي إلى السعودية تدخل الكرة المغربية عهد الملايير (5.00)
بعد اتهام الجزائر للمغرب بالمخدرات .. عناق حار يجمع بوريطة ومساهل (5.00)
"داعش" تقود "جهادية" من أصول مغربية إلى مقصلة الإعدام بالعراق (4.00)
- أخنوش يطالب بإحداث "طبيب الأسرة" لتخفيف الضغط على المستشفيات - (137)
- بعد اتهام الجزائر للمغرب بالمخدرات .. عناق حار يجمع بوريطة ومساهل - (118)
- رصيف الصحافة: الملك يأمر بصرف تعويضات كبيرة لعناصر الجيش - (77)
- مغربيات يروين قصصا صادمة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل - (74)
- مغربية تتوج بـ"أحسن أطروحة دكتوراه" في فرنسا - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العثور على جثة معلقة بورش للبناء ضواحي فاس
الاثنين 22 يناير 2018 - 03:02
عُثر على جثة شخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من منطقة إيموزار كندر، الأحد، معلقة داخل إقامة سكنية في طور البناء، يرجح أنه وضع حدا لحياته شنقا داخل هذا الورش.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي هرعت إلى عين المكان فور علمها بالحادث، وفتحت تحقيقا حول ملابسات وقوعه بالاستماع إلى عمال يشتغلون بالورش المذكور.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.