العثور على جثة معلقة بورش للبناء ضواحي فاس

رشيد الكويرتي من فاس

عُثر على جثة شخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من منطقة إيموزار كندر، الأحد، معلقة داخل إقامة سكنية في طور البناء، يرجح أنه وضع حدا لحياته شنقا داخل هذا الورش.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي هرعت إلى عين المكان فور علمها بالحادث، وفتحت تحقيقا حول ملابسات وقوعه بالاستماع إلى عمال يشتغلون بالورش المذكور.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.